'Sắc mưa' - Vũ điệu kết nối Việt Nam - Nhật Bản

Chương trình quy tụ 9 thành viên của vũ đoàn Nhật Bản KAORIalive fam (K fam) và 11 vũ công Việt Nam được lựa chọn qua nhiều vòng thử sức.

Chương trình gồm hai phần. Sắc mưa - Chromatic Rain do K fam dàn dựng, gồm hai tác phẩm. Mở màn là Tiếng thét nhân loại - tiết mục từng nhận được nhiều lời khen tại một cuộc thi múa trên truyền hình Nhật Bản. Trong bản dựng mới, 4 vũ công Việt Nam cùng biểu diễn với 9 thành viên K fam. Tiếp đó, K fam trình diễn Sắc mưa, một sáng tác hoàn toàn mới của nhóm.

Phần thứ hai là múa kết hợp Việt Nam - Nhật Bản, mở đầu với Con chim xanh - Blue Bird, tác phẩm mới do K fam biên đạo và do 11 vũ công Việt Nam thể hiện. Chương trình khép lại với tiết mục với toàn bộ 20 vũ công hai nước cùng đứng trên sân khấu.

Vở múa Sắc mưa kể về một phụ nữ dần trở nên xa lạ với chính cảm xúc của mình và không còn biết mình thuộc về đâu. Khi ký ức tuổi thơ ùa về, những cuộc gặp gỡ với người khác cũng giúp cô từng chút tìm lại sắc màu trong cuộc sống. Bằng những chuyển động giàu sức biểu cảm, K fam đưa người xem theo bước cô từ những ngày tháng cô đơn đến khi dần mở lòng với những người chung quanh.

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, Sắc mưa đánh dấu lần đầu tiên biên đạo múa nổi tiếng của Nhật Bản KAORIalive trở lại Việt Nam kể từ năm 2015. Trong chương trình, KAORIalive đảm nhận vai trò cố vấn nghệ thuật và Naoki phụ trách xây dựng ý tưởng, giữ vai trò đạo diễn kiêm biên đạo chính và trực tiếp tham gia biểu diễn.