Video: Sắc màu vùng cao hội tụ và lan tỏa tại Lễ hội Lam Kinh.

Phiên chợ không chỉ mang đến không gian mua sắm, trải nghiệm thú vị mà còn là nhịp cầu kết nối bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc với không gian Lễ hội Lam Kinh.

Giữa không gian xanh ngát, trầm mặc của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, sự xuất hiện của các gian hàng mộc mạc, đậm chất núi rừng đã thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Không đơn thuần là nơi mua bán, phiên chợ được thiết kế bài bản nhằm tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào khu vực miền núi xứ Thanh.

Tiếng cồng chiêng ngân vang, những câu hát, điệu múa dân gian hòa quyện cùng mùi thơm của các sản vật tự nhiên tạo nên một sức hút khó cưỡng, níu chân bất kỳ du khách nào khi “về nguồn”.

Đến với phiên chợ tại Lễ hội Lam Kinh 2026, du khách có cơ hội khám phá và thưởng thức hàng loạt sản phẩm OCOP đặc trưng, tiêu biểu đến từ xã Lam Sơn và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các gian hàng được bố trí ngăn nắp, trang trí tinh tế nhưng vẫn giữ nguyên nét mộc mạc của miền sơn cước.

Tại đây, những nông sản sạch, dược liệu, thổ cẩm dệt thủ công tinh xảo, cùng nhiều món ăn mang đậm hương vị núi rừng như thịt gác bếp, măng rừng, mật ong nguyên chất, các loại nấm thảo dược... được trưng bày phong phú.

Bà Hà Thị Thu Hương (xã Pù Luông) cho biết: “Được mang những sản vật của đồng bào Pù Luông đến với không gian của Lễ hội Lam Kinh là niềm vinh dự lớn đối với chúng tôi. Phiên chợ không chỉ là cơ hội để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản sạch đến đông đảo du khách thập phương, mà còn là dịp để lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào miền núi xứ Thanh đến gần hơn với cộng đồng”.

Sự góp mặt của các doanh nghiệp, hợp tác xã và tiểu thương ở miền núi tại phiên chợ không chỉ giúp quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, mà còn tôn vinh sức lao động, sự sáng tạo của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy giá trị kinh tế từ văn hóa truyền thống.

Theo Ban Tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026, việc lồng ghép “Phiên chợ vùng cao” vào chuỗi các hoạt động bên lề là một bước đổi mới thiết thực, nhằm đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm cho du khách, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Bên cạnh việc tham quan, dâng hương tưởng niệm các bậc vua sáng, tôi hiền triều Lê, du khách đến với Lam Kinh dịp này còn được hòa mình vào không khí tưng bừng của phiên chợ, trực tiếp trò chuyện với người dân bản địa, tìm hiểu quy trình tạo ra các sản phẩm thủ công truyền thống và thưởng thức nghệ thuật dân gian.

Chị Phạm Ngần (đến từ xã Mường Mìn) bày tỏ sự thích thú khi vừa được đắm mình trong không gian văn hóa lịch sử hào hùng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, vừa được trải nghiệm hương vị và đời sống sinh hoạt đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao Thanh Hóa ngay tại khu di tích.

Phiên chợ vùng cao hội tụ tại Lam Kinh không chỉ làm phong phú thêm các hoạt động của lễ hội, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Thanh Hóa giàu truyền thống văn hóa, thân thiện, mến khách. Đây thực sự là điểm sáng kết nối quá khứ với hiện tại, đưa di sản đến gần hơn với cuộc sống đương đại.