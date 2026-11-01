Sắc màu Việt Nam tại ngày hội giao lưu văn hóa thủ đô nước Pháp

Trình diễn áo dài nam màu đỏ với họa tiết trang trí phía trước, kết hợp khăn đóng đen và quần trắng.

Sự kiện quy tụ 20 hội đoàn thuộc các cộng đồng Việt Nam, Campuchia, Lào và Pháp, tạo dịp giới thiệu bản sắc văn hóa và tăng cường sự hiểu biết giữa các cộng đồng.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, phần trình diễn trang phục truyền thống của Hội Hương Sắc Việt Nam - Âu Châu và các tiết mục của Hợp ca Quê Hương đã góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với công chúng quốc tế tại thủ đô Paris. Thông qua trang phục và âm nhạc, những người tham gia chia sẻ tình yêu quê hương với khán giả thuộc nhiều cộng đồng, kể cả những người chưa biết tiếng Việt.

Trình diễn trang phục mang phong cách cung đình Huế với tay áo rộng và họa tiết nhiều màu trong chương trình của Hội Hương Sắc Việt Nam Âu Châu.

Ông Alain Vũ, Chủ tịch Hội Hương Sắc Việt Nam - Âu Châu, cho biết hội lựa chọn tiết mục trình diễn áo dài cổ của cung đình Huế. Trong phần trình diễn, sắc xanh da trời được lựa chọn để gửi gắm thông điệp về quê hương, tự do và hòa bình, còn sắc đỏ tượng trưng cho dòng máu kiên cường của các anh hùng dân tộc Việt Nam. Qua đó, hội mong muốn giới thiệu vẻ đẹp trang phục cùng những giá trị văn hóa, lịch sử gắn với quê hương.

Hợp ca Quê Hương biểu diễn hợp xướng, với các thành viên nữ mặc áo dài trắng, choàng khăn xanh.

Cùng với màn trình diễn áo dài và áo ngũ thân của Hội Hương Sắc Việt Nam - Âu Châu, Hợp ca Quê Hương mang đến những tác phẩm về đất nước, con người Việt Nam, trong đó có “Người Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi và “Việt Nam quê hương tôi” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Những giai điệu quen thuộc được thể hiện với sự tham gia của cả các thành viên nước ngoài.

Bà Nguyễn Ngân Hà, chỉ huy hợp xướng kiêm phụ trách Hợp ca Quê Hương, cho biết nhóm có sự đồng hành của các thành viên người Pháp và năm nay có thêm một người bạn Maroc. Khi tập hát ca khúc về Hà Nội, nhóm giới thiệu khái quát nội dung để các thành viên nước ngoài hiểu thêm ý nghĩa tác phẩm. Theo bà, dù khác biệt về ngôn ngữ, họ vẫn cảm nhận được tình cảm qua giai điệu và rất xúc động. Bà chia sẻ: “Sự thấu cảm đó khiến bản thân tôi cũng thấy vô cùng cảm động”.

Các bộ trang phục truyền thống dành cho nam và nữ được giới thiệu trong phần trình diễn của Hội Hương Sắc Việt Nam Âu Châu.

Bên cạnh biểu diễn nghệ thuật, ngày hội còn có các hoạt động ẩm thực, trao đổi chuyên đề và gặp gỡ giữa các hội đoàn. Đây là cơ hội để các tổ chức tìm hiểu hoạt động của nhau, trao đổi về giáo dục, hỗ trợ cộng đồng và giao lưu văn hóa. Những cuộc trò chuyện bên lề sân khấu cũng giúp người tham dự tìm hiểu thêm về trang phục, âm nhạc và đời sống của các cộng đồng tại Pháp.

Ông Trương Hồng Hải, Chủ tịch Hội Việt Nam - Lào - Campuchia tại Pháp, đánh giá ngày hội là dịp để các cộng đồng Việt Nam, Campuchia, Lào và Pháp sum họp, thắt chặt tình đoàn kết và tinh thần tương trợ. Ông cũng ghi nhận sự nhiệt thành của cộng đồng người Việt tại Pháp, với ít nhất 6 hội đoàn cùng đóng góp thiết thực, hướng về Tổ quốc.

Người tham gia trình diễn giới thiệu bộ trang phục nữ màu đỏ sẫm, kết hợp khăn đóng, trong chương trình của Hội Hương Sắc Việt Nam Âu Châu.

Qua trang phục truyền thống, lời ca và những cuộc gặp gỡ, các hội đoàn Việt Nam góp phần làm phong phú chương trình giao lưu văn hóa tại Paris. Sự kiện đồng thời tạo thêm cơ hội để cộng đồng người Việt chia sẻ bản sắc, duy trì sự gắn bó với quê hương và mở rộng kết nối với bạn bè quốc tế.