Sắc màu Việt Nam tại Ngày châu Á 2026 ở Bratislava

Khách hàng tham quan gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát

Sự kiện thu hút đại diện ngoại giao đoàn, đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia, bạn bè quốc tế và người dân sở tại.

Ngày châu Á là dịp để các quốc gia giới thiệu văn hóa, truyền thống và con người, qua đó tăng cường giao lưu, thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân các nước châu Á với người dân Slovakia. Chương trình năm nay có nhiều hoạt động biểu diễn võ thuật, âm nhạc, múa truyền thống và trình diễn trang phục, tạo nên không gian văn hóa đa dạng, giàu màu sắc.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang nhấn mạnh Ngày châu Á đã trở thành điểm hẹn văn hóa có ý nghĩa tại Bratislava, góp phần tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và đoàn kết giữa các dân tộc. Dù có lịch sử, ngôn ngữ và bản sắc riêng, các quốc gia cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, hợp tác và phát triển.

Giới thiệu về Việt Nam, Đại sứ khẳng định lịch sử lâu đời cùng sự chung sống của 54 dân tộc đã tạo nên nền văn hóa phong phú, đa dạng. Ông bày tỏ mong muốn các hoạt động tại sự kiện sẽ khơi gợi sự quan tâm của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, đất nước có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, di sản văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và con người thân thiện, hiếu khách.

Đại sứ các nước chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang (thứ 2 phải) tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình có sự góp mặt của Câu lạc bộ Múa Lân người Việt Nam tại Bratislava Nam Hùng Sư, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bratislava và Câu lạc bộ Sân khấu Ca hát Toàn châu Âu. Sự kiện đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, giới thiệu những nét tiêu biểu của văn hóa Việt Nam. Màn múa lân sôi động trong tiếng trống rộn ràng tạo không khí lễ hội, thu hút sự chú ý của khán giả. Tiết mục múa nón kết hợp áo dài trên nền nhạc hiện đại mang đến hình ảnh Việt Nam vừa duyên dáng, truyền thống, vừa trẻ trung và năng động.

Tiết mục “Cô đôi thượng ngàn” giới thiệu nét đặc sắc của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh năm 2016. Trong khi đó, phần trình diễn áo Nhật Bình giúp khán giả tìm hiểu thêm về vẻ đẹp trang nhã, màu sắc và hoa văn của trang phục truyền thống Việt Nam.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, gian hàng Việt Nam thu hút khách tham quan với những sản phẩm lưu niệm và đồ trang trí mang bản sắc dân tộc. Hoạt động giao lưu tại gian hàng tạo cơ hội để người dân Slovakia và bạn bè quốc tế tìm hiểu thêm về văn hóa, đời sống và con người Việt Nam.

Các tiết mục biểu diễn nhận được sự hưởng ứng của khán giả, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Slovakia. Thông qua Ngày châu Á 2026, cộng đồng người Việt Nam tại Bratislava tiếp tục đóng góp vào hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường sự gắn kết với xã hội sở tại và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Slovakia.