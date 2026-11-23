Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 đang biến không gian trung tâm đô thị thành điểm hẹn văn hóa, nơi người dân không chỉ đến xem mà còn trực tiếp trải nghiệm, khám phá những giá trị truyền thống.

Các nghệ nhân trình diễn những tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc xứ Thanh

Từ chiều tối, Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) đã trở nên nhộn nhịp. Từng nhóm gia đình, bạn bè nối nhau tham quan các gian trưng bày, dừng chân trước những bộ trang phục truyền thống, sản phẩm thủ công và các nhạc cụ dân tộc. Nhiều người tranh thủ dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh, khoảnh khắc đặc sắc của ngày hội.

Giữa không gian ấy, tiếng cồng chiêng vang lên, hòa cùng những điệu múa dân gian trong trang phục rực rỡ. Không ít người dừng lại theo dõi, có người chăm chú tìm hiểu từng món đồ thủ công, có người hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Người dân check-in, trải nghiệm không gian trưng bày, tìm hiểu các giá trị di sản văn hóa xứ Thanh

Những vòng nhảy sạp thu hút đông đảo người tham gia, đặc biệt là các em nhỏ. Khoảng cách giữa người biểu diễn và người thưởng thức dường như được xóa nhòa khi mọi người cùng hòa vào nhịp điệu.

Có mặt tại quảng trường từ 17 giờ ngày 23.11, bà Hoàng Thị Lý (67 tuổi, xã Quảng Bình) dành thời gian tham quan các gian hàng, tìm hiểu những hoạt động được tổ chức trong ngày hội. Bà chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy chương trình được tổ chức với quy mô lớn và hoành tráng như vậy. Tôi cảm nhận được ý nghĩa của ngày hội khi có nhiều hoạt động để người dân đến tham quan, tìm hiểu văn hóa”.

Cũng chọn ngày hội làm điểm đến cho gia đình, chị Nguyễn Thị Hương (phường Hạc Thành) đưa con đến tham quan, trải nghiệm. Theo chị, đây là dịp để các thành viên có thêm hoạt động vui chơi, đồng thời giúp trẻ tiếp xúc với văn hóa truyền thống thông qua những trải nghiệm thực tế. Những hoạt động trực quan, sinh động khiến việc tìm hiểu văn hóa trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn.

Các em nhỏ hào hứng trải nghiệm kính thực tế ảo VR, khám phá những giá trị di sản văn hóa xứ Thanh

Không khí ngày hội càng thêm phong phú khi khoảng 50 gian trưng bày của các địa phương cùng hội tụ tại quảng trường.

Mỗi không gian được bài trí theo đặc trưng riêng, giới thiệu đời sống sinh hoạt, phong tục, tập quán, nghề thủ công và sản vật của các cộng đồng dân tộc. Từ miền núi, trung du đến đồng bằng, ven biển, những sắc màu văn hóa được tái hiện trong cùng một không gian mở.

Tại các gian hàng, khách tham quan có thể tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, quan sát cách tạo nên những hoa văn truyền thống, khám phá các sản phẩm thủ công và thưởng thức những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực. Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm thay vì chỉ quan sát qua hình ảnh, tư liệu.

Các gian hàng giới thiệu trang phục, sản phẩm thủ công và nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc

Một điểm dừng chân khác thu hút người dân là không gian trưng bày “Thanh Hóa - Những sắc màu văn hóa”. Tại đây, hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật về di sản, danh lam thắng cảnh và đời sống văn hóa các dân tộc được giới thiệu kết hợp với công nghệ số.

Kính thực tế ảo VR, màn hình tra cứu và góc chụp ảnh trải nghiệm tạo thêm sự mới mẻ, giúp công chúng, nhất là giới trẻ, tiếp cận di sản bằng nhiều hình thức.

Tối 22.11, chương trình nghệ thuật khai mạc với sự tham gia của khoảng 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp đã trở thành điểm nhấn của ngày hội.

Những tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện dòng chảy lịch sử, giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc và khát vọng phát triển của vùng đất xứ Thanh.

Chương trình nghệ thuật khai mạc thu hút đông đảo người dân theo dõi, thưởng thức

Không chỉ là hoạt động biểu diễn, ngày hội còn tạo cơ hội để các nghệ nhân, cộng đồng dân cư gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Từ những bộ trang phục, nhạc cụ, làn điệu dân gian đến nghề thủ công truyền thống, mỗi hoạt động đều góp phần làm rõ sự phong phú trong đời sống văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Người dân và du khách tham quan, tìm hiểu không gian trưng bày, giới thiệu các di sản văn hóa đặc trưng của xứ Thanh

Diễn ra từ ngày 22 đến 24.11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” không chỉ mang đến một không gian vui chơi, thưởng thức nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội để người dân trực tiếp tiếp cận, hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống.