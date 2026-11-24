Đánh thức di sản bằng trải nghiệm đa giác quan

Tuần Văn hoá – Đại đoàn kết Nghệ An 2026, diễn ra trong khuôn viên Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Khác với không gian trưng bày tĩnh tại thường ngày, bảo tàng nay "khoác áo mới" đầy sức sống với sân khấu ngoài trời lấy cảm hứng từ kiến trúc đình làng Bắc Trung Bộ.

Tâm điểm là không gian trưng bày chuyên đề Bảo vật quốc gia – Hộp đựng xá lị Phật (Tháp Nhạn) hơn 1.300 năm tuổi, kết hợp hài hòa giữa hiện vật gốc và công nghệ ánh sáng, màn hình LED hiện đại. Sự kiện đặc biệt này đã thu hút hàng ngàn người dân, tăng ni, phật tử và du khách thập phương thành kính đến chiêm bái.

Hàng nghìn người dân cùng các tăng ni, Phật tử thành kính xếp hàng chờ đến lượt chiêm bái Bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn.

Ngay bên ngoài khoảng sân rộng, các gian hàng giới thiệu sản vật địa phương, góc trà đạo, xin chữ thư pháp và khu ẩm thực vùng miền nghi ngút khói bếp luôn tấp nập bước chân du khách dừng lại thưởng thức, trò chuyện.

Khi màn đêm buông xuống, sân khấu mang kiến trúc đình làng với mái ngói âm dương, cột gỗ nâu trầm điểm xuyết đèn lồng vàng và hoa sen hồng lại bừng sáng. Chuỗi tiết mục từ dân ca ví, giặm sâu lắng, đại nhạc hội mở màn đến hài kịch tiếng Nghệ duyên dáng, trình diễn áo dài và vũ đạo đương đại đã biến cả khuôn viên bảo tàng thành một không gian văn hóa mở đầy ấm áp.

Các gian hàng ẩm thực tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh tạo thêm điểm trải nghiệm cho người dân và du khách

Với nhiều người dân xứ Nghệ, tuần văn hóa năm nay thực sự là một dịp hiếm có để được sống trọn vẹn trong không gian di sản của quê hương. Chia sẻ cảm xúc sau khi cùng gia đình đến sự kiện tuần văn hóa, bà Nguyễn Thị Lan, 57 tuổi, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An bày tỏ: "Lâu lắm rồi người dân Nghệ An mới được hòa mình vào một không gian văn hóa gần gũi và giàu bản sắc đến vậy. Ở đây chúng tôi được chiêm bái bảo vật quốc gia ngay tại bảo tàng quê hương, thưởng thức các sản vật vùng miền cho đến nghe những làn điệu dân ca ví, giặm mộc mạc dưới mái đình sân khấu, mọi thứ đều rất ấm cúng. Sự kiện còn giúp thế hệ trẻ thêm yêu và trân trọng cội nguồn văn hóa xứ Nghệ".

Không gian ẩm thực kết hợp trải nghiệm văn hóa góp phần quảng bá đặc sản vùng miền, thu hút du khách đến Nghệ An.

Với những người trẻ yêu thích khám phá chiều sâu văn hóa bản địa, chuỗi hoạt động này thực sự là một "bữa tiệc" của âm thanh, sắc màu, hương vị và cảm xúc. Bạn Hà Thị Ngọc Ánh, 22 tuổi, trú tại phường Vinh Phú hào hứng chia sẻ: "Mình cùng nhóm bạn đã dành trọn buổi tối ở bảo tàng để chụp ảnh, xem biểu diễn và dạo quanh khu ẩm thực. Điều làm mình ấn tượng nhất là cách ban tổ chức kết hợp sân khấu kiến trúc đình làng truyền thống với ánh sáng hiện đại, khiến những làn điệu dân ca ví, giặm hay trang phục dân tộc trở nên lung linh và chạm tới cảm xúc của người trẻ một cách rất tự nhiên.

Sau khi hòa nhịp cùng các tiết mục nghệ thuật, cả nhóm lại quây quần bên các gian hàng đặc sản, xuýt xoa thưởng thức những món nướng thơm lừng chấm chẩm chéo giữa tiết trời se lạnh. Mọi trải nghiệm từ phần nhìn, phần nghe đến vị giác đều rất trọn vẹn và đáng nhớ".

Xóa nhòa khoảng cách, chạm tới trái tim bạn bè quốc tế

Không dừng lại ở niềm tự hào của người dân bản địa, sức hút từ không gian văn hóa mở tại bảo tàng còn chạm đến trái tim đông đảo du khách quốc tế đang sinh sống, làm việc và du lịch tại Nghệ An. Mọi rào cản ngôn ngữ hay khoảng cách địa lý dường như tan biến khi những vị khách phương xa cùng xuýt xoa trước vị cay nồng của món nướng chẩm chéo đặc trưng, rồi rạng rỡ nắm tay bà con địa phương trong vòng múa kết đoàn quanh chum rượu cần. Những tà áo dài thướt tha, những làn điệu dân ca ví, giặm sâu lắng đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng bạn bè quốc tế.

Không giấu được sự hào hứng, cô Anna - giáo viên tiếng Anh người Philippines đang sinh sống tại Nghệ An – đã dùng điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc đặc sắc của các tiết mục biểu diễn.

Các tiết mục dân ca ví giặm thu hút đông đảo người xem.

Lần đầu cùng bạn bè hòa mình vào một không gian văn hóa mở tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, cô Anna bày tỏ niềm vui và ấn tượng sâu sắc trước bầu không khí gần gũi, nồng hậu nơi đây, đồng thời cho biết sẽ chia sẻ những hình ảnh đẹp về mảnh đất, con người Nghệ An đến với bạn bè . "Tôi thực sự ấn tượng bởi sự đa dạng và rực rỡ của văn hóa nơi đây. Từ những tà áo dài, trang phục truyền thống tinh tế, hương vị ẩm thực đặc trưng cho đến các hoạt động giao lưu gần gũi đều toát lên vẻ đẹp rất riêng, vừa mộc mạc vừa giàu sức sống", cô Anna chia sẻ.

Sống ở Nghệ An nhiều năm, thầy giáo Ian Robertson đến từ Scotland đã tìm thấy ở mảnh đất này những giá trị văn hóa ấm áp, níu giữ trái tim mình. Không học qua trường lớp, anh Ian Robertson tự học tiếng Nghệ An bằng cách hỏi học sinh vài từ mới mỗi ngày và được người vợ xứ Nghệ tỉ mỉ hướng dẫn cách giao tiếp, xưng hô. Nhờ sự hòa nhập tự nhiên ấy, anh dần nói sõi tiếng Nghệ lúc nào không hay.

Thầy giáo Ian Robertson cùng bạn bè tham gia Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết Nghệ An 2026. Ảnh: Diệp Thanh.

Thầy Ian Robertson chia sẻ: "Điều làm tôi trân trọng nhất ở Việt Nam là nếp sống gia đình với sự kính trên nhường dưới, không khí sum vầy rộn ràng mỗi dịp lễ Tết và sự gắn kết bền chặt giữa các thế hệ. Cũng qua những ngày tháng sống ở đây, những món ăn mộc mạc như chả cuốn, bánh chưng rán hay chén trà xanh đậm vị đã dần trở thành món ăn yêu thích quen thuộc của tôi".

Nhắc lại những khoảnh khắc ghé thăm Tuần Văn hóa tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, thầy Ian Robertson hào hứng kể: "Những ngày qua, tôi đã dành thời gian khám phá khu ẩm thực vùng miền, thưởng thức vị trà xanh quen thuộc và thưởng thức các tiết mục trình diễn dân ca ví giặm trong trang phục truyền thống. Tiếc là vì bận công việc nên tôi chưa kịp cùng vợ và hai con vào bên trong chiêm bái bảo vật xá lị. Song sự rộn ràng, nồng hậu từ không gian lễ hội bên ngoài thực sự mang lại cho tôi rất nhiều rung cảm".

Thầy giáo Ian Robertson chia sẻ niềm vui và đánh giá cao chuỗi hoạt động giàu bản sắc tại Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An 2026

Nhắc về quê hương thứ hai của mình bằng tất cả sự trân quý, người thầy đến từ Scotland khẳng định mong muốn đưa hình ảnh Nghệ An đến gần hơn với bạn bè phương xa. "Chắc chắn tôi sẽ kể và giới thiệu với bạn bè ở quê nhà Scotland cũng như bạn bè quốc tế về những nét đẹp mộc mạc của văn hóa xứ Nghệ, để mọi người thấy nơi đây ấm áp và đáng mến đến nhường nào", thầy Ian Robertson bày tỏ.

Sự kết hợp hài hòa giữa ẩm thực truyền thống, sản vật địa phương, di sản ngàn năm và nghệ thuật dân gian đã tạo nên dấu ấn trọn vẹn cho Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026. Quan trọng hơn cả, thông qua những trải nghiệm gần gũi, giàu cảm xúc sự kiện đã thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một xứ Nghệ hiếu khách, đậm đà bản sắc đến gần hơn với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.