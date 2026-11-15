Văn hóa

Sắc màu văn hóa vùng cao A Lưới

HNN.VN - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) là dịp tôn vinh truyền thống đoàn kết cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tại các xã vùng cao A Lưới, các hoạt động hưởng ứng ngày hội góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc gìn giữ, sáng tạo văn hóa.

Báo Thừa Thiên Huế
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 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Nhâm, xã A Lưới 2 là điểm giao lưu văn hóa của nhiều dân tộc.

 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Nhâm, xã A Lưới 2 là điểm giao lưu văn hóa của nhiều dân tộc.

Dự và chung vui với bà con thôn Nhâm, xã A Lưới 2 có đồng chí Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố  

Dự và chung vui với bà con thôn Nhâm, xã A Lưới 2 có đồng chí Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố  

 Ngày hội là dịp tôn vinh truyền thống đoàn kết cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

 Ngày hội là dịp tôn vinh truyền thống đoàn kết cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

Nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc được bà con trình diễn tại ngày hội 

Nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc được bà con trình diễn tại ngày hội 

Phút "ngẫu hứng" của chiến sỹ Công an nhân dân khi chung vui với bà con thôn Nhâm

Phút "ngẫu hứng" của chiến sỹ Công an nhân dân khi chung vui với bà con thôn Nhâm

Người dân xã A Lưới 2 đãi khách bằng "bữa tiệc" âm nhạc

Người dân xã A Lưới 2 đãi khách bằng "bữa tiệc" âm nhạc

 Các điệu múa truyền thống của các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu được trình diễn

 Các điệu múa truyền thống của các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu được trình diễn

Ở những góc nhỏ trong nhà Gươl truyền thống, ngày hội cũng là lúc bà con tâm sự, hỏi thăm nhau 

Ở những góc nhỏ trong nhà Gươl truyền thống, ngày hội cũng là lúc bà con tâm sự, hỏi thăm nhau 

 Nông sản vùng cao được giới thiệu tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn Nhâm, mời gọi du khách.

 Nông sản vùng cao được giới thiệu tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn Nhâm, mời gọi du khách.

Trẻ nhỏ cũng theo các bà, các mẹ xúng xính trong trang phục truyền thống đồng bào vùng cao đến với lễ hội 

Trẻ nhỏ cũng theo các bà, các mẹ xúng xính trong trang phục truyền thống đồng bào vùng cao đến với lễ hội 

 Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Nguyễn Thị Sửu mong muốn người dân tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế bền vững.

 Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Nguyễn Thị Sửu mong muốn người dân tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế bền vững.

HÀ NGUYÊN

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/goc-anh-hue/sac-mau-van-hoa-vung-cao-a-luoi-171834.html