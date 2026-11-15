Sắc màu văn hóa vùng cao A Lưới

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Nhâm, xã A Lưới 2 là điểm giao lưu văn hóa của nhiều dân tộc.

Dự và chung vui với bà con thôn Nhâm, xã A Lưới 2 có đồng chí Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố

Ngày hội là dịp tôn vinh truyền thống đoàn kết cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc được bà con trình diễn tại ngày hội

Phút "ngẫu hứng" của chiến sỹ Công an nhân dân khi chung vui với bà con thôn Nhâm

Người dân xã A Lưới 2 đãi khách bằng "bữa tiệc" âm nhạc

Các điệu múa truyền thống của các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu được trình diễn

Ở những góc nhỏ trong nhà Gươl truyền thống, ngày hội cũng là lúc bà con tâm sự, hỏi thăm nhau

Nông sản vùng cao được giới thiệu tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn Nhâm, mời gọi du khách.

Trẻ nhỏ cũng theo các bà, các mẹ xúng xính trong trang phục truyền thống đồng bào vùng cao đến với lễ hội

Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Nguyễn Thị Sửu mong muốn người dân tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế bền vững.