Sắc màu văn hóa Việt Nam lan tỏa tại Australia

Gần 4.000 lượt người hòa mình vào Ngày Văn hóa Việt Nam tại Australia

Sự kiện đưa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, năng động và thân thiện đến gần hơn với bạn bè Tây Australia, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tham dự chương trình có Thị trưởng thành phố Perth Bruce Reynolds, đại diện chính quyền sở tại, các cơ quan lãnh sự, tổ chức, hội đoàn, cùng đông đảo bà con người Việt, bạn bè Australia và du khách quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh nhấn mạnh văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, Tổng Lãnh sự khẳng định vai trò quan trọng của việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Lãnh sự cũng gửi gắm tới cộng đồng ba định hướng “Gìn giữ – Phát huy – Phát triển”, trong đó nhấn mạnh việc bảo tồn và gìn giữ tiếng Việt, truyền thống gia đình và những giá trị tốt đẹp của dân tộc; tích cực giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè sở tại; đồng thời phát huy sức sáng tạo để văn hóa Việt Nam không ngừng phát triển, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa giữa dân tộc và quốc tế.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa và giới thiệu ẩm thực, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Chương trình nghệ thuật quy tụ các nghệ sĩ, ca sĩ và nhóm biểu diễn đến từ Việt Nam cùng nhiều địa phương của Australia, mang đến những tiết mục đa dạng, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại.

Khán giả có dịp thưởng thức các làn điệu dân ca quen thuộc như “Lý ngựa ô”, “Bèo dạt mây trôi”; âm hưởng núi rừng Tây Nguyên qua tiết mục đàn T’rưng “Tây Nguyên chào mặt trời”; nghệ thuật hát chầu văn với “Cô Đôi Thượng Ngàn”.

Bên cạnh đó là nhiều tiết mục ca múa hiện đại như “Ngàn ước mơ Việt Nam”, “Made in Vietnam”, “Việt Nam huy hoàng”, “Việt Nam tôi” và “Đi giữa trời rực rỡ”.

Sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ, giữa chất liệu nghệ thuật truyền thống và phong cách biểu diễn đương đại đã góp phần thể hiện sức sống bền bỉ của văn hóa Việt Nam trong môi trường hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, ngày hội thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng người Việt, đặc biệt là giới trẻ, sinh viên và thế hệ người Việt Nam sinh trưởng tại Australia.

Không chỉ thu hút cộng đồng người Việt, sự kiện còn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân Australia và du khách quốc tế. Nhiều khách tham quan dừng chân xem các tiết mục biểu diễn, giao lưu, tìm hiểu về âm nhạc, trang phục truyền thống và thưởng thức ẩm thực Việt Nam.

Sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng sở tại cho thấy sức hấp dẫn của văn hóa Việt Nam trong môi trường đa văn hóa tại Australia.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia tiếp tục được củng cố và phát triển, các hoạt động giao lưu văn hóa và kết nối nhân dân có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và thắt chặt tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng tiếp tục khẳng định vai trò là bộ phận không tách rời của dân tộc, đồng thời là cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Thành công của Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 với chủ đề “Sắc màu quê hương” tiếp tục khẳng định vai trò của ngoại giao văn hóa trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần tạo nền tảng xã hội vững chắc và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia.