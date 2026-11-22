Sự kiện "Ngày Văn hóa Việt Nam" do Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 tổ chức tại Bentiu (Nam Sudan) ngày 21-11 là dịp để những người lính mũ nồi xanh Liên hợp quốc từ các nước cử quân tại địa bàn tìm hiểu và giao lưu văn hóa, ẩm thực, cùng vun đắp tình hữu nghị giữa các lực lượng tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Sự kiện "Ngày Văn hóa Việt Nam" tại Bentiu góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa những quân nhân mũ nồi xanh từ các nước.

Tham dự chương trình có ông Sam Korutaro, Trưởng Văn phòng Thực địa Bentiu, cùng đại diện các đơn vị bạn: Đội Công binh Pakistan, Tiểu đoàn Bộ binh Ghana, Tiểu đoàn Bộ binh Mông Cổ và Đơn vị Cảnh sát Ghana.

Giữa vùng đất Bentiu còn nhiều khó khăn, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 dùng mẹt tre, mành tre, nón lá và những họa tiết dân gian để bài trí không gian trong ngày hội văn hóa Việt, qua đó giới thiệu với bạn bè quốc tế nét đặc sắc của văn hóa truyền thống dân tộc.

Cùng trải nghiệm những nét đẹp của văn hóa Việt ở Bentiu.

Các nữ quân nhân từ các nước tô nón lá Việt trong khuôn khổ chương trình "Ngày Văn hóa Việt Nam".

Trên sân khấu biểu diễn nghệ thuật, tiết mục “Sa Pa - Nơi gặp gỡ đất trời” do các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 biểu diễn đã giới thiệu tới các đồng nghiệp quốc tế vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của núi rừng Tây Bắc.

Cùng với đó, những làn điệu mượt mà của dân ca Quan họ Bắc Ninh đã giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của vùng Kinh Bắc cổ xưa.

Góc văn hóa Việt rực rỡ sắc màu.

Trong không gian ngày hội văn hóa Việt, sự tham gia đóng góp các tiết mục biểu diễn mang bản sắc văn hóa nước mình của các quân nhân từ các đơn vị Pakistan, Mông Cổ và Ghana trở thành những điểm nhấn độc đáo, góp phần thúc đẩy sự giao lưu, hiểu biết giữa các nền văn hóa và tăng cường hợp tác, thúc đẩy tình hữu nghị giữa những người lính mũ nồi xanh Liên hợp quốc.

Tiết mục biểu diễn tham gia "Ngày Văn hóa Việt Nam" của đồng nghiệp quốc tế.

Ở gian ẩm thực ba miền, cán bộ, nhân viên bệnh viện tự tay chuẩn bị các món ăn để mời khách. Xôi ngũ sắc, nem rán và những món chè truyền thống... đem đến cho bạn bè quốc tế những hương vị Việt Nam khó quên. Bên gian cà phê Tây Nguyên, các vị khách được tìm hiểu cách pha chế và thưởng thức cà phê sữa đá kiểu Việt Nam. Tự tay in tranh Đông Hồ, tô vẽ trên nón lá và tham gia các trò chơi dân gian mang tới những trải nghiệm văn hóa đáng nhớ đối với bạn bè quốc tế.

Để có một ngày hội văn hóa Việt đầy ý nghĩa giữa lòng Bentiu, toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 đã vào cuộc tích cực, chuẩn bị từ khâu lên ý tưởng, nguyên liệu, cho tới bài trí không gian, chế biến món ăn và tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

Cách Tổ quốc hàng nghìn cây số, những hoạt động lan tỏa và tôn vinh văn hóa Việt không chỉ giúp những người lính mũ nồi xanh vơi bớt nỗi nhớ quê nhà, mà còn là sự gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc, giúp họ có thêm động lực để cống hiến cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình.