Ngày 21-11, tại doanh trại Highway, Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA), Đội Công binh số 5 Việt Nam tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt Nam - Kết nối hữu nghị, lan tỏa hòa bình”.

Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Chỉ huy trưởng Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, Đội trưởng Đội Công binh số 5 phát biểu khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: ĐỨC UY

Chương trình có sự tham dự của đại diện Tiểu đoàn Bộ binh Ấn Độ, Bệnh viện dã chiến cấp 2 Ghana, Đơn vị Phản ứng nhanh Trung Quốc, Đơn vị trực thăng Trung Quốc cùng đại diện các cơ quan chuyên môn của Phái bộ như Phòng Công binh, Phòng Hậu cần, Phòng Điều phối Quân dân sự và đông đảo bạn bè quốc tế.

Bạn bè quốc tế chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại doanh trại Highway. Ảnh: ĐỨC UY

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Chỉ huy trưởng Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, Đội trưởng Đội Công binh số 5 nhấn mạnh, văn hóa là nguồn sức mạnh tinh thần bền bỉ, hun đúc bản sắc, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.

Đồng chí khẳng định, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình không chỉ được thể hiện qua việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hay xây dựng những công trình phục vụ cộng đồng, mà còn được vun đắp từ sự thấu hiểu, tin tưởng, lòng nhân ái và tình hữu nghị giữa con người với con người.

Mở đầu hành trình khám phá văn hóa Việt Nam, các vị khách quốc tế xem những thước phim giới thiệu về lịch sử, danh lam thắng cảnh, con người, truyền thống văn hóa và những đóng góp tích cực của lực lượng Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 cùng bạn bè quốc tế nhảy sạp. Ảnh: ĐỨC UY

Tiết mục biểu diễn của các đồng nghiệp Ấn Độ góp thêm sắc màu văn hóa. Ảnh: THÀNH CÔNG

Không gian văn hóa Việt với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc do chính những người lính mũ nồi xanh Việt Nam biểu diễn đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, màn nhảy sạp với những nhịp điệu rộn ràng đã khuấy động không khí, tạo nên những khoảnh khắc giao lưu gần gũi, thắm tình hữu nghị giữa lực lượng các nước tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại địa bàn.

Bạn bè quốc tế thích thú khám phá và thưởng thức các món ăn truyền thống Việt Nam. Ảnh: THÀNH CÔNG

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Trung Quốc mang đến tiết mục múa quạt truyền thống uyển chuyển, trong khi các đồng nghiệp Ấn Độ đóng góp cho chương trình bằng phần trình diễn nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của những người lính mũ nồi xanh từ nhiều quốc gia tạo nên những sắc màu văn hóa đa dạng cùng bầu không khí giao lưu sôi nổi, nơi âm nhạc và nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung kết nối tình hữu nghị.

Không chỉ thưởng thức nghệ thuật, bạn bè quốc tế còn hào hứng khám phá những nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam qua trang phục của đồng bào Thái, Mông, trang phục liền anh, liền chị và các loại nhạc cụ dân tộc. Đặc biệt, hoạt động viết chữ thư pháp truyền thống thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế. Từng nét bút uyển chuyển, mềm mại trên giấy không chỉ thể hiện vẻ đẹp của nghệ thuật chữ viết mà còn gửi gắm những giá trị tốt đẹp về trí tuệ, đạo lý, bình an và hạnh phúc. Giữa vùng đất châu Phi xa xôi, những nét chữ mang hồn cốt Việt giúp bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp tinh thần và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam.

Một trong những điểm thu hút đông đảo khách mời chính là không gian ẩm thực truyền thống Việt Nam. Những món ăn đậm đà hương vị quê hương như nem rán, xôi, bánh đậu, chè... đã mang đến trải nghiệm thú vị cho bạn bè quốc tế. Từ việc tìm hiểu nguyên liệu, cách chế biến đến thưởng thức từng món ăn, các vị khách có thêm cơ hội khám phá nét tinh tế trong văn hóa ẩm thực và cảm nhận sự chân thành, hiếu khách của con người Việt Nam.

Hoạt động chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại doanh trại Highway là một điểm nhấn mang nhiều ý nghĩa của chương trình.

Thông qua chương trình, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 Việt Nam tiếp tục lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tích cực phát huy vai trò những “đại sứ văn hóa” Việt Nam tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.