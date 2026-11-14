Sắc màu văn hóa Việt gắn kết cộng đồng tại New Zealand

Các sinh viên Việt Nam giới thiệu ẩm thực, giao lưu với khách tham quan. Ảnh: TTXVN phát

Từ không gian chợ đêm mang hương vị quê nhà, hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam đến các tiết mục nghệ thuật truyền thống và hiện đại, ngày hội mang đến dịp gặp gỡ, giao lưu cho cộng đồng người Việt và giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, chương trình diễn ra tại Nhà hát Memorial Theatre thuộc Đại học Victoria Wellington, do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại Wellington tổ chức, với sự tham gia của các hội đoàn và cộng đồng người Việt tại sở tại. Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong không khí hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ngày 18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (ngày 24/11).

Là hoạt động thường niên do Hội Sinh viên Việt Nam tại Wellington khởi xướng, Viet Nam Day đã trở thành một điểm hẹn văn hóa quen thuộc của cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand qua từng năm. Với chủ đề “Hòa Sắc Đêm” (Nocturne in Bloom), chương trình năm nay lấy cảm hứng từ hình ảnh chợ đêm Việt Nam - nơi những thanh âm, sắc màu, hương vị và nhịp sống đời thường hòa quyện, tạo nên một không gian giao lưu gần gũi, sống động.

Các sinh viên Việt Nam tại Wellington tham gia hỗ trợ sự kiện. Ảnh: TTXVN phát

Trong không gian ấy, triển lãm ảnh “Việt Nam - Đất nước, Con người” đã được sắp đặt, đưa người xem qua những miền quê, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa và những khoảnh khắc đời sống thường ngày của người Việt. Bên cạnh đó, triển lãm về quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand giới thiệu những dấu mốc hợp tác và sự gắn bó ngày càng sâu sắc giữa hai nước.

Cạnh khu triển là khu ẩm thực, cùng sự tham gia của các nhà hàng, quán ăn Việt Nam tại Wellington, góp thêm những hương vị thân thuộc cho ngày hội. Qua những món ăn mang đặc trưng của nhiều vùng miền, người Việt xa quê có dịp tìm lại một phần ký ức quê nhà, trong khi bạn bè New Zealand có thêm cơ hội khám phá nét tinh tế và phong phú của ẩm thực Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là đêm biểu diễn nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, với sự góp mặt của các nghệ sĩ, sinh viên và thanh niên Việt Nam tại New Zealand cùng bạn bè quốc tế. Những tiết mục âm nhạc, múa và trình diễn đương đại được đan xen với các loại hình nghệ thuật dân tộc như “Dạ cổ hoài lang”, “Cô Đôi Thượng Ngàn”, mang đến cho khán giả những sắc thái khác nhau trong đời sống văn hóa Việt Nam. Phần trình diễn áo dài cũng góp thêm nét duyên dáng, tôn vinh vẻ đẹp của trang phục truyền thống.

Xuyên suốt chương trình là câu chuyện “Người Giữ”, được thể hiện qua 4 nội dung “Giữ Sắc”, “Giữ Lửa”, “Giữ Vị” và “Giữ Âm”. Mỗi nội dung là một cách tiếp cận văn hóa Việt, từ những hình ảnh quê hương, hương vị ẩm thực đến âm nhạc và sức sáng tạo của thế hệ trẻ. Đặc biệt, sự tham gia của các sinh viên, thanh niên trong cả khâu tổ chức lẫn biểu diễn cho thấy những giá trị truyền thống vẫn đang được tiếp nối và làm mới trong đời sống của cộng đồng người Việt xa xứ.

Đại sứ Phan Minh Giang giới thiệu về một bức ảnh trong triển lãm về quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand vói khách tham quan. Ảnh: TTXVN phát

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang bày tỏ vui mừng khi Đại sứ quán tiếp tục đồng hành với Hội Sinh viên Việt Nam tại Wellington và các hội đoàn tổ chức ngày hội, đặc biệt trong dịp cả nước hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Theo Đại sứ, đây không chỉ là hoạt động giới thiệu văn hóa mà còn là dịp để người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại New Zealand gặp gỡ, tăng cường gắn kết, cùng ôn lại những truyền thống tốt đẹp và hướng về quê hương, đất nước.

Đại sứ Phan Minh Giang cho biết cộng đồng người Việt tại New Zealand hiện có khoảng 15.000 người, sinh sống tại nhiều thành phố và địa phương trên cả nước. Dù ở xa Tổ quốc, bà con vẫn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, gìn giữ bản sắc dân tộc và giới thiệu văn hóa Việt Nam tới người dân sở tại.

Ông nhấn mạnh người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, đồng thời là nguồn lực quan trọng và cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với thế giới. Đại sứ bày tỏ mong muốn Ngày Việt Nam tại New Zealand sẽ ngày càng thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào trên toàn quốc, trở thành dịp hội ngộ chung của cộng đồng người Việt qua nhiều thế hệ.

Tiết mục ca nhạc truyền thống của các sinh viên Việt Nam giới thiệu những sắc thái khác nhau trong đời sống văn hóa Việt Nam tới công chúng New Zealand. Ảnh: TTXVN phát

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Lam Giang, đồng Chủ tịch Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand, cho biết Ngày Việt Nam đã được tổ chức qua nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên chương trình gắn với hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo bà, sự kết hợp này khiến ngày hội mang ý nghĩa đặc biệt đối với những người đang sinh sống xa quê hương. Bà chia sẻ: “Là một người con sống xa quê, tôi cảm thấy rất tự hào. Dù ở xa Tổ quốc, trái tim mình vẫn luôn hướng về quê hương và luôn cảm nhận mình là một phần không thể thiếu của cộng đồng người Việt Nam”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Wellington, nhìn nhận rằng mối quan hệ Việt Nam - New Zealand được bồi đắp không chỉ qua những văn kiện ngoại giao cấp cao, mà còn từ chính tình cảm, sự nỗ lực hội nhập và tri thức của cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại hai nước. Theo ông, mỗi người Việt Nam dù ở đâu đều có thể góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn bó cho quê hương. Ông nói: “Mỗi chúng ta, bằng tri thức, kinh nghiệm, tình yêu quê hương và những hành động thiết thực, đều có thể trở thành một nhịp cầu nối giữa hai đất nước”.

Những chia sẻ ấy cũng phần nào phản ánh tinh thần của Ngày Việt Nam tại New Zealand năm nay. Đây không chỉ là dịp để cộng đồng cùng thưởng thức những nét đẹp văn hóa quê hương, mà còn mở ra cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa các thế hệ người Việt, từ những người đã gắn bó lâu năm với New Zealand đến các sinh viên và người trẻ đang từng bước xây dựng tương lai tại đất nước này.