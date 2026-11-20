Bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 18/11, tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo đã trở thành dịp để phu nhân các nguyên thủ và lãnh đạo nền kinh tế thành viên thể hiện bản sắc văn hóa thông qua lựa chọn trang phục.

Những bộ lễ phục truyền thống trịnh trọng cùng các thiết kế hiện đại điểm xuyết họa tiết dân tộc tạo nên bức tranh thời trang đa sắc màu. Qua mỗi lựa chọn, các phu nhân góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước tại sự kiện ngoại giao cấp cao.

"Trong các sự kiện ngoại giao cấp cao, phu nhân lãnh đạo thường sử dụng trang phục để tôn vinh di sản văn hóa của đất nước mình hoặc thể hiện sự trân trọng đối với văn hóa của nước chủ nhà", Jing Zhang, nhà bình luận về phong cách và thời trang Trung Quốc, nhận định với SCMP. Tuy nhiên, theo bà, điều quan trọng là trang phục không được lấn át tính chất của sự kiện.

Phu nhân của các nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC chụp ảnh chung trong sự kiện ngày 19/11. Ảnh: TTXVN.

Dấu ấn văn hóa qua trang phục

Tại tiệc chiêu đãi các lãnh đạo APEC ở Thâm Quyến tối 18/11, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly mặc tà áo dài truyền thống hai màu đen - bạc điểm xuyết họa tiết chim hạc trắng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: TTXVN.

Trong chương trình dành cho Phu nhân các nhà lãnh đạo và đại diện các nền kinh tế APEC do bà Bành Lệ Viên chủ trì tại Quảng trường Văn hóa vịnh Thâm Quyến, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xuất hiện trong tà áo dài đỏ, mang đậm bản sắc Việt Nam.

Trong không khí thân tình, Phu nhân Ngô Phương Ly và Giáo sư Bành Lệ Viên đã cùng trao đổi về các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, được chính các nghệ sĩ là người địa phương biểu diễn để chào đón các Phu nhân.

Bà Ngô Phương Ly và bà Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các phu nhân lãnh đạo và đại diện các nền kinh tế APEC xem chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: TTXVN.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hea-kyung là cũng là một trong những gương mặt thu hút sự chú ý tại các hoạt động ở Thâm Quyến. Bà xuất hiện với nhiều bộ trang phục khác nhau, trong đó có hanbok truyền thống màu xanh nhạt tại bữa trưa và một bộ hanbok trắng tại tiệc chiêu đãi tối 18/11.

Theo Antonia Finnane, nghiên cứu viên danh dự tại Đại học Melbourne (Australia), trang phục của bà Kim Hea-kyung thể hiện rõ nét đặc trưng của hanbok, với phần chân váy dài chấm đất.

Đệ nhất phu nhân Kim Hea-kyung với trang phục Hanbok tại buổi gặp gỡ với người dân Hàn Quốc tại Thâm Quyến và tiệc tối chiêu đãi ngày 18/11. Ảnh: Yonhap, Reuters.

Trong khi đó, bà Thananon Charnvirakul, phu nhân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, lựa chọn Boranpiman - một kiểu lễ phục Hoàng gia dành cho những dịp trang trọng vào buổi tối. Bộ trang phục màu đen được trang trí bằng các chi tiết thêu đính hạt cườm và pha lê tinh xảo, kết hợp với túi xách điểm họa tiết vàng.

Kamjorn Saecheong, nhà nghiên cứu lịch sử thời trang Thái Lan thuộc Đại học Mahasarakham, nhận xét thiết kế có đường nét gọn gàng, ôm dáng, tạo vẻ thanh lịch và trang nghiêm mà không phô trương.

"Việc lựa chọn bộ trang phục này tại APEC là một cách thể hiện ngoại giao thông qua thời trang đầy dụng ý", ông Kamjorn nhận định. Theo chuyên gia này, lựa chọn của phu nhân Thủ tướng Thái Lan còn góp phần tôn vinh tay nghề nghệ nhân trong nước, đồng thời kết nối di sản thủ công truyền thống với nền kinh tế sáng tạo đương đại của nước này.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân Thananon Charnvirakul tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: Reuters.

Đệ nhất phu nhân Philippines Liza Araneta-Marcos cũng mang đến một lựa chọn đậm dấu ấn văn hóa. Bà diện váy dạ hội màu đỏ với họa tiết hoa lá tinh xảo. Phần cổ áo choàng và lớp váy phủ xếp ly gợi nhớ đến Maria Clara - trang phục truyền thống của Philippines, thường kết hợp khăn choàng qua vai với chân váy nhiều lớp.

Các phu nhân khác như bà Loo Tze Lui, vợ thủ tướng Singapore; bà Maria Pia Adriasola, vợ tổng thống Chile, và bà Carolyn Yeh, phu nhân đại diện Đài Bắc Trung Hoa tại APEC Stan Shih, cũng lựa chọn những thiết kế có đường cắt, họa tiết và kiểu dáng gợi nhắc đến truyền thống văn hóa quê hương.

Trái lại, phần lớn khách mời nam vẫn diện những bộ vest hiện đại. Một số người khéo léo kết hợp trang phục mang tính quốc tế với trang phục truyền thống, như Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto với chiếc mũ kopiah, hay Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trong bộ barong Tagalog - loại áo trang trọng thêu họa tiết đặc trưng của Philippines.

Các phu nhân lãnh đạo từ Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Chile và Singapore đến Trung Quốc lựa chọn trang phục mang dấu ấn văn hóa qua từng chi tiết. Ảnh: Reuters, Zabao, CDN.

Phong cách hiện đại, tinh tế của phu nhân nước chủ nhà

Với vai trò chủ nhà, Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc, bà Bành Lệ Viên lựa chọn chiếc váy màu hồng nhạt, cổ chữ V và ve áo bẻ, kết hợp giày sáng màu để đón tiếp các vị khách.

Jing Zhang mô tả lựa chọn của bà là phong cách "kín đáo nhưng nữ tính", đồng thời đặc biệt tối giản.

"Phần vai mềm mại, tay áo và cổ áo kiểu cổ Tàu cách điệu gợi nhắc đến phong cách sườn xám truyền thống, nhưng không tái hiện nguyên vẹn bộ trang phục cổ điển", bà phân tích. Theo chuyên gia này, chiếc váy dài gần chạm đất cùng chi tiết thắt đai ở hông cũng góp phần tạo nên vẻ trang trọng phù hợp với tính chất sự kiện.

Phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viên kết hợp nét truyền thống với hiện đại trong trang phục tại tiệc chiêu đãi ngày 18/11. Ảnh: Reuters.

Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại đã trở thành dấu ấn quen thuộc trong phong cách thời trang của bà Bành Lệ Viên.

Tại hội nghị APEC gần nhất do Trung Quốc đăng cai ở Bắc Kinh năm 2014, bà từng diện chiếc sườn xám xanh đậm, cổ đứng và trang trí họa tiết hoa. Mười năm sau, tại tiệc chiêu đãi Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi, bà xuất hiện trong chiếc váy trắng dài chấm đất, tay áo rộng và cổ áo bắt chéo, gợi nhớ đến phong cách hanfu (Hán phục) trong lịch sử Trung Quốc.

Năm ngoái, tại tiệc chiêu đãi Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Thiên Tân, bà lựa chọn chiếc váy xanh hoàng gia có thắt đai. Trang phục tiếp tục kết hợp những chi tiết gợi nhắc đến y phục truyền thống Trung Quốc, từ phần cổ đứng cách điệu đến hàng khuy thắt nút ở cổ tay áo.

Theo Antonia Finnane, dấu ấn văn hóa Trung Quốc trong trang phục của bà Bành Lệ Viện năm nay được thể hiện tinh xảo hơn so với những lần xuất hiện trước.

Phần cổ áo và cổ tay, theo bà Finnane, "gợi nhắc nhưng không sao chép" kiểu dáng áo khoác hoặc áo kiểu truyền thống của Trung Quốc.

"Chất liệu vải đơn giản mang đậm tinh thần hiện đại quốc tế", bà nhận xét.