Những giá trị văn hóa truyền thống là nguồn lực quan trọng để các địa phương miền núi tạo dựng bản sắc riêng trong phát triển du lịch, nhất là khi mỗi cộng đồng dân tộc đều lưu giữ những phong tục, tập quán và hình thức sinh hoạt văn hóa đặc trưng.

Tại xã Na Rì (Thái Nguyên), nơi nhiều dân tộc cùng sinh sống, việc đưa các hoạt động văn hóa vào không gian chợ đêm mở thêm cơ hội giới thiệu di sản bản địa, tạo điểm gặp gỡ giữa cộng đồng dân cư và du khách, qua đó làm phong phú đời sống văn hóa địa phương.

Vừa qua, UBND xã Na Rì tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam - Chợ đêm phố cổ lần thứ hai năm 2026 tại khu vực phố cổ, thôn Yến Lạc, gắn với Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài tỉnh.

Một số tiết mục nghệ thuật tại sự kiện. Ảnh: Văn Thọ

Xã Na Rì hiện có hơn 2.800 hộ với trên 11.000 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông cùng sinh sống tại 9 thôn, hình thành không gian văn hóa đa dạng với những phong tục, tập quán và giá trị truyền thống được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình văn nghệ với những tiết mục ca ngợi Bác Hồ, quê hương và phần trình diễn hát Then cổ “Kỳ yên bảo phúc”, đưa những thanh âm nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách.

Hát Then là một loại hình sinh hoạt văn hóa tinh thần có vị trí quan trọng trong đời sống đồng bào Tày, Nùng gắn với những quan niệm về tín ngưỡng, nghi lễ và âm nhạc dân gian góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của các cộng đồng dân tộc miền núi.

Việc giới thiệu hát Then cổ trong không gian ngày hội tạo điều kiện để công chúng thưởng thức, tìm hiểu và nhận diện những giá trị nghệ thuật truyền thống đang được gìn giữ tại địa phương.

Cùng với chương trình nghệ thuật, các không gian văn hóa, gian hàng ẩm thực, nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP được bố trí phục vụ khách tham quan, giới thiệu những sản vật gắn với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và đời sống của người dân xã Na Rì.

Các đại biểu trải nghiệm quy trình chế biến ẩm thực tại Ngày hội. Ảnh: Văn Thọ

Sự kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực và trưng bày sản phẩm địa phương tạo nên nội dung trải nghiệm đa dạng cho chợ đêm giúp du khách có thêm cơ hội tiếp cận văn hóa bản địa thông qua những hoạt động gần gũi với đời sống cộng đồng.

Đối với xã Na Rì, địa phương miền núi có nhiều dân tộc cùng sinh sống, văn hóa truyền thống là nguồn tài nguyên có thể khai thác trong phát triển du lịch, từ các làn điệu dân ca, nghệ thuật trình diễn đến ẩm thực và sản vật mang đặc trưng từng cộng đồng.

Ngày hội Văn hóa Việt Nam - Chợ đêm phố cổ lần thứ hai năm 2026 là dịp để địa phương quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, giới thiệu sản phẩm địa phương và mở rộng hoạt động giao lưu, tạo thêm cơ sở khai thác tiềm năng du lịch gắn với văn hóa bản địa.

Riêng quý IV.2026, tổng lượng khách du lịch đến Thái Nguyên ước đạt 1.095.829 lượt, tăng 16,65% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 106.428 lượt, tăng 229%, khách nội địa đạt 989.401 lượt, tăng 9,1%. Tổng doanh thu du lịch trong quý IV ước đạt 1.534 tỉ đồng, tăng 60,1% so với cùng kỳ năm 2025, thời điểm đạt 958 tỉ đồng. Ước tính cả năm 2026, Thái Nguyên đón 8.438.700 lượt khách, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 408.000 lượt, tăng 48,9%, khách nội địa đạt 8.030.700 lượt, tăng 14,3%. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 12.023 tỉ đồng, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm 2025, vượt 1.023 tỉ đồng so với mục tiêu 11.000 tỉ đồng tỉnh đề ra.