Sắc màu văn hóa trong ngày hội đoàn kết ở Thạch Khê

Bia Quan Thượng – di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh là nơi diễn ra ngày hội đại đoàn kết của xã Thạch Khê.

Sáng 16/11, tại khu vực Bia Quan Thượng (thôn Đồng Giang), xã Thạch Khê tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, với chủ đề “Thạch Khê: đoàn kết - bản sắc - sáng tạo - phát triển”.

Trong không khí trang nghiêm, đại biểu thực hiện nghi thức dâng rượu, dâng hương và tham dự lễ hạ thủy, thể hiện sự trân trọng đối với nét đẹp văn hóa truyền thống gắn với đời sống cộng đồng địa phương.

Các tiết mục văn nghệ do đội văn nghệ các thôn Đồng Giang, Trường Xuân và Long Phúc biểu diễn, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội.

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Một trong những nội dung đáng chú ý của ngày hội là nghi thức ra mắt Bản đồ số xã Thạch Khê. Đây là nền tảng tích hợp thông tin về địa giới hành chính, các thôn, cơ quan, đơn vị, di tích lịch sử, văn hóa và những địa điểm tiêu biểu trên địa bàn.

Thông qua mã QR được bố trí tại khu vực trưng bày, người dân và du khách có thể truy cập, tra cứu thông tin về quê hương trên điện thoại thông minh.

Đại biểu và người dân tham quan không gian trưng bày sách, tư liệu, hình ảnh về lịch sử, văn hóa địa phương.

Trong khuôn khổ ngày hội, các thôn còn giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng, mang đậm hương vị quê hương, tạo nên không gian ẩm thực phong phú, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, thưởng thức.

Những câu hò Nam Khê được các nghệ nhân, thành viên Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm trình diễn trên thuyền.

Những câu hò, điệu vị gợi nhắc nét sinh hoạt văn hóa truyền thống gắn bó với đời sống người dân địa phương.

Không khí ngày hội trở nên sôi nổi hơn với hoạt động giao lưu đua thuyền truyền thống, quy tụ 3 đội nam đến từ các thôn Tân Phong, Đồng Giang, Long Phúc và 3 đội nữ đến từ các thôn Đình Hòe, Thanh Lan, Long Phúc.

Các tay chèo phối hợp nhịp nhàng, nỗ lực đưa thuyền về phía trước...

...trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân và du khách hai bên bờ.

Ngày hội là dịp để Nhân dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết; đồng thời tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Thông qua việc kết hợp các hoạt động văn hóa, thể thao, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và ra mắt bản đồ số, địa phương mong muốn tạo thêm không gian kết nối cộng đồng, quảng bá hình ảnh Thạch Khê và khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Bà Võ Thị Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Khê