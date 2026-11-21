Hội thi có 12 đội tham gia, gồm 8 đội đại diện các thôn và 4 đội thuộc khối trường học trên địa bàn. Các đội đã mang đến gần 30 tiết mục ca, múa, nhạc, hoạt cảnh ca ngợi quê hương, đất nước, tình đoàn kết giữa các dân tộc, đồng thời khắc họa những nét đẹp trong đời sống văn hóa, sinh hoạt và lao động sản xuất của người dân địa phương.

Không khí sôi nổi tại Hội thi văn nghệ các dân tộc xã Tả Phìn năm 2026.

Đại biểu và Nhân dân tham dự hội thi.

Các tiết mục dự thi có nội dung gần gũi với đời sống, văn hóa của đồng bào địa phương. Tiếng khèn, tiếng sáo, những bộ trang phục truyền thống cùng các hoạt cảnh tái hiện sinh hoạt đời thường đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, phản ánh nét đặc trưng trong đời sống của đồng bào các dân tộc Tả Phìn. Một số tiết mục tập trung thể hiện những nét đặc trưng trong văn hóa của đồng bào Mông, Dao như trang phục truyền thống, nghề tắm lá thuốc và các hoạt động lao động, sản xuất.

Sự tham gia của học sinh góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Nhiều tiết mục được dàn dựng đa dạng, thể hiện nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, sinh hoạt và lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc địa phương.

Hội thi là hoạt động góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khuyến khích cộng đồng tham gia thực hành và trao truyền di sản văn hóa. Đây cũng là dịp để giới thiệu hình ảnh con người, bản sắc văn hóa các dân tộc xã Tả Phìn đến với du khách, góp phần tạo sức hút cho các hoạt động du lịch cộng đồng tại địa phương.