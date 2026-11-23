Sắc màu văn hoá trên Ðất Mũi
Những ngày cuối tháng 11, Cà Mau rộn ràng chào đón Festival Tôm lần thứ II và lan toả sắc màu văn hoá nhân ngày Văn hoá Việt Nam 24/11. Qua các chuyến về nguồn, hoạt động nghệ thuật và chương trình tôn vinh di sản, văn hoá các dân tộc trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc được tái hiện sinh động. Những hoạt động này khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ giá trị truyền thống và quảng bá hình ảnh quê hương Cà Mau.
Lần đầu ngày Văn hoá Việt Nam được tổ chức, Cà Mau khoác lên mình diện mạo rực rỡ với chuỗi hoạt động văn hoá, nghệ thuật và trải nghiệm di sản. Từ đô thị đến nông thôn, các hoạt động tôn vinh văn hoá truyền thống được lồng ghép trong Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và các chương trình nghệ thuật phục vụ cơ sở.
Từ các hành trình về nguồn “theo dấu” di sản và lịch sử cách mạng đến những trải nghiệm thiết thực cho cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên, người tham gia được tìm hiểu câu chuyện ra đời bản “Dạ cổ hoài lang”, nét độc đáo của nghề trồng lúa nước, nghề làm muối, văn hoá ẩm thực và trang phục của các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa. Những giá trị ấy hiện lên gần gũi qua từng câu chuyện, hiện vật và trải nghiệm thực tế.
Chuỗi hoạt động tôn vinh văn hoá khắc hoạ bức tranh Cà Mau giàu bản sắc, thắm tình đoàn kết. Từ đó, tình yêu quê hương và trách nhiệm bảo tồn, phát huy di sản được lan toả trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, hướng đến xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đậm đà bản sắc văn hoá.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/sac-mau-van-hoa-tren-dat-mui-a134615.html