Lần đầu ngày Văn hoá Việt Nam được tổ chức, Cà Mau khoác lên mình diện mạo rực rỡ với chuỗi hoạt động văn hoá, nghệ thuật và trải nghiệm di sản. Từ đô thị đến nông thôn, các hoạt động tôn vinh văn hoá truyền thống được lồng ghép trong Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và các chương trình nghệ thuật phục vụ cơ sở.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tìm hiểu cuộc đời Nhạc sĩ Cao Văn Lầu tại Khu Lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Nghệ nhân đờn ca tài tử hướng dẫn các bạn trẻ hát bản “Dạ cổ hoài lang”.

Từ các hành trình về nguồn “theo dấu” di sản và lịch sử cách mạng đến những trải nghiệm thiết thực cho cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên, người tham gia được tìm hiểu câu chuyện ra đời bản “Dạ cổ hoài lang”, nét độc đáo của nghề trồng lúa nước, nghề làm muối, văn hoá ẩm thực và trang phục của các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa. Những giá trị ấy hiện lên gần gũi qua từng câu chuyện, hiện vật và trải nghiệm thực tế.

Nhà hát Cao Văn Lầu phục vụ chương trình nghệ thuật “Cội nguồn di sản” tại phường Vĩnh Trạch.

Tiết mục đặc sắc tại Liên hoan Lân - Sư - Rồng tỉnh Cà Mau.

Ðoàn viên tìm hiểu văn hoá Cà Mau qua hành trình “Tự hào bản sắc văn hoá dân tộc”.

Chuỗi hoạt động tôn vinh văn hoá khắc hoạ bức tranh Cà Mau giàu bản sắc, thắm tình đoàn kết. Từ đó, tình yêu quê hương và trách nhiệm bảo tồn, phát huy di sản được lan toả trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, hướng đến xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đậm đà bản sắc văn hoá.