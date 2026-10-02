Sắc màu văn hóa thế giới tụ hội tại Hà Nội

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho chúng ta một di sản tư tưởng vô cùng quý báu về giáo dục, đào tạo con người và phát huy nguồn lực con người. Vì vậy, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài - Xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn cách mạng mới là điều rất quan trọng và cần thiết.