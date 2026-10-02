Sắc màu văn hóa thế giới tụ hội tại Hà Nội
Tối 1/10, tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai đã khai mạc với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”. Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.
Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sac-mau-van-hoa-the-gioi-tu-hoi-tai-ha-noi-420451.htm