Sắc màu văn hóa tại đêm giao lưu nghệ thuật IOAA 2026

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026) diễn ra từ ngày 25-9 đến 5-10 quy tụ 320 thí sinh của 64 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau những phần thi căng thẳng và có sự cạnh tranh cao, Ban Tổ chức đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật trong khuôn khổ Kỳ thi để các thí sinh cùng chia sẻ những sắc màu văn hóa và ước mơ vươn tới các vì sao.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức IOAA 2026 cho biết, nếu những ngày qua là hành trình của những bài thi và khám phá khoa học, thì chương trình là dịp để các thí sinh gặp gỡ trong một không gian khác - không gian của văn hóa, tình bạn và sự sẻ chia, đoàn kết. IOAA quy tụ những học sinh có chung niềm đam mê với bầu trời và khoa học. Đến với Hà Nội, các em còn mang theo những nét văn hóa, truyền thống và câu chuyện của quê hương mình.

"Buối giao lưu là cơ hội để chúng ta chia sẻ những điều tuyệt vời này và hiểu thêm về nhau. Hà Nội là thành phố với hơn nghìn năm lịch sử, nơi bề dày truyền thống và nhịp sống hiện đại cùng hiện diện", PGS.TS Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh.

Chủ tịch Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế Aniket Sule phát biểu khai mạc chương trình.

Các tiết mục nghệ thuật mở màn tạo không khí hào hứng cho chương trình, nơi những người trẻ có chung niềm đam mê thiên văn học gặp gỡ và kết nối.

Những màn trình diễn kết hợp âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu.

Các tiết mục mang đậm bản sắc Việt Nam được giới thiệu tới bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa truyền thống của đất nước.

Đặc biệt, tại chương trình, nước chủ nhà mang đến tiết mục mang đậm chất dân gian Việt Nam là múa "Hầu đồng" tái hiện không gian nghệ thuật gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

Với trang phục rực rỡ, âm nhạc truyền thống và những động tác múa đặc trưng, tiết mục "Hầu đồng" tạo điểm nhấn đặc biệt trong chương trình giao lưu nghệ thuật.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, các thí sinh tham dự IOAA 2026 có dịp thưởng thức những món ăn truyền thống Việt Nam, từ đó khám phá thêm nét văn hóa ẩm thực của nước chủ nhà.

Bữa ăn trở thành một phần của hoạt động giao lưu, khi các thí sinh vừa thưởng thức món ăn vừa trò chuyện, chia sẻ những trải nghiệm trong thời gian tham dự IOAA 2026. Từ sân khấu nghệ thuật đến bàn ăn, những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam được giới thiệu một cách gần gũi tới các đoàn quốc tế.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sắp xếp các gian hàng nghề truyền thống trong chương trình để thí sinh có thể tham quan, tìm hiểu. Các gian hàng là những lát cắt để thí sinh có thể cảm nhận được phần nào những giá trị văn hóa được trao chuyền qua nhiều thế hệ ở Thủ đô Hà Nội.

Qua từng sản phẩm và câu chuyện, các thí sinh sẽ hiểu thêm về một Hà Nội thanh lịch, hào hoa, giàu bản sắc và mến khách.

Không khí trở nên sôi động khi các tiết mục được biểu diễn trên sân khấu.

Khoảnh khắc các thí sinh đến từ nhiều quốc gia cùng hòa vào một không gian chung, vượt qua khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa.

Nhiều thí sinh lưu lại khoảnh khắc bên nhau tại hương trình Giao lưu nghệ thuật trong khuôn khổ Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX.

Khoảnh khắc các thí sinh đến từ nhiều quốc gia cùng hòa vào một không gian chung, vượt qua khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa. Trong ảnh là phần giao lưu của các thí sinh đến từ Trung Quốc với tiết mục hát tốp ca bài "My Love".

Các thí sinh đến từ Colombia cũng góp vui với tiết mục hát bài "Colombia Tierra Querida".

Chương trình Giao lưu nghệ thuật trong khuôn khổ Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX là dịp để những người trẻ có chung niềm đam mê khoa học mở rộng tình bạn và kết nối quốc tế.

Đêm giao lưu khép lại trong không khí thân thiện, để lại những kỷ niệm đẹp trong hành trình tham dự IOAA 2026 tại Hà Nội.