Sắc màu văn hóa qua trang phục truyền thống của người Chăm Islam ở Nam Bộ

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trong các dịp lễ hội, cưới hỏi, phụ nữ Chăm Islam diện áo dài truyền thống với màu sắc tươi tắn, nổi bật. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Khăn choàng đầu với hoa văn thêu và đường viền trang trí góp phần tôn lên vẻ duyên dáng của phụ nữ Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam . (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Thiếu nữ Chăm Islam trong trang phục truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Khi ra ngoài, hoặc nhà có người lạ, phụ nữ Chăm Islam thường mặc trang phục kín đáo, kết hợp áo dài tay và khăn phủ tóc. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Thiếu nữ Chăm Islam trong trang phục truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Những chiếc khăn đội đầu như Ma-ôm ( khăn mispok) gắn bó với đời sống thường ngày và các dịp lễ, Tết của phụ nữ Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hoa văn và những chi tiết trang trí tinh tế tạo điểm nhấn cho trang phục truyền thống của phụ nữ Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Một cặp vợ chồng dân tộc Chăm Islam trong trang phục truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam . (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trong các dịp lễ trọng, nam giới thường mặc áo sơ mi kết hợp với xà rông, thể hiện sự chỉnh tề, trang trọng. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Xà rông nam giới thường dài đến cổ chân, được may từ vải mềm với nhiều màu sắc và họa tiết khác nhau. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Mũ kapeak là phụ kiện quen thuộc trong trang phục nam giới Chăm Islam, gắn với nếp sống và tín ngưỡng của cộng đồng. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục của các chức sắc tôn giáo Chăm Islam thường có kiểu dáng dài, kín đáo, phù hợp với tính chất trang nghiêm của nghi lễ. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nghề dệt truyền thống góp phần tạo nên những bộ trang phục mang nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nghề dệt truyền thống góp phần tạo nên những bộ trang phục mang nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nghề dệt truyền thống góp phần tạo nên những bộ trang phục mang nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nghề dệt truyền thống góp phần tạo nên những bộ trang phục mang nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nghề dệt truyền thống góp phần tạo nên những bộ trang phục mang nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)