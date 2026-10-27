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Sắc màu văn hóa qua trang phục truyền thống của người Chăm Islam ở Nam Bộ

Mang đậm dấu ấn tín ngưỡng Hồi giáo và nét đẹp vùng sông nước Nam Bộ, trang phục truyền thống của người Chăm Islam thể hiện sự kín đáo, tinh tế, là nét văn hóa đặc sắc trao truyền qua nhiều thế hệ.

Báo VietnamPlus
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Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trong các dịp lễ hội, cưới hỏi, phụ nữ Chăm Islam diện áo dài truyền thống với màu sắc tươi tắn, nổi bật. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trong các dịp lễ hội, cưới hỏi, phụ nữ Chăm Islam diện áo dài truyền thống với màu sắc tươi tắn, nổi bật. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Khăn choàng đầu với hoa văn thêu và đường viền trang trí góp phần tôn lên vẻ duyên dáng của phụ nữ Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Khăn choàng đầu với hoa văn thêu và đường viền trang trí góp phần tôn lên vẻ duyên dáng của phụ nữ Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam . (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam . (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Thiếu nữ Chăm Islam trong trang phục truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Thiếu nữ Chăm Islam trong trang phục truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Khi ra ngoài, hoặc nhà có người lạ, phụ nữ Chăm Islam thường mặc trang phục kín đáo, kết hợp áo dài tay và khăn phủ tóc. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Khi ra ngoài, hoặc nhà có người lạ, phụ nữ Chăm Islam thường mặc trang phục kín đáo, kết hợp áo dài tay và khăn phủ tóc. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Thiếu nữ Chăm Islam trong trang phục truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Thiếu nữ Chăm Islam trong trang phục truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Những chiếc khăn đội đầu như Ma-ôm ( khăn mispok) gắn bó với đời sống thường ngày và các dịp lễ, Tết của phụ nữ Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Những chiếc khăn đội đầu như Ma-ôm ( khăn mispok) gắn bó với đời sống thường ngày và các dịp lễ, Tết của phụ nữ Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hoa văn và những chi tiết trang trí tinh tế tạo điểm nhấn cho trang phục truyền thống của phụ nữ Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hoa văn và những chi tiết trang trí tinh tế tạo điểm nhấn cho trang phục truyền thống của phụ nữ Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Một cặp vợ chồng dân tộc Chăm Islam trong trang phục truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Một cặp vợ chồng dân tộc Chăm Islam trong trang phục truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam . (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam . (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng người Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trong các dịp lễ trọng, nam giới thường mặc áo sơ mi kết hợp với xà rông, thể hiện sự chỉnh tề, trang trọng. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trong các dịp lễ trọng, nam giới thường mặc áo sơ mi kết hợp với xà rông, thể hiện sự chỉnh tề, trang trọng. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Xà rông nam giới thường dài đến cổ chân, được may từ vải mềm với nhiều màu sắc và họa tiết khác nhau. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Xà rông nam giới thường dài đến cổ chân, được may từ vải mềm với nhiều màu sắc và họa tiết khác nhau. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Mũ kapeak là phụ kiện quen thuộc trong trang phục nam giới Chăm Islam, gắn với nếp sống và tín ngưỡng của cộng đồng. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Mũ kapeak là phụ kiện quen thuộc trong trang phục nam giới Chăm Islam, gắn với nếp sống và tín ngưỡng của cộng đồng. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục của các chức sắc tôn giáo Chăm Islam thường có kiểu dáng dài, kín đáo, phù hợp với tính chất trang nghiêm của nghi lễ. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Trang phục của các chức sắc tôn giáo Chăm Islam thường có kiểu dáng dài, kín đáo, phù hợp với tính chất trang nghiêm của nghi lễ. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nghề dệt truyền thống góp phần tạo nên những bộ trang phục mang nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nghề dệt truyền thống góp phần tạo nên những bộ trang phục mang nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nghề dệt truyền thống góp phần tạo nên những bộ trang phục mang nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nghề dệt truyền thống góp phần tạo nên những bộ trang phục mang nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nghề dệt truyền thống góp phần tạo nên những bộ trang phục mang nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nghề dệt truyền thống góp phần tạo nên những bộ trang phục mang nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nghề dệt truyền thống góp phần tạo nên những bộ trang phục mang nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nghề dệt truyền thống góp phần tạo nên những bộ trang phục mang nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nghề dệt truyền thống góp phần tạo nên những bộ trang phục mang nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nghề dệt truyền thống góp phần tạo nên những bộ trang phục mang nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Islam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/sac-mau-van-hoa-qua-trang-phuc-truyen-thong-cua-nguoi-cham-islam-o-nam-bo-post1144577.vnp