Trong những cuộc gặp gỡ ngoại giao cấp cao, bên cạnh các cuộc trao đổi chính thức, hình ảnh và những chi tiết mang tính biểu tượng cũng góp phần tạo nên dấu ấn cho sự kiện. Tại tiệc chiêu đãi chào mừng các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 18/11, trang phục của các phu nhân trở thành một điểm nhấn đáng chú ý, khi nhiều lựa chọn kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và phong cách đương đại.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, xuất hiện trong tà áo dài màu đen bạc, điểm xuyết họa tiết chim hạc trắng. Thiết kế mang vẻ thanh lịch, trang trọng, đồng thời gợi nhắc những biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Việt Nam.

Trong khoảnh khắc đón tiếp tại tiệc chiêu đãi, bà Ngô Phương Ly và bà Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đã có cuộc trao đổi thân tình về trang phục. Theo bài viết trên South China Morning Post (SCMP), bà Bành dường như đặc biệt chú ý đến chiếc áo dài của vị khách Việt Nam.

Tà áo dài không chỉ là lựa chọn thời trang cho một sự kiện trang trọng, mà còn mang theo câu chuyện về văn hóa, thẩm mỹ và bản sắc Việt Nam. Trong không gian quy tụ đại diện các nền kinh tế thành viên APEC, những biểu tượng văn hóa được thể hiện qua trang phục tạo nên một hình thức giao tiếp tinh tế, không cần nhiều lời.

Bà Ngô Phương Ly, phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mặc áo dài truyền thống đến buổi tiệc. Ảnh: Getty Images

Truyền thống trong những thiết kế đương đại

Nếu tà áo dài của bà Ngô Phương Ly gợi lên nét duyên dáng và bản sắc Việt Nam, trang phục của bà Bành Lệ Viên, phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, lại thể hiện sự kết hợp giữa các yếu tố truyền thống Trung Quốc và phong cách hiện đại.

Phu nhân Bành Lệ Viên lựa chọn chiếc váy màu hồng nhạt, cổ chữ V, với các chi tiết gợi nhớ đến trang phục truyền thống như phần cổ áo và tay áo được cách điệu.

Bà Bành Lệ Viên lựa chọn chiếc váy màu hồng nhạt, cổ chữ V, với các chi tiết gợi nhớ đến trang phục truyền thống như phần cổ áo và tay áo được cách điệu. Thiết kế không tái hiện nguyên bản một loại trang phục cổ, mà sử dụng những yếu tố quen thuộc để tạo nên diện mạo vừa trang trọng, vừa tối giản.

Bà Jing Zhang, nhà bình luận về phong cách và thời trang Trung Quốc, nhận xét lựa chọn này mang tính truyền thống nhưng vẫn nữ tính, với các chi tiết được tiết chế. Theo bà Zhang, phần vai mềm mại, tay áo và cổ áo gợi liên tưởng đến phong cách sườn xám cổ điển, trong khi chất liệu và đường cắt thể hiện tinh thần hiện đại.

Sự kết hợp này cũng phản ánh phong cách thường thấy trong những lựa chọn trang phục của bà Bành Lệ Viên tại các sự kiện quốc tế. Tại Hội nghị cấp cao APEC ở Bắc Kinh năm 2014, bà từng diện sườn xám màu xanh đậm với họa tiết hoa. Trong một số sự kiện ngoại giao khác, bà lựa chọn những thiết kế có cổ đứng, khuy cài truyền thống hoặc đường nét gợi nhớ đến Hán phục, nhưng được thể hiện theo phong cách hiện đại.

Theo ông Antonia Finnane, giáo sư danh dự tại Đại học Melbourne, các yếu tố truyền thống trong trang phục của bà Bành tại sự kiện lần này được thể hiện tinh tế hơn, thông qua những chi tiết gợi cảm hứng từ trang phục Trung Quốc cổ điển thay vì tái hiện hoàn toàn một kiểu dáng truyền thống.

Những biểu tượng văn hóa trong không gian ngoại giao

Ngoài hai phu nhân của Việt Nam và Trung Quốc, nhiều phu nhân tham dự APEC cũng lựa chọn trang phục thể hiện dấu ấn văn hóa riêng.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hea-kyung xuất hiện trong trang phục truyền thống hanbok, nổi bật với chân váy dài và những đường nét đặc trưng. Theo bà Antonia Finnane, trang phục của bà Kim Hea-kyung dễ dàng được nhận diện qua những đặc điểm truyền thống của hanbok, tạo nên diện mạo trang trọng và đậm đà bản sắc.

Phu nhân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, bà Thananon Charnvirakul, lựa chọn Boranpiman, một kiểu lễ phục hoàng gia Thái Lan dành cho các dịp trang trọng vào buổi tối. Bộ trang phục màu đen được trang trí bằng hạt cườm và pha lê, kết hợp với túi xách có chi tiết vàng, tạo nên vẻ tinh tế và trang trọng.

Nhà nghiên cứu lịch sử thời trang Thái Lan thuộc Đại học Mahasarakham, Kamjorn Saecheong, cho rằng Boranpiman thể hiện sự trang trọng qua kiểu dáng gọn gàng và các chi tiết tinh xảo. Việc lựa chọn trang phục này tại APEC, theo ông, cũng là cách tôn vinh nghề thủ công truyền thống và kết nối di sản văn hóa với nền kinh tế sáng tạo đương đại.

Đệ nhất phu nhân Philippines Liza Araneta-Marcos diện chiếc váy đỏ với họa tiết hoa lá, phần cổ áo kiểu khăn choàng và lớp váy xếp ly gợi nhớ đến Maria Clara – trang phục truyền thống của Philippines, thường gồm khăn choàng vai và váy nhiều lớp.

Các phu nhân khác, như bà Loo Tze Lui, phu nhân Thủ tướng Singapore; bà Maria Pia Adriasola, phu nhân Tổng thống Chile, cũng lựa chọn những thiết kế có đường cắt, họa tiết hoặc kiểu dáng gợi nhắc đến truyền thống văn hóa của quê hương.

Trong khi phần lớn khách mời nam lựa chọn vest hiện đại, một số người kết hợp trang phục quốc tế với các yếu tố truyền thống. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto xuất hiện với chiếc kopiah – kiểu mũ truyền thống – còn Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. lựa chọn barong Tagalog, chiếc áo trang trọng được trang trí bằng họa tiết thêu đặc trưng của Philippines.

Thời trang – một hình thức ngoại giao văn hóa tinh tế

Theo bà Jing Zhang, tại các sự kiện ngoại giao cấp cao, trang phục của các phu nhân thường được lựa chọn để tôn vinh di sản văn hóa của quê hương hoặc thể hiện sự trân trọng đối với văn hóa của chủ nhà.

Trong môi trường ngoại giao đa phương như APEC, nơi các nền kinh tế cùng gặp gỡ và trao đổi về những vấn đề chung, trang phục có thể trở thành một phương thức thể hiện bản sắc, tạo dấu ấn và góp phần mở rộng giao lưu văn hóa.

Những lựa chọn tại Thâm Quyến cho thấy truyền thống không nhất thiết phải được thể hiện qua những bộ trang phục nguyên bản hay những biểu tượng quá nổi bật. Đôi khi, một họa tiết, đường cắt, kiểu cổ áo, chất liệu hoặc cách phối màu cũng đủ để gợi lên câu chuyện văn hóa đằng sau đó.

Từ tà áo dài thêu hạc của Việt Nam đến hanbok, Boranpiman hay những thiết kế lấy cảm hứng từ Maria Clara, các lựa chọn trang phục tại APEC tạo nên một bức tranh đa sắc về văn hóa khu vực. Trong đó, thời trang không chỉ là yếu tố thẩm mỹ, mà còn góp phần đưa những giá trị truyền thống hiện diện trong các cuộc gặp gỡ quốc tế, theo cách nhẹ nhàng, tinh tế và giàu sức gợi.

(Theo SCMP)