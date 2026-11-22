Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tham quan gian hàng, tìm hiểu những sản phẩm đặc trưng được giới thiệu tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tham quan tìm hiểu nông sản địa phương, nghe giới thiệu về đặc điểm và giá trị của sản vật được trưng bày tại Ngày hội.

Các gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chế biến và hàng hóa truyền thống góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong tỉnh.

Đại diện gian hàng giới thiệu sản phẩm truyền thống với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tìm hiểu, trao đổi về sản phẩm được trưng bày, tạo thêm động lực và khích lệ các chủ thể gìn giữ, phát triển nghề truyền thống.

Không gian trình diễn nhạc cụ, giới thiệu sản phẩm dệt thổ cẩm thu hút sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đông đảo người dân, du khách.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trải nghiệm đánh chiêng cùng đồng bào dân tộc miền núi tại gian trưng bày, tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy trong đời sống cộng đồng.

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