Sắc màu văn hóa qua những gian hàng
Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026, tối 22/11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành. Tại đây, những sản vật địa phương, sản phẩm thủ công truyền thống cùng nét văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc được giới thiệu sinh động, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh và bản sắc văn hóa của các vùng miền trong tỉnh.
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Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/sac-mau-van-hoa-qua-nhung-gian-hang-310092.htm