Sắc màu văn hóa Nga tại triển lãm ở Moskva

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được trưng bày tại triển lãm dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Búp bê Matryoshka được trưng bày tại triển lãm dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được trưng bày tại triển lãm dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Giày nỉ truyền thống được trưng bày tại triển lãm thủ công mỹ nghệ dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Khách tham quan tại triển lãm thủ công mỹ nghệ dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Khách tham quan chọn mua giày nỉ truyền thống tại triển lãm thủ công mỹ nghệ dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Khách tham quan tại triển lãm thủ công mỹ nghệ dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)