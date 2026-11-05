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Sắc màu văn hóa Nga tại triển lãm ở Moskva

Triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ dân gian Nga diễn ra tại Moskva từ ngày 4-8/11 giới thiệu các sản phẩm mang bản sắc văn hóa truyền thống Nga như trang phục, phụ kiện, đồ thủ công mỹ nghệ độc đáo.

Báo VietnamPlus
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Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được trưng bày tại triển lãm dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được trưng bày tại triển lãm dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Búp bê Matryoshka được trưng bày tại triển lãm dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Búp bê Matryoshka được trưng bày tại triển lãm dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được trưng bày tại triển lãm dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được trưng bày tại triển lãm dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Giày nỉ truyền thống được trưng bày tại triển lãm thủ công mỹ nghệ dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Giày nỉ truyền thống được trưng bày tại triển lãm thủ công mỹ nghệ dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khách tham quan tại triển lãm thủ công mỹ nghệ dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khách tham quan tại triển lãm thủ công mỹ nghệ dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khách tham quan chọn mua giày nỉ truyền thống tại triển lãm thủ công mỹ nghệ dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khách tham quan chọn mua giày nỉ truyền thống tại triển lãm thủ công mỹ nghệ dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khách tham quan tại triển lãm thủ công mỹ nghệ dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khách tham quan tại triển lãm thủ công mỹ nghệ dân gian ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/sac-mau-van-hoa-nga-tai-trien-lam-o-moskva-post1146279.vnp