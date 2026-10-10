Sắc màu văn hóa Mông hội tụ giữa lòng Điện Biên

Người dân, du khách hòa mình vào không gian văn hoá tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026.

Trải nghiệm xay ngô tại không gian trưng bày của xã Quài Tở.

Không gian đồ lưu niệm với các họa tiết, hoa văn thổ cẩm được nhiều du khách tìm hiểu.

Người dân, du khách tìm hiểu sản phẩm thổ cẩm thủ công dân tộc Mông Điện Biên.

Điểm nhấn tại Phố đi bộ Mường Thanh là các gian trưng bày, giới thiệu văn hóa của 11 tỉnh có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Cùng với đó là những không gian trải nghiệm văn hóa Mông của các xã, phường trong tỉnh Điện Biên, như: Sam Mứn, Tìa Dình, Quài Tở, Mường Thanh, Điện Biên Phủ và các không gian do những đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Mỗi gian trưng bày mang một nét riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, sinh động, thể hiện sự phong phú trong đời sống tinh thần của đồng bào Mông ở các vùng miền.

Đông đảo người dân, du khách tới các không gian để tham gia những hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội, người dân và du khách được hòa mình vào những hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc, lắng nghe tiếng khèn Mông, chiêm ngưỡng những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, tìm hiểu nghề dệt lanh, nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải, thưởng thức ẩm thực dân tộc và tham gia các trò chơi dân gian.

Những sản phẩm thủ công tinh xảo, những điệu dân ca, dân vũ cùng các phong tục, tập quán truyền thống được giới thiệu sinh động, mang đến cho du khách cơ hội khám phá sâu hơn nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông.

Em Ly Thị Cở, đoàn tỉnh Tuyên Quang trình diễn vẽ hoa văn bằng sáp ong.

Nghệ nhân tỉnh Phú Thọ giới thiệu sản phẩm truyền thống.

Sự hội tụ của những sắc màu văn hóa tại Phố đi bộ Mường Thanh đã tạo nên điểm nhấn hấp dẫn trong chuỗi hoạt động của ngày hội, đồng thời mở ra không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa giữa các địa phương. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông tiếp tục được tôn vinh, quảng bá rộng rãi, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách khi đến với Điện Biên.

Đồng bào dân tộc Mông xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên giới thiệu sản phẩm OCOP với du khách.

Các sản phẩm nông sản sạch được người dân, du khách ưa chuộng.

Du khách ghi lại những khoảnh khắc đẹp về nghề truyền thống.