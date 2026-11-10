Sắc màu văn hóa Lai Châu
Giữa miền biên viễn Tây Bắc, Lai Châu không chỉ hấp dẫn bởi thiên nhiên hùng vĩ, núi non trùng điệp mà còn là nơi hội tụ những sắc màu văn hóa độc đáo của hơn 20 dân tộc. Từ những bản làng bình yên, trang phục truyền thống rực rỡ đến các lễ hội, phong tục và nghề thủ công được trao truyền qua nhiều thế hệ, tất cả tạo nên một không gian văn hóa giàu bản sắc, trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch bền vững.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/sac-mau-van-hoa-lai-chau-d8a4ed29.html