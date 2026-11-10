Sắc màu văn hóa Lai Châu

Từ những chiếc lọng trang nghiêm trong không gian thờ tự ở Cố đô Huế đến các tác phẩm nghệ thuật độc đáo làm từ tre tại phố cổ Hội An (Đà Nẵng), nghề thủ công truyền thống đang tìm cách thích ứng với đời sống đương đại, giữ lại kỹ thuật được trao truyền qua nhiều thế hệ; đồng thời, đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường.