Những ngày này, cơ sở 1 của Thư viện tỉnh (số 8 Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang) rộn ràng hơn thường lệ. Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), thư viện tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa” - nơi mở ra không gian văn hóa và sách cùng gặp gỡ bạn đọc.

Khám phá sắc màu văn hóa quê hương

Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi trải nghiệm trò chơi "Vòng quay tri thức".

Sau lễ khai mạc sáng 18-11, khu trưng bày 300 đầu sách với chủ đề “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa” nhanh chóng trở thành điểm hẹn của nhiều bạn đọc. Sách được sắp xếp như một hành trình nhỏ, đi từ văn hóa các dân tộc, văn hóa gia đình đến văn hóa biển đảo, di sản Khánh Hòa và “Khánh Hòa xưa và nay”. Mỗi kệ sách như một cánh cửa mở vào những di tích, lễ hội, làng nghề và con người của mảnh đất này. Cùng với độc giả thường xuyên, nhiều học sinh trên địa bàn Nha Trang cũng đến tham quan, tìm hiểu.

Theo bà Đinh Thị Ninh Trang - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh, nhiều học sinh đã từng nghe kể về Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, danh thắng Hòn Chồng, vịnh Nha Trang, Tháp Pô Klong Garai, làng gốm Bàu Trúc, làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp… nhưng chưa có dịp tìm hiểu sâu những câu chuyện lịch sử, giá trị văn hóa ẩn sau mỗi di tích, địa danh ấy. Đợt trưng bày sách lần này giúp các em và bạn đọc lấp đầy khoảng trống đó. “Điều thú vị nhất không nằm ở nơi chúng ta đã đến, mà nằm trong những điều chúng ta chưa từng biết”, bà Trang nói.

Sinh viên Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương đến Thư viện tỉnh tìm hiểu văn hóa Khánh Hòa và tham gia trò chơi làm tổ yến bằng đồ tái chế.

Cùng với việc tham quan gian trưng bày sách, các độc giả, đặc biệt là học sinh còn háo hức khi được trải nghiệm trò chơi “Vòng quay tri thức”. Trò chơi được thiết kế như hành trình tìm hiểu, khám phá văn hóa: Tìm hiểu biển đảo; khám phá sắc màu văn hóa dân tộc Chăm và Raglai; tìm về những di tích, danh thắng của quê hương. Mỗi hành trình gồm 4 hoặc 5 trạm, mỗi trạm có 4 đến 5 câu hỏi trắc nghiệm, từ chủ quyền biển, đảo, lễ hội, làng nghề Chăm, âm nhạc Raglai đến các di tích, danh thắng: Tháp Bà Pô Nagar, Hòn Chồng, Mũi Đôi - Hòn Đầu... Sau mỗi câu hỏi, người hướng dẫn lại giới thiệu một cuốn sách liên quan để các em tìm đọc thêm, biến mỗi câu trả lời thành một lời mời đến với trang sách. Người chơi được nhận quà tặng, từ thẻ thư viện miễn phí 3 tháng, đồ dùng học tập đến những phần quà bất ngờ. “Giải thưởng nhỏ tạo niềm vui, nhưng quý hơn là sau mỗi trạm, em biết thêm về văn hóa quê hương Khánh Hòa”, em Huỳnh Gia Bảo - học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (phường Nha Trang) chia sẻ.

Văn hóa còn được kể bằng ngôn ngữ công nghệ. Buổi trải nghiệm “Sách và STEAM trong thời đại số” do Thư viện tỉnh phối hợp với nhóm STEAM Nha Trang tổ chức đã thu hút hơn 100 học sinh, sinh viên tham gia, trong đó có cả sinh viên nước ngoài. Những đoạn phim ngắn dựng bằng AI cùng phần nói chuyện về các món ăn chế biến yến sào của nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Văn Ban, trò chơi làm tổ yến từ đồ tái chế... đã giúp giới trẻ hiểu sâu hơn về nghề yến sào Khánh Hòa, truyền đi thông điệp bảo vệ chim yến. “Em đã được học về yến sào Khánh Hòa trong tài liệu giáo dục địa phương lớp 6, nhưng khi trải nghiệm hoạt động STEAM, em thấy mọi thứ sinh động và dễ hiểu hơn hẳn”, em Phương Nhung - học sinh Trường THCS Tây Nha Trang chia sẻ.

Theo kế hoạch, chiều 23-11, thư viện sẽ tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa” dành cho học sinh, sinh viên và bạn đọc.

Lan tỏa tình yêu sách

Độc giả đến hội sách “Khởi nguồn tri thức - Kiến tạo tương lai” tại Thư viện tỉnh.

Hiện Thư viện tỉnh lưu giữ khoảng 540.000 bản sách với 236.000 tên sách, cùng 18.995 tài liệu số và 391 tên báo, tạp chí. Mỗi năm, thư viện cấp hơn 6.000 thẻ bạn đọc, đón hơn 2 triệu lượt bạn đọc với trên 5 triệu lượt tài liệu được khai thác, sử dụng. Kho sách ấy đang gần hơn với bạn đọc trẻ nhờ công nghệ. Đến khu trải nghiệm, các em chụp ảnh check-in nhận quà, quét mã QR để vào website, fanpage và khám phá các bộ sưu tập số của thư viện; em nào không mang điện thoại cũng được hỗ trợ check-in trực tiếp. Nhưng sách giấy vẫn giữ chỗ đứng riêng. Ở trò chơi “5 phút cùng sách”, mỗi em chọn một cuốn, đọc trong 5 phút rồi kể lại điều ấn tượng nhất. Chỉ 5 phút nhưng đủ để nhiều em nhận ra một trang sách có thể dẫn mình đi rất xa. Còn tại Phòng Thiếu nhi, các bạn nhỏ say sưa xem phim ngắn về trí tuệ nhân tạo rồi cùng nhau trao đổi, nói lên suy nghĩ của mình.

Nhiều độc giả lớn tuổi cũng đến hội sách ở Thư viện tỉnh.

Bên cạnh đó, thư viện còn có nhiều hoạt động thúc đẩy, tôn vinh văn hóa đọc, trong đó có cuộc thi “Gia đình đọc sách tỉnh Khánh Hòa lần thứ II - năm 2026". Được trao giải ngay tại lễ khai mạc, cuộc thi đã ghi nhận nhiều câu chuyện cha mẹ cùng con đọc sách, cho thấy sách không chỉ mang lại tri thức mà còn bồi đắp tình cảm gia đình.

Không khí đọc còn lan tỏa qua Hội sách “Khởi nguồn tri thức - Kiến tạo tương lai” do thư viện phối hợp với Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books tổ chức từ ngày 14 đến 24-11. Với 1.600 tựa sách văn học, tâm lý, pháp luật..., hội sách trở thành nơi nhiều thế hệ bạn đọc cùng dừng chân, chọn cho mình cuốn tiểu thuyết hay sách tham khảo cho việc học. “Tôi thích đọc sách văn hóa, lịch sử nên khi biết tin có hội sách, tôi đã đưa cả gia đình đến đây để xem sách. Tôi hy vọng những năm sau sẽ có thêm nhiều đơn vị tham gia để sách phong phú hơn”, ông Nguyễn Minh Xuân (phường Nam Nha Trang) chia sẻ.

Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Văn Ban nói chuyện về ẩm thực truyền thống của Khánh Hòa.

Với giáo viên và học sinh, sáng 21-11, thư viện phối hợp với Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội An Ban tổ chức workshop “Văn hóa đọc - Kết nối yêu thương, kiến tạo trường học hạnh phúc”, giới thiệu cuốn sách “Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới”. Buổi trò chuyện nhẹ nhàng gợi mở về cách trang sách có thể nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, kéo thầy và trò lại gần nhau hơn. Còn những chuyến xe thư viện lưu động vẫn đều đặn đến các trường học, mang sách về văn hóa Việt Nam, văn hóa Khánh Hòa đến với học sinh.

Ngày hội rồi sẽ khép lại, nhưng hình ảnh những học sinh say sưa bên trang sách, hồi hộp vượt qua từng trạm câu hỏi về quê hương vẫn còn đọng lại. Đó là cách thư viện lặng lẽ gieo hạt mầm tình yêu văn hóa và thói quen đọc sách, để mỗi người thêm hiểu, thêm thương và tự hào về mảnh đất Khánh Hòa.