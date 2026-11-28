Đồng Nai nhiều năm qua luôn xác định đối ngoại nhân dân là một trụ cột quan trọng trong nền ngoại giao toàn diện, góp phần mở rộng quan hệ hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân địa phương với bạn bè quốc tế. Giao lưu văn hóa đang mở ra nhiều cơ hội kết nối, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đồng Nai năng động, nghĩa tình, giàu bản sắc.

Các hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Đồng Nai biểu diễn, giao lưu tại liên hoan.

Đa dạng sắc màu văn hóa

Sự phong phú, đa dạng trong bản sắc văn hóa các quốc gia được thể hiện sinh động qua Liên hoan Giai điệu hữu nghị thành phố Đồng Nai năm 2026. Là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026, liên hoan quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên không chuyên là hội viên các hội hữu nghị tham gia. Những tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ca múa và các câu chuyện lịch sử, truyền thống, tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật giàu cảm xúc.

Góp mặt tại liên hoan, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố giới thiệu chương trình nghệ thuật với chủ đề Đài hoa hữu nghị Việt Nam - Lào, lấy hình ảnh đóa sen hồng và hoa champa làm biểu tượng xuyên suốt. Thông qua các tiết mục, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung giữa 2 dân tộc được khắc họa sâu sắc. Từ những năm tháng kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay, tình hữu nghị Việt Nam - Lào luôn được các thế hệ gìn giữ, vun đắp.

Việt Nam và Campuchia là 2 quốc gia láng giềng có chung đường biên giới và lịch sử đồng cam cộng khổ lâu đời. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, nhân dân 2 nước luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt là sự kiện quân và dân Việt Nam trực tiếp giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, làm nên chiến thắng ngày 7-1-1979. Chiến thắng như mốc son chói lọi của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung giữa 2 dân tộc, mở ra một trang mới trong quan hệ láng giềng hữu nghị giữa 2 nước.

Chị Bùi Bích Vy (26 tuổi), hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố chia sẻ: “Tham gia liên hoan, tôi biểu diễn ca khúc Cảm xúc trên đường Phnom Penh do nhạc sĩ Vũ Thanh sáng tác. Ca khúc mang dòng cảm xúc chân thành, hân hoan của những người chiến sĩ Việt Nam và quân dân Campuchia trên từng bước đi dọc thủ đô vừa hồi sinh. Lời ca và giai điệu phác họa là những chuyển biến đầu tiên của một thành phố trở lại nhịp sống thường nhật với hình ảnh em thơ đến trường, sắc cờ và bầu không khí đổi thay trên từng con phố”.

Bên cạnh Liên hoan Giai điệu hữu nghị, chương trình giao lưu văn hóa hữu nghị với các Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục trở thành nơi hội tụ nhiều nền văn hóa. Khán giả được thưởng thức điệu nhảy Lenggan Nyai của Indonesia; các tiết mục múa: Tự hào vì được sinh ra là người Lào, Đất nước Lào thật xinh đẹp; tiết mục nhảy và hát Volga River của Nga; hay múa Nữ nhi anh hùng, nghệ thuật biến diện của Trung Quốc…

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố cho hay: “Giao lưu văn hóa là cầu nối quan trọng giúp nhân dân các nước tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ và gắn kết với nhau. Thông qua biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu phong tục, tập quán và những nét đặc trưng trong đời sống, mỗi quốc gia có dịp quảng bá bản sắc văn hóa, con người và truyền thống đến bạn bè quốc tế. Từ sự đồng cảm, thấu hiểu về văn hóa, tình hữu nghị giữa nhân dân các nước được vun đắp, tạo thêm nền tảng để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: giáo dục, kinh tế và xã hội. Việc duy trì, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa thiết thực trong công tác đối ngoại nhân dân”.

Du học sinh Lào và sinh viên Đồng Nai thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay nhân dịp họp mặt đón Tết cổ truyền Bunpimay (Lào), Chol Chnam Thmay (Campuchia) năm 2026. Ảnh: Nga Sơn

Kết nối tình hữu nghị

Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Nguyễn Thành Trí cho biết: Đây là năm đầu tiên Liên hoan Giai điệu hữu nghị thành phố Đồng Nai được tổ chức với tầm vóc của thành phố công nghiệp năng động, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026. Hoạt động giao lưu văn hóa hữu nghị diễn ra trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư về nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân và hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”. Qua đó thắt chặt tình hữu nghị với bạn bè quốc tế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Từ những lời ca, tiếng hát, điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia, các tầng lớp nhân dân có thêm cơ hội tìm hiểu, chia sẻ những giá trị văn hóa tốt đẹp, tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết và tình cảm hữu nghị. Đây cũng là dịp để các hội hữu nghị thể hiện vai trò là nhịp cầu, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đồng Nai với bạn bè quốc tế, quảng bá hình ảnh thành phố năng động, thân thiện, nghĩa tình, hội nhập và phát triển” - ông Nguyễn Thành Trí cho biết thêm.

Tại chương trình giao lưu văn hóa hữu nghị với các Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phía Nam ngày 22-11, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh: Với phương châm "Lấy văn hóa làm cầu nối, lấy nhân dân làm nền tảng, lấy hữu nghị và hợp tác làm động lực phát triển", thành phố hướng đến mở rộng không gian giao lưu, tăng cường kết nối với các tỉnh, thành phía Nam và đối tác quốc tế. Đồng Nai luôn sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác quốc tế góp phần xây dựng một tương lai hòa bình, hữu nghị và thịnh vượng.