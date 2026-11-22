Video Ngày hội Thanh niên các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 với chủ đề “Tự hào bản sắc - Kết nối tương lai”.

Ngày 22/11, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An﻿ tổ chức Ngày hội Thanh niên các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 với chủ đề “Tự hào bản sắc - Kết nối tương lai”. Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11).

Ngày hội là dịp để thanh niên các dân tộc﻿ gặp gỡ, sẻ chia, giới thiệu những nét đẹp trong đời sống văn hóa của quê hương, đồng thời tạo sân chơi bổ ích, góp phần vun đắp tình đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, anh Lê Đức Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An nhấn mạnh, Nghệ An là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, nơi nhiều dân tộc﻿ anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc mang những sắc thái riêng về tiếng nói, trang phục, phong tục, tập quán, dân ca, lễ hội và ẩm thực. Sự đa dạng ấy đã tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc của quê hương xứ Nghệ. Trong ảnh, Ban Tổ chức trao tặng cờ lưu niệm cho các đội thi tham dự Ngày hội.

“Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, việc bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống càng trở nên quan trọng. Thanh niên không chỉ là người thụ hưởng mà cần trở thành lực lượng kế thừa, gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa. Từ việc trân trọng tiếng nói, trang phục, phong tục của dân tộc mình, mỗi bạn trẻ cần chủ động đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng bằng tri thức, công nghệ và sự sáng tạo”, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An nhấn mạnh.

Với chủ đề “Tự hào bản sắc - Kết nối tương lai”, ngày hội diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm và tranh tài hấp dẫn, mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống như: Hội thi văn nghệ “Sắc màu văn hóa”; Hội thi ẩm thực “Hương vị bản làng”; Giao lưu nhảy sạp, trò chơi dân gian…

Hội thi văn nghệ “Sắc màu văn hóa” mang đến những tiết mục ca múa đặc sắc, tái hiện nét đẹp trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc. Qua lời ca, tiếng hát, điệu múa truyền thống, các đội thi góp phần giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Không kém phần sôi nổi là hội thi ẩm thực “Hương vị bản làng”. Những món ăn truyền thống, sản vật đặc trưng được các đội thi chuẩn bị, trình bày công phu, mang đến cho người tham dự những trải nghiệm về văn hóa ẩm thực và phong tục sinh hoạt của đồng bào vùng miền.

Đại biểu tham quan các gian hàng, mâm ẩm thực mang nét đặc trưng văn hoá của đồng bào dân tộc.

Các hoạt động giao lưu, trải nghiệm trò chơi dân gian cũng tạo nên không khí vui tươi, gần gũi. Qua từng hoạt động, thanh niên có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa của các dân tộc khác, tăng cường sự thấu hiểu, sẻ chia và gắn kết.

Ngày hội không chỉ là sân chơi văn hóa mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo tồn di sản và quảng bá hình ảnh quê hương, bản làng, con người Nghệ An. Từ những hoạt động giàu ý nghĩa, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào về bản sắc dân tộc tiếp tục được khơi dậy, trở thành động lực để thanh niên các dân tộc tự tin hội nhập, phát huy sức trẻ, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.