Ngày 24.11, tại khuôn viên Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao truyền thống được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội.

Nổi bật trong chương trình là hoạt động trình diễn nghi lễ, diễn xướng dân gian, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Những tiết mục mang đậm màu sắc văn hoá đặc trưng các dân tộc

Tiết mục trình diễn nghi lễ Cầu mùa của đồng bào Dao Tiền

Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống được tái hiện như múa cầu mùa của người Dao, múa Chầu của người Tày, hát Then - đàn Tính và trích đoạn diễn xướng lễ Cấp sắc của người Dao.

Các tiết mục do nghệ nhân và thành viên các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật đến từ các xã, phường biểu diễn, góp phần đưa những giá trị di sản đến gần hơn với công chúng.

Phần thi nội dung đẩy gậy thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ

Không khí Ngày hội thêm sôi nổi với sự tham gia tranh tài của 70 vận động viên đến từ các xã, phường ở ba môn thể thao dân tộc gồm đẩy gậy, kéo co và đi cà kheo.

Trong đó, phần thi kéo co thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ, tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng tại khu vực thi đấu.

Hoạt động thi đấu góp phần tạo cơ hội giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các vận động viên, duy trì các môn thể thao truyền thống và thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, có 16 gian trưng bày của các địa phương, câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật mang đến nhiều không gian giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh.

Tại đây, các gian hàng thu hút người dân, du khách tham quan, tìm hiểu và mua sắm sản phẩm thủ công, quà lưu niệm cùng các mặt hàng OCOP đã tạo thêm sức hút cho Ngày hội.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, Ngày hội trở thành không gian gặp gỡ, giao lưu văn hóa ý nghĩa trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, thu hút sự quan tâm của cộng đồng và du khách.

Thông qua chương trình, vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền di sản tiếp tục được đề cao, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết.