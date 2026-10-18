Sắc màu văn hóa hội tụ tại Lễ hội Cốm Hợp Thành

Đông đảo đại biểu, người dân và du khách dự chương trình giao lưu văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống.

Những lời ca, điệu múa cùng sắc màu trang phục truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Giáy, Xa Phó, Mông, Thái… tạo nên không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, đồng thời tôn vinh bản sắc văn hóa của quê hương Hợp Thành.

Từ những bộ trang phục được gìn giữ qua nhiều thế hệ đến các tiết mục văn nghệ mang đậm hơi thở cuộc sống, chương trình đem đến cho người dân và du khách một đêm hội giàu sắc màu văn hóa.

Qua từng phần trình diễn, các thôn, liên thôn giới thiệu nét đẹp riêng, thể hiện niềm tự hào về bản sắc dân tộc và tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Người dân xã Hợp Thành biểu diễn trong chương trình giao lưu văn nghệ.

Phần thi trình diễn trang phục giữa các thôn, liên thôn.

Thiếu nữ dân tộc Tày trong trang phục truyền thống.

Trang phục truyền thống của người Xa Phó với họa tiết thêu tay màu đỏ, đen.

Thiếu nữ Xa Phó trình diễn trang phục truyền thống, tái hiện cảnh lao động thường ngày.

Các chàng trai dân tộc Mông trong trang phục truyền thống, biểu diễn cùng nhạc cụ dân tộc.

Cộng đồng người Thái ở Hợp Thành tuy không đông nhưng vẫn góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa địa phương.

Trang phục truyền thống của người Dao đỏ.

Phụ nữ Dao đỏ trong trang phục cưới truyền thống.

Sắc màu trang phục các dân tộc tại chương trình.

Màn xòe đại đoàn kết với sự tham gia của đông đảo đại biểu, người dân và du khách.

Chương trình bắn pháo hoa tầm thấp khép lại đêm giao lưu.

Các dân tộc trên địa bàn xã mang đến những sắc màu văn hóa riêng. Trang phục của người Dao đỏ gây ấn tượng bởi sự cầu kỳ; phụ nữ Dao đỏ cũng tái hiện hình ảnh trong trang phục cưới truyền thống. Thiếu nữ Xa Phó trình diễn trang phục truyền thống, tái hiện cảnh lao động thường ngày.

Đêm giao lưu khép lại trong không khí phấn khởi với màn xòe đại đoàn kết có sự tham gia của đông đảo đại biểu, người dân và du khách, cùng chương trình bắn pháo hoa tầm thấp.