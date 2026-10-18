Sắc màu văn hóa hội tụ tại Lễ hội Cốm Hợp Thành
Tối 17/10, trong khuôn khổ Lễ hội Cốm Hợp Thành năm 2026, chương trình giao lưu văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc diễn ra sôi nổi, thu hút các thôn, liên thôn, câu lạc bộ và đội văn nghệ trên địa bàn xã tham gia.
Những lời ca, điệu múa cùng sắc màu trang phục truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Giáy, Xa Phó, Mông, Thái… tạo nên không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, đồng thời tôn vinh bản sắc văn hóa của quê hương Hợp Thành.
Từ những bộ trang phục được gìn giữ qua nhiều thế hệ đến các tiết mục văn nghệ mang đậm hơi thở cuộc sống, chương trình đem đến cho người dân và du khách một đêm hội giàu sắc màu văn hóa.
Qua từng phần trình diễn, các thôn, liên thôn giới thiệu nét đẹp riêng, thể hiện niềm tự hào về bản sắc dân tộc và tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Các dân tộc trên địa bàn xã mang đến những sắc màu văn hóa riêng. Trang phục của người Dao đỏ gây ấn tượng bởi sự cầu kỳ; phụ nữ Dao đỏ cũng tái hiện hình ảnh trong trang phục cưới truyền thống. Thiếu nữ Xa Phó trình diễn trang phục truyền thống, tái hiện cảnh lao động thường ngày.
Đêm giao lưu khép lại trong không khí phấn khởi với màn xòe đại đoàn kết có sự tham gia của đông đảo đại biểu, người dân và du khách, cùng chương trình bắn pháo hoa tầm thấp.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/sac-mau-van-hoa-hoi-tu-tai-le-hoi-com-hop-thanh-post912220.html