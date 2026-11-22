Ban Tổ chức và đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Đồng Kỳ (TP. Bắc Ninh). Ảnh: LT

Xã Đồng Kỳ có 22 thôn, mỗi thôn sẽ mang đến ngày hội 1 tiết mục văn nghệ đặc sắc, là một câu chuyện riêng được kể bằng lời ca, tiếng hát và những điệu múa đầy cảm xúc. Từ những làn điệu dân ca mượt mà, tiếng hát Then sâu lắng, âm thanh nhạc cụ dân tộc ngân vang đến những điệu dân vũ sôi động, trang phục truyền thống rực rỡ… tất cả sẽ cùng tạo nên bức tranh văn hóa Đồng Kỳ đa sắc màu.

Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Đồng Kỳ. Ảnh: LT

Cùng đó, là các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian như bóng chuyền hơi trung - cao tuổi, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ là dịp giao lưu, rèn luyện sức khỏe, góp phần duy trì, lan tỏa những môn thể thao, trò chơi gắn bó với đời sống cộng đồng. Đáng chú ý, cuộc thi “Đồng Kỳ trong mắt em” dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở tạo cơ hội để các em thể hiện sự hiểu biết, tình yêu và niềm tự hào về quê hương, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp ý thức gìn giữ di sản văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ.

Đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Ảnh: LT

Ngày hội diễn ra đến hết ngày 22/11 tại Khu Trung tâm Di tích lịch sử Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm và một số địa điểm trên địa bàn xã. Điểm nhấn là 22 gian trưng bày của 22 thôn với chủ đề “Đồng Kỳ - Hội tụ sản vật quê hương”, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và nét đẹp ẩm thực địa phương. Mỗi gian hàng là nơi quảng bá sản vật, giới thiệu sự cần cù, khéo léo, sáng tạo trong lao động, sản xuất của người dân.