Cùng dự có Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng… cùng đông đảo nhân dân các dân tộc TP. Đồng Nai.

Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao… đặc sắc như thi đấu đẩy gậy, kéo co, giã gạo chày tay, nhảy bao bố, cõng nước; trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm di sản văn hóa, làng nghề, nông sản và các sản phẩm độc đáo khác của các địa phương.

Lãnh đạo TP. Đồng Nai tham quan các gian hàng trưng bày tại sự kiện

Bên cạnh đó, còn có hoạt động không gian ẩm thực chủ đề “Bếp Việt - Hương vị Bom Bo” giới thiệu các món ăn đặc trưng của địa phương và các vùng miền; không gian hát kể sử thi, trình diễn giã gạo chày tay, đốt lửa trại…

Tại chương trình, công chúng và du khách đã được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục trình diễn cồng chiêng, đàn tính - hát then, múa “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”, cùng nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống quê hương TP. Đồng Nai.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu bế mạc “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” năm 2026

Dịp này, TP. Đồng Nai cũng khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” và tổ chức bắn pháo hoa phục vụ người dân và du khách tham quan.

Sắc màu văn hóa hòa quyện cùng tình đoàn kết tại “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” Đồng Nai năm 2026

Thông qua chương trình này, Đồng Nai khẳng định quyết tâm từng bước xây dựng hình ảnh địa phương không chỉ là một trung tâm công nghiệp năng động mà còn là một điểm đến có chiều sâu văn hóa, giàu trải nghiệm, nơi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ văn hóa, vừa là người trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển.

Trình diễn di sản văn hóa truyền thống tại sự kiện

Chương trình cũng được kỳ vọng đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững, kết nối di sản với nghệ nhân, doanh nghiệp du lịch và cộng đồng dân cư thông qua chuỗi giá trị kinh tế từ du lịch sinh thái, sản phẩm OCOP và ẩm thực. Qua đó, thu hút du khách, nhà đầu tư đến trải nghiệm, hợp tác và phát triển.

Giới thiệu đặc sản địa phương đến công chúng tham quan

Phát biểu bế mạc “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” năm 2026, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, đây là sự kiện thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển.

Công chúng và du khách hòa mình vào không gian văn hóa tại sự kiện

Với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”, không chỉ là thông điệp của một tuần lễ, mà còn là khát vọng của cả thành phố trân trọng cội nguồn, kết nối sức mạnh cộng đồng, phát huy bản sắc và tự tin vươn lên trong giai đoạn phát triển mới. Một thành phố phát triển bền vững không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, hạ tầng hiện đại hay tốc độ đô thị hóa, mà còn được thể hiện qua chiều sâu văn hóa, bản sắc con người và sự gắn kết trong cộng đồng.

Du khách trải nghiệm giã gạo tại “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” Đồng Nai năm 2026

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng, tuần lễ đã tạo nên một không gian giao lưu văn hóa, nơi những giá trị truyền thống được tôn vinh, bản sắc tinh hoa của các dân tộc được hội tụ, lan tỏa; góp phần tăng cường sự gắn kết, hiểu biết, tôn trọng giữa cộng đồng dân cư, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân. Qua đó, khẳng định văn hóa không chỉ là những di sản của quá khứ mà đang được gìn giữ, trao truyền và phát huy trong cuộc sống hôm nay, Chủ tịch Nguyễn Văn Út nhấn mạnh thêm.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại lễ bế mạc “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” Đồng Nai năm 2026

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út tin tưởng với các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc luôn được gìn giữ, phát huy; tình đoàn kết giữa các dân tộc, các cộng đồng dân cư ngày càng bền chặt; mỗi người dân thành phố luôn tự hào về quê hương, chung sức đồng lòng xây dựng Đồng Nai ngày càng giàu đẹp.