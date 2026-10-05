Sắc màu văn hóa, di sản hội tụ giữa lòng Thủ đô

Quy tụ hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc cùng các nghệ nhân Chăm Islam An Giang, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, xã Đoài Phương, TP. Hà Nội) trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn trong tháng 10.2026 với hàng loạt nghi lễ truyền thống, ẩm thực độc đáo và không gian trưng bày di sản.

Diễn ra xuyên suốt tháng 10 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chuỗi hoạt động “Sắc hương đại ngàn” mang đến không gian trải nghiệm văn hóa sinh động, hội tụ tinh hoa di sản từ Tết Roya của người Chăm Islam An Giang, Lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer đến không gian di sản Tây Nguyên giữa lòng Thủ đô.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ được giới thiệu, tái hiện tại khu vực chùa Khmer trong Làng

Do Sở VHTTDL TP. Hà Nội phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh An Giang tổ chức, chương trình quy tụ hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc từ 11 tỉnh, thành phố cùng 30 nghệ nhân, đồng bào Chăm Islam đến từ An Giang.

Sự kiện diễn ra tại Khu các làng dân tộc I, II, III nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đến với nhân dân Thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là không gian văn hóa Chăm Islam (An Giang) được tái hiện trọn vẹn tại làng dân tộc Chăm.

Du khách có cơ hội hòa mình vào không khí ấm áp của Tết Roya (Raya Adil Fitri) - ngày lễ mừng kết thúc tháng chay Ramadan mang ý nghĩa yêu thương và tha thứ.

Trang phục cùng những điệu múa của các thiếu nữ Khmer tạo ấn tượng với khách du lịch khi đến Làng

Tại đây, công chúng được chiêm ngưỡng trang phục truyền thống, khăn Maspok, kiến trúc nhà ở, nghệ thuật dệt thổ cẩm thủ công và trực tiếp tham gia chế biến các loại bánh truyền thống như ha-ka-ling, ha-pây-ka-rah.

Không gian ẩm thực Chăm cũng mang đến những hương vị đặc trưng quyến rũ như cà ri, tung lò mò, bánh ha nàm căn, ha-pây-chal và hanaguh.

Chương trình giao lưu văn nghệ “Bản tình ca làng Chăm” giữa đồng bào Chăm Islam và đồng bào Khmer càng làm thắm thiết thêm tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Bên cạnh dấu ấn văn hóa Chăm, không gian tâm linh linh thiêng gắn liền với sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Khu Nghi lễ thờ Tổ.

Không gian thực cảnh “Vườn tượng biết kể chuyện” mang đến những giai điệu cồng chiêng, âm nhạc truyền thống và dân ca dân vũ rộn ràng

Cùng với đó, Lễ Sen Dolta (lễ cúng ông bà) truyền thống của người Khmer được tái hiện trang trọng từ quần thể chùa Khmer đến làng dân tộc Khmer, thể hiện đạo lý hiếu kính, tưởng nhớ công ơn tổ tiên và cầu phước cho phum, sóc bình an, thịnh vượng.

Tại Vườn tượng Tây Nguyên thuộc Khu các làng dân tộc II, chương trình giao lưu “Sắc hương đại ngàn” cùng không gian thực cảnh “Vườn tượng biết kể chuyện” mang đến những giai điệu cồng chiêng, âm nhạc truyền thống và dân ca dân vũ rộn ràng, hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Một điểm nhấn tri thức và lịch sử quan trọng trong chuỗi sự kiện là trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 - 2026)”, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 11.10.2026 tại Sân lễ hội Làng III.

Làng phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức không gian trưng bày gồm 4 phần với tư liệu, hình ảnh, hiện vật phục chế diễn giải lịch sử trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam cùng các hoạt động trải nghiệm giáo dục khoa cử sinh động.

Du khách trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa tại Làng

Xuyên suốt tháng 10, đời sống sinh hoạt bản làng hằng ngày của 16 nhóm dân tộc tiếp tục được duy trì.

Du khách có thể trực tiếp trải nghiệm dệt vải, đan lát, chế tác nhạc cụ, chế biến thuốc nam, thưởng thức các món ăn đặc sản như xôi đồ, cá nướng, thịt gác bếp, cà phê, ca cao Tây Nguyên và tham gia các trò chơi dân gian như đi cà kheo, ném còn, nhảy sạp.

Cùng với đó, các hoạt động tâm linh, cầu an tại quần thể chùa Khmer, tháp Chăm và Khu Nghi lễ thờ Tổ Hùng Vương được tổ chức thường xuyên để phục vụ nhu cầu chiêm bái của nhân dân.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, các tour du lịch trải nghiệm trọn gói với chủ đề “Dấu chân bản làng”, “Về với đại ngàn Tây Nguyên” kết hợp dịch vụ xe điện và ẩm thực vùng miền đa dạng cũng được triển khai đồng bộ, đáp ứng nhu cầu tham quan của học sinh, sinh viên và các đoàn lữ hành.