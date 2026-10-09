Tối 9.10, tại Quảng trường 7.5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 với chủ đề "Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng".

Dự Lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Trần Tiến Dũng.

Về phía đơn vị chủ trì, tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy - Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và các đại biểu dự Lễ khai mạc

Cùng dự có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và đồng bào dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh tham gia Ngày hội; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách tỉnh Điện Biên.

Nhân dịp này, Ngày hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là Chương trình nghệ thuật "Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng". Chương trình nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại và tiến trình hội nhập, phát triển đất nước.

Chương trình khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tôn vinh tinh thần đoàn kết, gắn bó của đồng bào dân tộc Mông cùng cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp giữaâm nhạc, múa, diễn xướng dân gian, hoạt cảnh, nghệ thuật sắp đặt và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình tái hiện những sắc màu tiêu biểu trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông: phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, âm nhạc, trang phục, nghề thủ công truyền thống, lao động, sinh hoạt cộng đồng và tình yêu quê hương, đất nước.

Qua đó tạo nên hành trình nghệ thuật từ bản sắc - hội tụ - tỏa sáng, kết nối những giá trị truyền thống với nhịp sống hôm nay.

Thông qua Ngày hội, chương trình góp phần quảng bá hình ảnhĐiện Biên - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, cùng những giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc Mông đến nhân dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế; tăng cường giao lưu, kết nối giữa các địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, thúc đẩy văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Chương trình nghệ thuật được xây dựng theo hình thức bán sử thi kết hợp nghệ thuật dân gian đương đại, khai thác ngôn ngữ âm nhạc, múa, trình diễn dân gian, nghệ thuật sắp đặt và công nghệ sân khấu hiện đại nhằm tái hiện không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời tạo nên một bức tranh nghệ thuật giàu cảm xúc, mang đậm bản sắc và tinh thần thời đại.

Kết cấu chương trình gồm 3 chương xuyên suốt theo mạch cảm xúc từ bản sắc - khát vọng.

Chương I với chủ đề "Trên đỉnh non cao" mở ra không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Mông giữa miền núi cao Tây Bắc, nơi những giá trị truyền thống được hình thành, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Thông qua hình ảnh tư liệu kết hợp với âm nhạc, múa và diễn xướng dân gian, chương trình tái hiện đời sống văn hóa của đồng bào Mông từ những bản làng nơi núi cao; từ lao động, sinh hoạt thường ngày đến đời sống gia đình, dòng họ và cộng đồng; từ những phong tục, tập quán, tín ngưỡng truyền thống đến những giá trị tinh thần đã gắn bó với đồng bào qua nhiều thế hệ.

Qua đó, Chương I khắc họa một đời sống văn hóa Mông phong phú, bền bỉ trong gìn giữ và tiếp nối, góp phần làm nên sự đa dạng trong thống nhất của văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Chương II - "Sắc màu văn hóa dân tộc Mông", mở ra bức tranh đa sắc về đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, được thể hiện qua những tác phẩm âm nhạc khai thác chất liệu dân gian truyền thống.

Tiếng khèn, tiếng sáo, những làn điệu dân ca, điệu múa hòa cùng hình ảnh lễ hội, chợ phiên, dệt lanh, thêu thổ cẩm, lao động sản xuất và tình yêu đôi lứa, làm nổi bật vẻ đẹp văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân tộc Mông.

Bên cạnh những sắc màu văn hóa truyền thống, chương trình khắc họa sâu đậm tình cảm của đồng bào dân tộc Mông với Đảng, với Bác Hồ và quê hương, đất nước; tôn vinh truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng các dân tộc anh em trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cuộc sống mới.

Thông qua âm nhạc, múa và diễn xướng dân gian, Chương II tạo nên sự hòa quyện giữabản sắc văn hóa dân tộc Mông với bức tranh văn hóa đa dạng, thống nhất của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và những giá trị tốt đẹp được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ.

Chương III - "Hội tụ và tỏa sáng" là bản hòa ca về khát vọng phát triển, hội nhập và tương laicủa đồng bào dân tộc Mông trong dòng chảy phát triển của đất nước.

Thông qua các tác phẩm mang âm hưởng dân gian Mông kết hợp với âm nhạc dân gian đương đại, chương trình khắc họa hình ảnh một cộng đồng giàu bản sắc, luôn gìn giữ truyền thống, đồng thời năng động, sáng tạo và tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Những giai điệu, hình ảnh và ngôn ngữ nghệ thuật tôn vinh tình đoàn kết, sự sẻ chia và gắn bó của đồng bào dân tộc Mông với cộng đồng các dân tộc anh em, cùng chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, vì mục tiêu xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, hùng cường, giàu mạnh và phồn vinh.

Chương trình gửi gắm thông điệp: Bản sắc văn hóa là nền tảng của khối đại đoàn kết, là sức mạnh và khát vọng vươn lên, là động lực để các dân tộc Việt Nam cùng nhau kiến tạo tương lai.

Từ những bản làng trên non cao, tiếng khèn Mông hôm nay không chỉ ngân vang giữa đại ngàn mà còn hòa nhịp cùng khúc ca phát triển của đất nước, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Namthống nhất trong đa dạng, hội nhập và phát triển bền vững.

Tại Lễ khai mạc, thay mặt Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương trao quyết định công nhận Điểm du lịch cột cờ A Pa Chải và Bản Tù Lu Tìa Ló

Với tinh thần “Hội tụ và Tỏa sáng”, chương trình gửi gắm thông điệp về một cộng đồng các dân tộc Việt Nam đoàn kết trong đa dạng, gìn giữ bản sắc, cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.