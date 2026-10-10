Sắc màu văn hóa dân tộc Mông hội tụ tại Điện Biên

Chương trình văn nghệ Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 (ngày hội) diễn ra tại tỉnh Điện Biên từ ngày 9 - 11/10. Ngày hội quy tụ các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh, thành phố gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV năm 2026 là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông, tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, thiết thực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV được tổ chức tại tỉnh Điện Biên.

Theo bà Trịnh Thị Thủy, Ngày hội là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và đồng bào dân tộc Mông đến từ các địa phương gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những nét đẹp văn hóa của quê hương. Thông qua các hoạt động trình diễn, thực hành văn hóa, thể thao, giới thiệu nghề thủ công và ẩm thực truyền thống, Ngày hội góp phần khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc, nhất là trong thế hệ trẻ.

Trao quyết định công nhận điểm du lịch Cột cờ A PA Chải (xã Sín Thầu) và Bản Tù Lu - Tìa Ló (xã Pu Nhi).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh: Những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Mông không chỉ là tài sản riêng mà đã trở thành di sản chung, vô giá, kết nối 54 dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, tạo nên sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 11 nghệ nhân tiêu biểu.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng” được xây dựng gồm 3 chương: Trên đỉnh non cao; Sắc màu văn hóa dân tộc Mông; Hội tụ và tỏa sáng.

Các tiết mục văn nghệ thể hiện chủ đề của Ngày hội: “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng”.

Các tiết mục nghệ thuật kết hợp giữa chất liệu truyền thống với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tái hiện sinh động hình ảnh bản làng, chợ phiên, đời sống lao động và những sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông. Âm thanh của khèn Mông cùng các làn điệu dân ca, dân vũ tạo nên không gian nghệ thuật đậm sắc màu vùng cao.

Những nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông được tái hiện trên sân khấu.

Điểm nhấn của chương trình là màn đại khèn “Vũ hội khèn Mông”, với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ và diễn viên. Những âm thanh đặc trưng của khèn hòa cùng các động tác múa, tạo nên màn trình diễn giàu sức lan tỏa, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm vui hội tụ và khát vọng vươn lên của đồng bào Mông.

Ngày hội quy tụ bản sắc văn hóa dân tộc Mông từ 11 tỉnh, thành phố.

Trước đó, trong ngày 9/10, chuỗi hoạt động văn hóa, triển lãm, thể thao và du lịch của Ngày hội đã được khai mạc tại Phố đi bộ Mường Thanh. Các nghệ nhân, diễn viên và vận động viên đến từ 11 địa phương tham gia trình diễn nghệ thuật khèn Mông, giới thiệu trang phục truyền thống, nghề thủ công như dệt lanh, chạm bạc; liên hoan văn nghệ quần chúng, các trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm ẩm thực.

Sắc màu dân tộc Mông tỉnh Sơn La tham dự Ngày hội.

Trong những ngày tiếp theo, Ngày hội tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Đáng chú ý là chương trình đồng diễn nghệ thuật khèn Mông “Vũ điệu kết đoàn”, các môn thể thao, trò chơi dân gian; hoạt động tham quan, trải nghiệm tại bản du lịch văn hóa dân tộc Mông.