Sắc màu văn hóa dân tộc Mông hội tụ tại Điện Biên

Từ ngày 9-11/10/2026, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV sẽ diễn ra tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngày hội quy tụ nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên đến từ 11 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng”, Ngày hội nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông là dịp giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Ảnh: BTC

Theo kế hoạch, lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 9/10 tại Quảng trường 7 tháng 5, phường Điện Biên Phủ. Chương trình nghệ thuật được xây dựng với hành trình “Bản sắc - Hội tụ - Tỏa sáng”, tái hiện những sắc màu tiêu biểu trong đời sống văn hóa của đồng bào Mông, kết nối các giá trị truyền thống với nhịp sống hôm nay.

Tiếng khèn, đàn môi, sắc màu thổ cẩm cùng những điệu múa mang đậm bản sắc vùng cao sẽ được kết hợp với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật giàu màu sắc.

Thông điệp của chương trình khai mạc hướng tới hình ảnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam đoàn kết trong đa dạng, cùng gìn giữ bản sắc và chung sức xây dựng quê hương, đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Trong khuôn khổ Ngày hội, người dân và du khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động trình diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian, không gian văn hóa - ẩm thực, đồng diễn nghệ thuật khèn Mông với chủ đề “Vũ điệu kết đoàn” và các hoạt động quảng bá du lịch.

Đặc biệt, tối 10/10, carnaval đường phố sẽ đưa sắc màu văn hóa Mông qua các tuyến phố trung tâm Điện Biên Phủ. Các đoàn nghệ nhân, diễn viên trong trang phục truyền thống cùng màn đồng diễn sẽ tạo nên không gian văn hóa đường phố sôi động, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Tại Phố đi bộ Mường Thanh, du khách có thể thưởng thức những món ăn truyền thống như thắng cố, mèn mén, rượu ngô; xem trình diễn trang phục, giao lưu văn nghệ và tham quan các không gian trưng bày di sản.

Đồng bào Mông biểu diễn khèn và hát múa trong lễ hội Xuân. Ảnh: Nguyễn Hải

Các hoạt động thể thao dân gian cũng là một điểm nhấn của Ngày hội. Sáu môn gồm bóng đá nữ, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao được tổ chức tại Hầm Đờ Cát và khu vực sân vận động. Không chỉ tạo không khí tranh tài sôi nổi, các hoạt động này còn góp phần tái hiện sinh động đời sống và tinh thần cộng đồng của đồng bào vùng cao.

Chuỗi hoạt động khép lại vào sáng 11/10 tại Chợ phiên Bản Lồng, xã Quài Tở. Tại đây, người dân và du khách có thể trải nghiệm các trò chơi dân gian, tìm hiểu sản phẩm OCOP và không gian sinh hoạt đặc trưng của vùng cao.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, đến thời điểm này, các nội dung chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV đã cơ bản hoàn tất. Sự kiện được kỳ vọng trở thành không gian để các giá trị văn hóa Mông được giao lưu, trao truyền và lan tỏa; đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối di sản với trải nghiệm và du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên tới người dân và du khách.