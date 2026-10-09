Sắc màu văn hóa dân tộc Mông hội tụ, kết nối và lan tỏa tại Điện Biên

Trong khuôn viên Phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ sáng 9.10, sắc màu văn hóa dân tộc Mông của 11 địa phương đã cùng hội tụ, kết nối và lan tỏa.

Do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông; tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ có các hoạt động trình diễn khèn Mông, giới thiệu văn hóa truyền thống, trình diễn trang phục, thể thao, trò chơi dân gian; không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và trưng bày sản phẩm văn hóa, sản vật, sản phẩm OCOP của các xã, phường trên địa bàn tỉnh; đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Điện Biên đến người dân, du khách.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điên Biên, năm 2026 cũng là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy sức mạnh nội sinh của văn hóa trong hành trình phát triển đất nước.

Từ những làn điệu dân ca, tiếng khèn, điệu múa, sắc màu trang phục đến nghề truyền thống, những nét đẹp trong đời sống văn hóa Mông được hội tụ, giao lưu và lan tỏa để mỗi giá trị truyền thống không chỉ được giữ giữ mà còn tiếp tục sống động trong đời sống hôm nay.

Một số hình ảnh không gian trưng bày của các địa phương tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV:

Không gian trưng bày của tỉnh Điện Biên

Không gian trưng bày của tỉnh Tuyên Quang

Không gian trưng bày của tỉnh Phú Thọ

Không gian trưng bày của tỉnh Thái Nguyên

Không gian trưng bày của tỉnh Sơn La

Không gian trưng bày của tỉnh Cao Bằng

Không gian trưng bày của tỉnh Lào Cai

Không gian trưng bày của tỉnh Thanh Hóa

Không gian trưng bày của tỉnh Đắk Lắk