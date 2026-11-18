Nơi giao thoa sắc màu văn hóa các dân tộc

Tại Tổ dân phố số 27, phường Cam Đường, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trong không khí vui tươi, đầm ấm. Điểm nhấn của Ngày hội là ra mắt Câu lạc bộ văn nghệ - thể thao với 44 thành viên, mở thêm không gian sinh hoạt, giao lưu, rèn luyện sức khỏe và gắn kết người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước dự Ngày hội Đại đoàn kết và tặng quà cho thôn Khéo Lẹng, xã Lâm Thượng. (Ảnh: Phan Tuấn)

Sân khấu văn nghệ trong ngày ra mắt trở thành nơi hội tụ những sắc màu văn hóa từ nhiều vùng miền. Những câu hát, làn điệu dân ca vùng đồng bằng Bắc bộ; màn trình diễn quan họ với hình ảnh liền anh, liền chị, duyên dáng trong các bộ trang phục truyền thống dù không có thành viên nào quê gốc Bắc Ninh; hay điệu múa xòe mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc, từng được nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các đại biểu và đồng bào các dân tộc lan tỏa trong nhiều sự kiện văn hóa, đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết... Tất cả hòa quyện, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Quy Mông. (Ảnh: Văn Toàn - Đức Tình).

Ông Nguyễn Cao Sỹ - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Tổ dân phố số 27 cho biết: “Việc thành lập câu lạc bộ nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thu hút người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; qua đó tăng cường giao lưu, xây dựng tình đoàn kết trong khu dân cư. Những giá trị truyền thống được đón nhận, thực hành và lan tỏa bằng tình yêu, sự trân trọng của mỗi người dân, làm phong phú đời sống tinh thần, góp phần gắn kết các thành viên Tổ dân phố số 27”.

Sắc màu văn hóa được thể hiện thông qua các tiết mục văn nghệ tại tổ dân phố số 27, phường Cam Đường.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam ở thôn Bản Phố 2, xã Bắc Hà, tinh thần đoàn kết được lan tỏa qua những hoạt động thể thao và trò chơi dân gian sôi nổi.

Điểm nhấn là trận chung kết Giải bóng đá nữ thôn Bản Phố 2 mở rộng, với sự tham gia của những cô gái đến từ các thôn khác nhau.

Trên sân cỏ, mỗi người mang một sắc màu riêng qua trang phục truyền thống của dân tộc mình, tạo nên bức tranh giao lưu văn hóa sinh động. Những bước chạy trên sân, những pha tranh bóng quyết liệt, những tiếng reo hò cổ vũ bên ngoài đường biên đã xóa nhòa khoảng cách giữa các thôn bản.

Trận chung kết Giải bóng nữ thôn Bản Phố 2 mở rộng thu hút nhiều người theo dõi,

Dù là trận chung kết, đội nào giành chức vô địch dường như không còn là điều quan trọng nhất. Điều đọng lại sau trận đấu là niềm vui, tiếng cười và tình cảm gắn bó trong lòng cả cầu thủ lẫn người xem.

Chị Vàng Thị Sen, dân tộc Tày, đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ thôn Na Áng, xã Bắc Hà phấn khởi chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui khi lần đầu tiên được tham gia giải thể thao này. Dù giành chức vô địch nhưng với tôi, điều quan trọng nhất đó là được tham gia hoạt động vô cùng ý nghĩa, giúp mọi người thêm đoàn kết”.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh và các đại biểu tham gia môn kéo co cùng người dân thôn Bản Phố 2.

Bên cạnh bóng đá, các cuộc thi kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống nhận thưởng cũng thu hút đông đảo người dân và để lại ấn tượng với những du khách quốc tế.

Ông Cognet John, du khách Pháp có mặt tại Ngày hội Đại đoàn kết gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam ở thôn Bản Phố 2 hào hứng chia sẻ: “Đây là một nơi rất tuyệt vời với sắc màu văn hóa đa dạng! Các trang phục rất đẹp! Một ngày hội ý nghĩa có rất nhiều trò chơi thú vị. Mọi người thân thiện và các hoạt động được tổ chức rất tốt. Tôi rất vui khi được ở đây cùng các bạn”.

Tại xã Bắc Hà, việc đưa các hoạt động văn hóa, thể thao vào ngày hội đại đoàn kết còn là dịp quảng bá hình ảnh, con người địa phương, góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên cùng kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc, Bắc Hà có nhiều tiềm năng để phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc.

Các cô gái người Mông thôn Bản Phố 2 thể hiện điệu múa Sênh tiền tại ngày hội.

Ông Lý Seo Lùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Hà cho biết: “Thông qua các hoạt động của ngày hội, người dân không chỉ có dịp giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết mà còn là cách để mỗi người trở thành một người giới thiệu, quảng bá văn hóa quê hương đến du khách. Khi bản sắc được gìn giữ và hiện diện trong đời sống, trong các hoạt động du lịch, người dân vừa có thêm cơ hội phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập”.

Đổi mới trong tổ chức ngày hội - bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết

Năm 2026, tỉnh Lào Cai có nhiều đổi mới trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khi kết nối hoạt động tại các khu dân cư với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hình thành Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 24/11. Không gian tổ chức cũng được mở rộng, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, trường học tham gia.

Đặc biệt, tại các địa bàn biên giới, các hoạt động giao lưu, đối ngoại Nhân dân được chú trọng thông qua việc mời đại diện lãnh đạo và người dân các khu dân cư nước láng giềng cùng tham dự, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa Nhân dân hai bên biên giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Yên Bái. (Ảnh: Hùng Cường).

Đặc biệt, trong không gian phát triển mới sau hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái cũ, thành lập tỉnh Lào Cai mới, ngày hội còn là dịp để các vùng văn hóa, phong tục, tập quán giao lưu, kết nối, làm giàu thêm bản sắc chung.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: “Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết gắn với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết có ý nghĩa thiết thực trong chào mừng 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Đây cũng là dịp khẳng định vai trò của văn hóa với tư cách là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vui phần hội với người dân thôn Ngòi A 2, xã Mậu A. (Ảnh: Lan Hương)

Để người dân thực sự trở thành chủ thể sáng tạo, bảo tồn và thụ hưởng các giá trị văn hóa, MTTQ các cấp sẽ tập trung tạo không gian để Nhân dân trực tiếp thực hành, trình diễn, quảng bá bản sắc thông qua văn nghệ, trò chơi dân gian, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống.

Cùng với đó, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển sinh kế, sản phẩm OCOP và du lịch cộng đồng; phát huy vai trò người có uy tín, lực lượng nòng cốt, các mô hình tự quản ở cơ sở. Một hướng đi mới được chú trọng là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá văn hóa. Người dân được khuyến khích chủ động ghi lại, chia sẻ những hình ảnh đẹp, nét văn hóa đặc sắc của địa phương trên các nền tảng số, trở thành những đại sứ quảng bá quê hương.

Lan tỏa bản sắc văn hóa trong ngày hội đại đoàn kết.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Linh nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết là tạo được sự hưởng ứng tự giác, thực chất của Nhân dân. Mỗi người dân không chỉ tham gia mà còn trực tiếp góp sức gìn giữ, thực hành và lan tỏa các giá trị văn hóa cộng đồng. Vì vậy, MTTQ các cấp khuyến khích khu dân cư duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; gắn bảo tồn bản sắc với phát triển sản phẩm OCOP, nghề truyền thống và du lịch cộng đồng; đẩy mạnh quảng bá văn hóa trên nền tảng số. Qua đó, tinh thần đoàn kết được khơi dậy từ ngày hội sẽ tiếp tục lan tỏa trong đời sống, tạo khí thế và quyết tâm để mỗi cộng đồng dân cư cùng thực hiện các mục tiêu phát triển, xây dựng cuộc sống ngày tốt đẹp hơn”.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong ngày hội đại đoàn kết góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Từ những lời ca, điệu múa, trang phục truyền thống đến các trò chơi dân gian được tái hiện trong ngày hội, văn hóa không chỉ làm nên sắc màu riêng mà còn trở thành sợi dây kết nối các dân tộc, các thế hệ và cộng đồng dân cư. Những giá trị được khơi dậy từ ngày hội sẽ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa trong đời sống thường nhật. Khi mỗi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, vừa là người thụ hưởng và quảng bá văn hóa quê hương, sức mạnh đại đoàn kết sẽ ngày càng được bồi đắp từ cơ sở, là nền tảng để Lào Cai phát huy tiềm năng, lợi thế, gắn bảo tồn bản sắc với phát triển du lịch, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng cộng đồng đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.