Văn hóa Chăm phía Đông Lâm Đồng đang sống động trong từng nhịp thở đời thường

Sức sống đương đại trong ngày hội lớn của dân tộc

Đây là năm đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) được tổ chức gắn với Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhiều trường học, địa phương tổ chức các hoạt động gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11)

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, vùng đất phía Đông Lâm Đồng như xã Bắc Bình, xã Hồng Thái... trở thành nơi hội tụ cộng đồng người Chăm đông đảo cùng hệ thống di sản vật thể và phi vật thể vô cùng phong phú. Không chỉ là những dấu ấn trầm mặc của thời gian, văn hóa Chăm nơi đây đang sống động trong từng nhịp thở đời thường và trở thành tâm điểm thu hút công chúng trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Sự kiện không chỉ tôn vinh những giá trị di sản đặc sắc của đồng bào Chăm ở khu vực phía Đông tỉnh mà còn khẳng định sức mạnh đại đoàn kết, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tại các lễ hội, sức sống văn hóa Chăm được tái hiện sinh động

Tại lễ hội, sức sống văn hóa Chăm được tái hiện sinh động, đầy tự hào. Trong không gian lễ hội rộn ràng, tiếng trống Ghi-năng dồn dập, âm hưởng trống Paranưng trầm hùng hòa quyện cùng thanh âm réo rắt của kèn Saranai đã nâng bước cho những điệu múa dân gian uyển chuyển.

Điểm nhấn của chương trình còn có tiết mục sân khấu hóa trích đoạn Lễ phong chức Thầy cả hệ phái Kadhar (Thầy cả Kò kê) được dàn dựng công phu, kết hợp cùng các làn điệu dân ca, dân vũ của người Chăm, tạo nên sức sống đương đại trong ngày hội lớn của dân tộc.

Tiết mục sân khấu hóa trích đoạn Lễ phong chức Thầy cả hệ phái Kadhar 2 được dàn dựng công phu

Bên cạnh nghệ thuật trình diễn, sắc màu di sản văn hóa Chăm còn hiện hữu rõ nét qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng nghề. Hình ảnh những người phụ nữ Chăm miệt mài bên khung cửi dệt nên những tấm thổ cẩm rực rỡ hoa văn, hay khéo léo tạo hình những sản phẩm gốm thủ công không dùng bàn xoay, đã mang đến trải nghiệm chân thực cho người dân và du khách.

Hình ảnh người phụ nữ Chăm miệt mài bên khung dệt làm nên những sắc màu đa dạng của đời sống

Đặc biệt, sự tham gia hào hứng của thế hệ trẻ, các em học sinh vào hoạt động nặn gốm, làm bánh gừng truyền thống đã minh chứng cho sự trao truyền bền bỉ, giữ cho dòng chảy di sản không bao giờ đứt đoạn.

Em Nguyễn Ngọc Hân, học sinh trường THCS - THPT Bắc Bình chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 em được trải nghiệm làm gốm cùng các nghệ nhân, giúp em hiểu được giá trị sâu sắc của những di sản văn hóa mà cha ông đã dày công gìn giữ. Hoạt động này không chỉ là niềm vui khám phá, mà còn giúp em thấm hơn trách nhiệm tiếp nối và bảo tồn tinh hoa nghề truyền thống”.

Các em học sinh được hướng dẫn làm gốm từ những nghệ nhân lão làng ở địa phương

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình chia sẻ: “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay gắn với việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Việc lồng ghép này giúp thắt chặt tình cảm giữa các dân tộc, tôn giáo, đồng thời mở ra không gian để người dân cùng giao lưu văn nghệ, thể thao và quảng bá nét đẹp truyền thống địa phương”.

Các em học sinh tham quan triển lãm Di sản Văn hóa Chăm

Gắn kết cộng đồng, lan tỏa bản sắc Việt

Việc đưa không gian văn hóa Chăm phía Đông Lâm Đồng vào các hoạt động trọng điểm của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ tôn vinh giá trị riêng có của một tộc người, mà còn khẳng định sự giao thoa hài hòa trong bức tranh đa sắc màu văn hóa Lâm Đồng.

Bản sắc văn hóa Chăm đã hòa nhịp cùng nét đẹp của các dân tộc anh em khác, tạo nên sức mạnh nội sinh quan trọng

Từ dải đất duyên hải đầy nắng gió vươn lên cao nguyên đại ngàn, bản sắc văn hóa Chăm đã hòa nhịp cùng Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và nét đẹp của các dân tộc anh em khác, tạo nên sức mạnh nội sinh quan trọng.

Múa Chăm luôn là tiết mục hấp dẫn, thu hút du khách và người dân

Lâm Đồng là mái nhà chung gắn bó của 49 cộng đồng dân tộc anh em. Trong bức tranh đa sắc màu ấy, văn hóa Chăm giữ vai trò là một bộ phận di sản quan trọng, mang những giá trị độc đáo đặc trưng cho khu vực phía Đông của tỉnh. Việc sân khấu hóa các nghi lễ cùng trình diễn nghề thủ công là cách làm sáng tạo, giúp di sản thực sự "sống" trong đời sống hiện đại và tiếp cận gần gũi hơn với thế hệ trẻ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh khẳng định

Văn hóa Chăm giữ vai trò là một bộ phận di sản quan trọng, mang những giá trị độc đáo đặc trưng cho khu vực phía Đông của tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, những hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển với nội dung phong phú, hình thức phù hợp, bảo đảm tôn trọng giá trị nguyên gốc của các nghi lễ truyền thống, qua đó góp phần làm cho di sản văn hóa thực sự hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Các nghệ nhân làm bánh gừng truyền thống

Để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cấp, các ngành nâng cao hiệu quả bảo tồn di sản trên cơ sở xuất phát từ nhu cầu cộng đồng, tôn trọng vai trò chủ thể của người thực hành di sản và giữ gìn tính nguyên gốc của các nghi lễ. Trong đó, khu vực phía Đông Lâm Đồng cần khai thác hợp lý tiềm năng di sản Chăm thông qua các hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật dân gian để từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn du khách.

Khu vực phía Đông Lâm Đồng cần khai thác hợp lý tiềm năng di sản Chăm thông qua các hoạt động trải nghiệm

Đặc biệt, cần quan tâm phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đồng thời xây dựng nếp sống văn minh, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên tham gia tìm hiểu để thêm tự hào và có trách nhiệm tiếp nối truyền thống dân tộc.

Địa phương quan tâm tạo điều kiện để trẻ em, thanh thiếu niên được tiếp cận, tìm hiểu và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương quan tâm tạo điều kiện để trẻ em, thanh thiếu niên được tiếp cận, tìm hiểu và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống; giúp thế hệ trẻ có ý thức trân trọng, tự hào và trách nhiệm tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Những hoạt động giúp thế hệ trẻ có ý thức trân trọng, tự hào và trách nhiệm tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc

Những nỗ lực bảo tồn gắn với giáo dục trải nghiệm và phát triển du lịch bền vững đang giúp văn hóa Chăm khu vực Đông Lâm Đồng ngày càng tỏa sáng. Đó chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần của Ngày Văn hóa Việt Nam: trân trọng quá khứ, làm giàu hiện tại và lấy bản sắc văn hóa làm điểm tựa vững chắc để cùng nhau phát triển.