Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam rực rỡ tại San Francisco, Hoa Kỳ

Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn và phu nhân Lê Thị Tuyết Mai chụp hình kỷ niệm cùng một số khách và những người mẫu tình nguyện trình diễn trang phục phụ nữ dân tộc thiểu số tại sự kiện. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco)

Sự kiện thu hút đại diện các cơ quan lãnh sự, tổ chức hữu nghị, bạn bè Hoa Kỳ, quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Vịnh San Francisco và Nam California.

Thông qua phần trình diễn 10 bộ trang phục truyền thống cùng những câu chuyện về phong tục, đời sống và nghề thủ công, chương trình giới thiệu sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam, đồng thời tôn vinh vai trò của phụ nữ trong gìn giữ di sản.

Chương trình có sự hỗ trợ của bà Martha Hertelendy, thành viên Hội đồng quản trị Bảo tàng Nghệ thuật châu Á, Đoàn Lãnh sự San Francisco (LSFCC), Ủy ban Thành phố kết nghĩa San Francisco – TP. Hồ Chí Minh và những người bạn lâu năm của Việt Nam.

Nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam có 54 dân tộc, trong đó có 53 dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc đều có ngôn ngữ, phong tục, lễ hội và những giá trị văn hóa riêng, góp phần tạo nên nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn phát biểu khai mạc sự kiện Giới thiệu trang phục truyền thống của phụ nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco)

Theo Tổng Lãnh sự, Việt Nam luôn quan tâm cải thiện đời sống, giáo dục, y tế và cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời chú trọng bảo tồn các giá trị truyền thống. Phát triển kinh tế - xã hội cần gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa, để các thế hệ trẻ có điều kiện vươn lên và tiếp tục tự hào về cội nguồn.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn cũng đề cao vai trò của phụ nữ trong gìn giữ và trao truyền di sản. Tại nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số, phụ nữ trực tiếp thực hiện các công đoạn kéo sợi, dệt vải, nhuộm chàm, thêu hoa văn và chế tác trang phục truyền thống.

“Những bộ trang phục này không đơn thuần là quần áo đẹp. Đó là những câu chuyện có thể mặc lên người. Mỗi hoa văn mang một ý nghĩa, mỗi đường thêu phản ánh sự khéo léo, kiên nhẫn và giữ gìn truyền thống cùng với trí tưởng tượng của người phụ nữ tạo ra nó”, Tổng Lãnh sự chia sẻ.

Ông cho rằng, phụ nữ dân tộc thiểu số vừa là người gìn giữ di sản, vừa là nghệ nhân và người sáng tạo. Việc bảo tồn các nghề thủ công truyền thống còn mở ra cơ hội phát triển sinh kế, du lịch và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Kể chuyện văn hóa qua trang phục truyền thống

Điểm nhấn của chương trình là phần giới thiệu dự án “Việt Nam 1102 – Ngôi nhà của những câu chuyện” của nhà báo, đạo diễn Nguyễn Bông Mai, người sáng lập dự án. Bà chia sẻ hành trình khám phá nhiều vùng miền, gặp gỡ phụ nữ, nghệ nhân và người cao tuổi tại các cộng đồng dân tộc để tìm hiểu, ghi chép và lưu giữ những tri thức văn hóa truyền thống.

Bà Nguyễn Bông Mai, nhà báo và đạo diễn, chia sẻ tại sự kiện ở San Francisco về trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam và dự án văn hóa Việt Nam 1102. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco)

Sau gần hai thập niên hoạt động trong lĩnh vực truyền hình và truyền thông, bà dành thời gian tìm hiểu trang phục, phong tục, nghề thủ công, âm nhạc và đời sống của các cộng đồng dân tộc. Trước khi đến San Francisco, dự án từng được giới thiệu tại Đại học Harvard và Bảo tàng Dệt may thuộc Đại học George Washington ở Hoa Kỳ.

Điểm đặc biệt của dự án là cách tiếp cận trang phục như những câu chuyện về con người, lịch sử và bản sắc văn hóa. Mỗi bộ trang phục gắn với một cộng đồng và những tri thức được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tại sự kiện, 10 bộ trang phục truyền thống của phụ nữ các dân tộc thiểu số được giới thiệu, mang đến bức tranh đa dạng về chất liệu, kỹ thuật chế tác và nghệ thuật trang trí. Trên nền vải chàm, đen và nâu trầm, trang phục người Giẻ Triêng nổi bật với sắc đỏ rực rỡ; trang phục phụ nữ Hà Nhì Đen gây ấn tượng bởi những đường thêu xanh, trắng; trong khi các dải hoa văn kết cườm tạo nên nét riêng trên trang phục người Tà Ôi.

Trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Lự (Lai Châu) với những trang trí độc đáo trên nền vải chàm đen tự tay người phụ nữ tạo ra từ trồng bông, kéo sợi, dệt vải đến may và thêu trang trí. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco)

Một số bộ trang phục được dệt, nhuộm và thêu hoàn toàn bằng tay trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Một số khác sử dụng vải quấn, choàng quanh cơ thể mà không cần cắt may.

Khách tham dự còn được tìm hiểu những chi tiết mang đậm dấu ấn văn hóa như kỹ thuật nhuộm vải bằng đất của người Mường, họa tiết dòng suối uốn lượn ở phần eo trên trang phục phụ nữ Lự hay khăn đội đầu của phụ nữ La Hủ với tua vải và quả bông nhiều màu sắc.

Bà Nguyễn Bông Mai cho biết, một số bộ trang phục được giới thiệu tại chương trình có tuổi đời hơn 50 năm. Nhiều bộ thuộc về các dân tộc thiểu số có số dân ít, trong đó có người La Hủ. Không ít người làm ra những bộ trang phục ấy chưa từng đặt chân đến Hà Nội. Vì vậy, việc trang phục của họ được giới thiệu tại San Francisco, cách quê hương hơn nửa vòng Trái đất, mang ý nghĩa đặc biệt.

Chương trình góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa các dân tộc Việt Nam, tôn vinh vai trò của phụ nữ trong gìn giữ và trao truyền các giá trị di sản, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco)

Bên cạnh phần trình diễn, khách tham dự còn được tìm hiểu đời sống văn hóa các dân tộc Việt Nam, giao lưu và chụp ảnh cùng những người mẫu trong trang phục truyền thống.

Thông qua những bộ trang phục và câu chuyện về người phụ nữ đứng sau mỗi sản phẩm, chương trình góp phần đưa vẻ đẹp văn hóa các dân tộc Việt Nam đến gần hơn với công chúng Hoa Kỳ và quốc tế, đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân các nước.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Mỹ)