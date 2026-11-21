Tiết mục trình diễn hát then, đàn tính tại chương trình. Ảnh: Ngọc Thành

Ngày hội diễn ra tại Khu dân cư kiểu mẫu, cánh đồng ấp 2, xã Sông Ray, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, tạo nên không gian giao lưu văn hóa sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn. Đây là dịp đặc biệt để đồng bào các dân tộc có cơ hội khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, nhiều màu sắc, thể hiện nét đặc trưng của dân tộc mình.

Người dân khoác lên mình trang phục truyền thống, cùng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa. Ảnh: Minh Hạnh

Các hoạt động giao lưu văn nghệ diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục đặc sắc, trong đó có phần trình diễn hát then, đàn tính của đồng bào dân tộc Tày. Tiếng đàn tính ngân vang hòa cùng làn điệu then truyền thống, tạo nên không gian văn hóa đậm đà bản sắc.

Ẩm thực truyền thống cũng là một điểm nhấn thu hút khách tham quan. Các loại bánh tro, bánh vắt vai, bánh ngải cứu được giới thiệu tại ngày hội, giúp người dân và khách tham dự có dịp tìm hiểu, thưởng thức những món ăn gắn với đời sống văn hóa của đồng bào.

Các món bánh truyền thống của người Tày, Nùng. Ảnh: Ngọc Thành

Gian hàng bánh truyền thống của người Tày, Nùng thu hút khách đến tham quan và thưởng thức. Ảnh: Minh Hạnh

Theo UBND xã Sông Ray, toàn xã hiện có 31.259 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 6.017 người, thuộc 19 thành phần dân tộc: Nùng, Hoa, Tày, Chơ-ro, Khmer, Mường, Dao, Thái, Ngái, Sán Dìu… Họ cùng sinh sống đan xen với cộng đồng người Kinh trên địa bàn các ấp.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết xã Sông Ray là dịp để người dân gặp gỡ, chia sẻ, góp phần vun đắp tình đoàn kết, tạo nên sự gắn bó giữa các cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Đông đảo người dân đến tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết xã Sông Ray. Ảnh: Ngọc Thành

Các gian hàng ẩm thực đa dạng tại ngày hội. Ảnh: Ngọc Thành - Minh Hạnh

Gian hàng viết thư pháp. Ảnh: Minh Hạnh

Người dân hào hứng theo dõi các chương trình biểu diễn tại ngày hội. Ảnh: Ngọc Thành

Những cánh diều nối dài niềm vui trên cánh đồng ấp 2, xã Sông Ray. Ảnh: Ngọc Thành