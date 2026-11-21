Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Tẩn Thị Quế - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tống Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với ba chương: “Bum Tở – Tình đất, tình người”; “Bum Tở – Sắc màu hội tụ” và “Bum Tở – Khát vọng vươn xa”. Qua lời ca, điệu múa, vẻ đẹp núi rừng, bản làng và con người Bum Tở chân thành, mộc mạc, giàu nghĩa tình được khắc họa sinh động. Các tiết mục “Lời ước hẹn”, “Mùa vàng”, múa “La Hủ”, “Hội múa Si La”… mang đến bức tranh văn hóa đa sắc màu, tôn vinh nét đẹp trang phục, âm nhạc, phong tục và đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Lãnh đạo xã Bum Tở tặng cờ lưu niệm cho các thôn, bản, các đơn vị tham dự ngày hội.

Đặc biệt, sự tham gia của các đội văn nghệ quần chúng đã góp phần làm nổi bật sức sống của văn hóa bản địa. Khép lại chương trình, những bản nhạc được phối trẻ trung, sôi động của DJ Leeshyn hòa quyện âm hưởng truyền thống Tây Bắc, đưa cán bộ, nhân dân và du khách cùng hòa mình vào vòng xòe đoàn kết. Ba chương nghệ thuật đã tạo nên hành trình cảm xúc, kết nối truyền thống với hiện đại, lan tỏa niềm tự hào bản sắc và khát vọng xây dựng quê hương Bum Tở ngày càng phát triển.

Đồng chí Trương Quốc Hoàn – Chủ tịch UBND xã Bum Tở phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trương Quốc Hoàn – Chủ tịch UBND xã Bum Tở nhấn mạnh: Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc xã Bum Tở năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa Bum Tở – Hội tụ, lan tỏa” thể hiện quyết tâm của địa phương trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, thắt chặt tình đoàn kết; đồng thời quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc quê hương đến với du khách. Qua đó, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch, đưa di sản truyền thống trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, xây dựng Bum Tở ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Vòng xòe đoàn kết.

Diễn ra trong 3 ngày (từ 20 đến 22/11/2026), Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc xã Bum Tở có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: diễu hành đường phố, trình diễn trang phục, trưng bày, trình diễn văn hóa truyền thống; tái hiện Lễ hội Mừng cơm mới của dân tộc Si La; thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, thi nấu ăn và không gian ẩm thực. Đặc biệt, hoạt động trưng bày, giới thiệu Sâm Lai Châu, sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh địa phương. Ngày hội không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc mà còn tạo động lực thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao gắn với phát triển du lịch. Qua đó, lan tỏa niềm tự hào về bản sắc, quảng bá hình ảnh đất và người Bum Tở.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc: