Ngày Văn hoá Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành điểm gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào các dân tộc và du khách. Nổi bật trong chuỗi hoạt động là chương trình dân ca, dân vũ “Bài ca kết đoàn”, quy tụ nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc các vùng miền.

Chương trình đưa khán giả đến với những làn điệu dân ca, điệu múa và âm thanh nhạc cụ truyền thống từ miền Bắc, Tây Nguyên đến Khmer Nam Bộ. Trong đó, tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang của đồng bào Ba Na, Gia Rai; tiếng đàn T'rưng của người Xơ Đăng và nhạc cụ đinh pâng của người Ê Đê tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu.

Chương trình dân ca, dân vũ "Bài ca kết đoàn" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: BTC

Không chỉ thưởng thức các tiết mục biểu diễn, người dân và du khách còn trực tiếp tham gia những hoạt động giao lưu như múa xoang, múa xòe, trải nghiệm nhạc cụ dân tộc, nhạc cụ tre nứa và khám phá âm thanh đàn đá.

Các hoạt động giới thiệu nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian như đi cà kheo, ném còn cùng những món ăn đặc trưng vùng miền cũng mang đến cơ hội tìm hiểu đời sống văn hóa của các cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn tại ngày hội là hoạt động tái hiện Lễ cúng nhà dài truyền thống của đồng bào Ê Đê. Thông qua nghi lễ, du khách được tìm hiểu thêm về phong tục, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của cộng đồng. Đây là nghi lễ gửi gắm ước vọng về sức khỏe, bình an và cuộc sống no đủ cho gia đình, buôn làng.

Sắc màu văn hóa các dân tộc hội tụ tại Làng Văn hoá Việt Nam. Ảnh: BTC

Du khách thưởng thức ẩm thực vùng miền. Ảnh: BTC

Các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm không chỉ tạo không gian để đồng bào giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng mà còn giúp công chúng tiếp cận di sản thông qua những hình thức sinh động, gần gũi.

Diễn ra đúng Ngày Văn hóa Việt Nam, các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa 54 dân tộc anh em.

Qua đó, “Ngôi nhà chung” tiếp tục là không gian bảo tồn, giới thiệu và kết nối những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.