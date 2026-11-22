Không chỉ là hình ảnh biểu trưng cho tinh thần đại đoàn kết, sự hội tụ ấy còn gợi mở giá trị của việc bảo tồn, giao lưu và lan tỏa những di sản văn hóa được các cộng đồng dân tộc Việt Nam gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đại diện lãnh đạo Thành phố giao lưu cùng các nghệ sĩ.

Mỗi trang phục truyền thống là một câu chuyện về lịch sử, phong tục, tập quán và quan niệm thẩm mỹ của từng cộng đồng. Sự khác biệt về màu sắc, chất liệu, hoa văn và cách tạo hình không chỉ thể hiện nét riêng của mỗi dân tộc mà còn góp phần tạo nên diện mạo phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Thiếu nữ các dân tộc thiểu số rạng ngời tại ngày hội.

Thông qua hoạt động hội tụ đại diện 54 dân tộc trong trang phục truyền thống, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt lần thứ I năm 2026 tạo không gian tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời khơi gợi sự quan tâm của công chúng đối với việc tìm hiểu, gìn giữ bản sắc của các cộng đồng dân tộc.

Người dân và du khách quốc tế thích thú với các trải nghiệm tìm hiểu nghệ thuật truyền thống.

Hình ảnh các đại diện cùng tham gia hoạt động giao lưu, diễu hành cũng gửi gắm thông điệp về sự gắn bó, bình đẳng và đoàn kết giữa các dân tộc trong ngôi nhà chung Việt Nam.

Chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, Thành phố là vùng đất hội tụ và lan tỏa, nơi đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người dân từ mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế cùng chung sống, lao động, sáng tạo và gắn bó. Chính sự đa dạng ấy, hòa quyện trong tinh thần sẻ chia, nghĩa tình và đùm bọc, đã tạo nên bản sắc riêng của Thành phố.

Biểu diễn áo dài truyền thống.

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản lĩnh và cốt cách con người Việt Nam; đại đoàn kết kết nối sức mạnh của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng, tạo nên sức mạnh to lớn của cả dân tộc.

Các nghệ sĩ hát bội, cải lương, kịch nói cùng các dân tộc diễu hành, giao lưu với người dân.

Tinh thần tôn vinh sự đa dạng văn hóa tiếp tục được thể hiện qua các hoạt động của Ngày hội từ ngày 22 đến 24/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Người dân và du khách có dịp giao lưu văn hóa các dân tộc, tôn giáo, vùng miền; tìm hiểu di sản, thưởng thức ẩm thực và khám phá các sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật ngày 23/11 giới thiệu nghệ thuật các dân tộc và đờn ca tài tử, góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong lễ hội khăn rằn.

Thông qua các hoạt động giao lưu, giới thiệu và trải nghiệm, Ngày hội góp phần khẳng định mỗi cộng đồng dân tộc đều là chủ thể lưu giữ, sáng tạo và trao truyền di sản. Sự đa dạng không làm mất đi tính thống nhất mà chính là nguồn lực làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, tạo nên sức hấp dẫn của một Thành phố hội tụ nhiều dòng chảy văn hóa.