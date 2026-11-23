Thổ cẩm Lào Cai không đơn thuần là một loại vải hay sản phẩm thủ công. Đó là kết tinh của tri thức dân gian, kinh nghiệm lao động và quan niệm thẩm mỹ được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Điều làm nên sức hấp dẫn của thổ cẩm nơi đây chính là sự đa dạng về kỹ thuật tạo hoa văn, cách phối màu và ý nghĩa biểu tượng giữa các dân tộc. Thổ cẩm cũng hiện diện trong nhiều dấu mốc quan trọng của đời người.

Từ tấm địu dành cho trẻ nhỏ, trang phục thường ngày, lễ phục, quà tặng trong hôn lễ đến những sản phẩm dùng trong nghi lễ tang ma, mỗi loại hình đều mang ý nghĩa riêng. Qua đó, có thể thấy nghề thủ công truyền thống không tách rời đời sống mà gắn bó mật thiết với phong tục, tập quán và thế giới tinh thần của đồng bào.

Với người Mông, nghệ thuật tạo hình hoa văn trên vải đạt đến trình độ tinh xảo với nhiều kỹ thuật như thêu, vẽ sáp ong, ghép vải màu. Đặc biệt, nghề trồng lanh, se sợi, dệt vải đã gắn bó mật thiết với đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào.

Hoa văn của người Mông thường được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, sản xuất và những hình ảnh quen thuộc trong đời sống như núi, bờ ruộng, hạt gạo, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, hoa lá. Từ những hình tam giác, hình tròn, người phụ nữ khéo léo kết hợp thành những tổ hợp hoa văn phức tạp.

Nếu trang phục người Mông nổi bật bởi những mảng màu rực rỡ, kỹ thuật ghép vải và thêu cầu kỳ thì thổ cẩm của người Dao lại tạo dấu ấn riêng bằng cách phối hợp màu sắc, bố cục và những họa tiết thêu tinh tế. Trên trang phục phụ nữ Dao đỏ, sắc đỏ xuất hiện nổi bật ở khăn, mũ, yếm và các dải hoa văn. Màu đỏ được phối hợp với trắng, vàng, xanh trên nền chàm đen, tạo nên tổng thể hài hòa nhưng không kém phần rực rỡ.

Bà Triệu Thị Nhậy ở thôn 2 Túc, xã Phúc Lợi cho biết: “Các hoa văn được lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của người Dao và được truyền từ đời này qua đời khác. Những kỹ năng này phải rèn luyện mới có và cần phải trao truyền cho thế hệ trẻ để giữ gìn bản sắc dân tộc mình”.

Người Xá Phó lại có cách trang trí trang phục rất riêng. Bên cạnh kỹ thuật thêu tay, đồng bào còn sáng tạo kỹ thuật đính hạt cườm lên áo, váy. Những hạt cườm nhỏ được xâu và đính tỉ mỉ, kết hợp với các đường thêu tạo nên những mảng hoa văn nổi bật. Đây là công đoạn khó, đòi hỏi sự kiên trì và khéo léo. Vì thế, kỹ năng này thường được bà, mẹ truyền dạy cho con gái từ khi còn nhỏ.

Sự khác biệt ấy cho thấy thổ cẩm không phải một khuôn mẫu chung. Mỗi dân tộc có cách lựa chọn chất liệu, kỹ thuật, màu sắc và họa tiết riêng, phản ánh môi trường sống, phong tục, tín ngưỡng và lịch sử của cộng đồng mình.

Việc bảo tồn thổ cẩm không thể chỉ dừng ở việc khuyến khích đồng bào mặc trang phục truyền thống trong các dịp lễ hội. Điều quan trọng là duy trì những người biết nghề, tạo điều kiện để họ tiếp tục thực hành, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ học và sử dụng sản phẩm truyền thống trong đời sống.

Bà Lý Thị Ninh - Giám đốc Hợp tác xã Thêu dệt thổ cẩm Mông Style tại xã Mù Cang Chải đã chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất, chú trọng giữ nguyên bản các kỹ thuật thủ công: vẽ sáp ong, thêu tay họa tiết và nhuộm chàm tự nhiên. Những chiếc túi xách, gối, khăn quàng hay bộ trang phục mang thương hiệu Mông Style bắt đầu thu hút sự chú ý của khách hàng, đặc biệt là du khách quốc tế.

Bà Lý Thị Ninh chia sẻ: “Thổ cẩm giờ đây không chỉ là trang phục truyền thống mà đã đem lại thu nhập cho phụ nữ người Mông. Vì vậy, mình lại có thêm động lực để tiếp tục công việc này”.

Không chỉ vậy, nhiều người trẻ đã lựa chọn những họa tiết truyền thống kết hợp với chất liệu và kiểu dáng hiện đại để tạo ra sản phẩm phù hợp. Chị Giàng Thị Chá ở thôn Mào Sao Chải, xã Sín Chéng luôn trăn trở làm sao để thổ cẩm người Mông vừa giữ được hồn cốt văn hóa vừa phù hợp với thị hiếu. “Tôi đã làm bộ váy phù hợp với sở thích của giới trẻ nhưng cũng không làm mất đi vẻ truyền thống, như: trang phục cưới, trang phục đi du lịch, dự lễ hội... Những sản phẩm đó được khách hàng rất yêu thích”, chị Chá chia sẻ.

Đề án của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2030 cũng đặt mục tiêu đưa trang phục truyền thống trở nên phổ biến hơn trong đời sống, nâng cao niềm tự hào và ý thức bảo tồn của đồng bào. Giai đoạn 2026 - 2030, việc tiếp tục xây dựng mô hình bảo tồn, truyền dạy kỹ năng và quảng bá di sản càng có ý nghĩa thiết thực.

Một sản phẩm thổ cẩm được tạo nên từ hàng nghìn mũi kim, sợi chỉ. Song, giá trị lớn nhất lại ở những câu chuyện văn hóa được gửi gắm trong từng đường nét. Gìn giữ thổ cẩm vì thế không chỉ là bảo tồn một nghề thủ công mà còn là gìn giữ ký ức, bản sắc và niềm tự hào của cộng đồng để những sắc màu từ bản làng trở thành cầu nối đưa vẻ đẹp Lào Cai đến gần hơn với bạn bè quốc tế.