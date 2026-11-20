Tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (phường Bạc Liêu), em Lại Ngọc Quỳnh Anh, lớp 11 chuyên Văn, luôn trân trọng sự tận tâm của thầy cô. Với em, mỗi bài giảng không chỉ mở rộng tri thức mà còn khơi nguồn cảm hứng, giúp học sinh trưởng thành hơn trong suy nghĩ và tự tin theo đuổi ước mơ.

Quỳnh Anh chia sẻ: “Nhân ngày 20/11, em kính chúc thầy cô thật nhiều sức khoẻ, luôn vui vẻ và giữ mãi nhiệt huyết với nghề. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ tình yêu thương và sự kỳ vọng của thầy cô”.

Nụ cười rạng rỡ của thầy và trò Trường THPT Chuyên Bạc Liêu trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ở ngưỡng cửa trưởng thành, khi chuẩn bị khép lại những năm tháng học trò, em Lê Phạm Bảo Duy, lớp 12A10, Trường THPT Cái Nước (xã Cái Nước), càng thấm thía hơn sự dìu dắt của thầy cô. Với em, những lời động viên, chỉ bảo tận tình chính là hành trang quý giá để vững tin trước những lựa chọn phía trước.

“Càng học tập và trưởng thành, em càng hiểu hơn những vất vả, tâm huyết mà thầy cô dành cho học sinh. Chúng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với công sức dạy dỗ của thầy cô”, Duy bày tỏ.

Thầy và trò Trường THPT Giá Rai (phường Giá Rai) lưu giữ khoảnh khắc thân thương, thể hiện tình cảm gắn bó và niềm tự hào về mái trường.

Nếu những lời chúc của học trò mang theo sự hồn nhiên, trong trẻo thì những cuộc hội ngộ trong ngày 20/11 lại gợi lên bao kỷ niệm một thời gắn bó. Các nhà giáo đã nghỉ hưu trở về thăm mái trường xưa, gặp lại đồng nghiệp và những thế hệ học trò từng dìu dắt. Niềm vui càng thêm trọn vẹn khi chứng kiến học trò năm nào nay đã trưởng thành, có người tiếp bước mình trên hành trình gieo chữ.

Đó cũng là dịp để các thế hệ thầy trò cùng ôn lại truyền thống nhà trường, tri ân những đóng góp thầm lặng của người làm nghề giáo.

Các nhà giáo đã nghỉ hưu trở về thăm mái trường xưa, xúc động hội ngộ đồng nghiệp và những thế hệ học trò từng gắn bó.

Với Nhà giáo Ưu tú Ngô Đức Kỳ, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước (xã Cái Nước), sau nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, điều đọng lại sâu sắc nhất vẫn là tình cảm dành cho học trò.

Ông tâm niệm, niềm hạnh phúc lớn nhất của người thầy không phải là những thành tích riêng mình đạt được, mà là nhìn thấy học trò trưởng thành, sống có trách nhiệm và đóng góp cho quê hương, đất nước. Ông mong các thế hệ học sinh luôn trân trọng công lao dạy dỗ của thầy cô, không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích. Đó chính là sự tri ân thiết thực và ý nghĩa nhất.

Cô và trò Trường THPT Cà Mau (phường An Xuyên) lưu giữ khoảnh khắc thân thương, gắn bó dưới mái trường.

Còn với những nhà giáo đang ngày ngày đứng lớp, niềm vui ấy được vun đắp từ sự tiến bộ của từng học sinh. Cô giáo Chiêm Thị Nhung, Trường THPT Đầm Dơi (xã Đầm Dơi), mong mỗi em khi đến trường đều cảm nhận được niềm vui học tập, sự tôn trọng và yêu thương.

“Các em không chỉ cần có kiến thức mà còn phải biết sống nhân ái, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Nhìn thấy học trò tiến bộ, trưởng thành chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của người giáo viên”, cô Nhung chia sẻ.

Học sinh Trường Tiểu học Tân Thành, phân hiệu Quang Trung, nắn nót viết lời chúc gửi đến cô giáo nhân ngày 20/11.

Những lời chúc chân thành của các em học sinh Trường Tiểu học Tân Thành, phân hiệu Quang Trung, là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng thầy cô, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo.

Mỗi tấm thiệp, lời chúc hay cuộc hội ngộ mang sắc thái riêng nhưng cùng gặp nhau ở tình cảm thầy trò bền chặt. Thời gian có thể đưa người thầy rời xa bục giảng, đưa học trò đến những chân trời mới, nhưng những bài học về tri thức và cách làm người vẫn còn theo các thế hệ học sinh trên suốt hành trình trưởng thành.

Bởi món quà quý giá nhất đối với người thầy chính là sự trưởng thành của học trò; và sự tri ân đẹp nhất không chỉ nằm trong những lời chúc ngày 20/11, mà còn được thể hiện bằng cách mỗi người sống tử tế, có trách nhiệm, tiếp nối những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp dưới mái trường.

Ông Hồng Hoàng Thanh, nhân viên bảo vệ Trường THPT Hồ Thị Kỷ (phường An Xuyên), đã có 26 năm gắn bó với mái trường. Ông xúc động khi được học sinh cài hoa tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - tình cảm ấm áp dành cho người đã âm thầm góp phần gìn giữ những năm tháng học đường của nhiều thế hệ thầy cô, học sinh.