Sắc màu tri ân, mãi đẹp tình thầy trò
Từ những tấm thiệp nhỏ, lời chúc hồn nhiên đến những cuộc hội ngộ đầy xúc động, các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 mang đến nhiều sắc màu ấm áp trong môi trường học đường. Mỗi khoảnh khắc đều gửi gắm tình cảm kính trọng, biết ơn của học trò, đồng thời gợi nhắc những giá trị đẹp đẽ của tình thầy trò qua nhiều thế hệ.
Tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (phường Bạc Liêu), em Lại Ngọc Quỳnh Anh, lớp 11 chuyên Văn, luôn trân trọng sự tận tâm của thầy cô. Với em, mỗi bài giảng không chỉ mở rộng tri thức mà còn khơi nguồn cảm hứng, giúp học sinh trưởng thành hơn trong suy nghĩ và tự tin theo đuổi ước mơ.
Quỳnh Anh chia sẻ: “Nhân ngày 20/11, em kính chúc thầy cô thật nhiều sức khoẻ, luôn vui vẻ và giữ mãi nhiệt huyết với nghề. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ tình yêu thương và sự kỳ vọng của thầy cô”.
Ở ngưỡng cửa trưởng thành, khi chuẩn bị khép lại những năm tháng học trò, em Lê Phạm Bảo Duy, lớp 12A10, Trường THPT Cái Nước (xã Cái Nước), càng thấm thía hơn sự dìu dắt của thầy cô. Với em, những lời động viên, chỉ bảo tận tình chính là hành trang quý giá để vững tin trước những lựa chọn phía trước.
“Càng học tập và trưởng thành, em càng hiểu hơn những vất vả, tâm huyết mà thầy cô dành cho học sinh. Chúng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với công sức dạy dỗ của thầy cô”, Duy bày tỏ.
Nếu những lời chúc của học trò mang theo sự hồn nhiên, trong trẻo thì những cuộc hội ngộ trong ngày 20/11 lại gợi lên bao kỷ niệm một thời gắn bó. Các nhà giáo đã nghỉ hưu trở về thăm mái trường xưa, gặp lại đồng nghiệp và những thế hệ học trò từng dìu dắt. Niềm vui càng thêm trọn vẹn khi chứng kiến học trò năm nào nay đã trưởng thành, có người tiếp bước mình trên hành trình gieo chữ.
Đó cũng là dịp để các thế hệ thầy trò cùng ôn lại truyền thống nhà trường, tri ân những đóng góp thầm lặng của người làm nghề giáo.
Với Nhà giáo Ưu tú Ngô Đức Kỳ, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước (xã Cái Nước), sau nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, điều đọng lại sâu sắc nhất vẫn là tình cảm dành cho học trò.
Ông tâm niệm, niềm hạnh phúc lớn nhất của người thầy không phải là những thành tích riêng mình đạt được, mà là nhìn thấy học trò trưởng thành, sống có trách nhiệm và đóng góp cho quê hương, đất nước. Ông mong các thế hệ học sinh luôn trân trọng công lao dạy dỗ của thầy cô, không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích. Đó chính là sự tri ân thiết thực và ý nghĩa nhất.
Còn với những nhà giáo đang ngày ngày đứng lớp, niềm vui ấy được vun đắp từ sự tiến bộ của từng học sinh. Cô giáo Chiêm Thị Nhung, Trường THPT Đầm Dơi (xã Đầm Dơi), mong mỗi em khi đến trường đều cảm nhận được niềm vui học tập, sự tôn trọng và yêu thương.
“Các em không chỉ cần có kiến thức mà còn phải biết sống nhân ái, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Nhìn thấy học trò tiến bộ, trưởng thành chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của người giáo viên”, cô Nhung chia sẻ.
Mỗi tấm thiệp, lời chúc hay cuộc hội ngộ mang sắc thái riêng nhưng cùng gặp nhau ở tình cảm thầy trò bền chặt. Thời gian có thể đưa người thầy rời xa bục giảng, đưa học trò đến những chân trời mới, nhưng những bài học về tri thức và cách làm người vẫn còn theo các thế hệ học sinh trên suốt hành trình trưởng thành.
Bởi món quà quý giá nhất đối với người thầy chính là sự trưởng thành của học trò; và sự tri ân đẹp nhất không chỉ nằm trong những lời chúc ngày 20/11, mà còn được thể hiện bằng cách mỗi người sống tử tế, có trách nhiệm, tiếp nối những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp dưới mái trường.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/sac-mau-tri-an-mai-dep-tinh-thay-tro-a134555.html