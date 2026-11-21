Sắc màu tranh khắc gỗ trong không gian Đình Cổ Hà Nội
Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, triển lãm “Chuyện Đình Cổ Vũ”, thuộc dự án “Chuyện Đình trong Phố”, mở ra không gian khám phá nghệ thuật và những giá trị văn hóa truyền thống giữa lòng phố cổ. Đây cũng là dịp để công chúng tìm hiểu hành trình phát triển của các nghề thủ công, từ làng nghề truyền thống đến đời sống đô thị Thăng Long – Kẻ Chợ xưa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sac-mau-tranh-khac-go-trong-khong-gian-dinh-co-ha-noi-246261121200548225.htm