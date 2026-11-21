Sở hữu kho tàng di sản văn hóa phi vật thể phong phú, đa dạng, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sáng tạo, hình thành những sản phẩm mang bản sắc riêng cho từng điểm đến. Tuy nhiên, để di sản thực sự trở thành nguồn lực phát triển du lịch bền vững, các chuyên gia cho rằng, cần có cách tiếp cận phù hợp, hài hòa giữa bảo tồn giá trị nguyên bản với đổi mới sáng tạo; đồng thời bảo đảm vai trò chủ thể của cộng đồng trong quá trình khai thác.