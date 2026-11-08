Sắc màu trang phục truyền thống các dân tộc hội tụ tại Bắc Mê

Với chủ đề "Bắc Mê - Hội tụ sắc màu, Khát vọng vươn xa", hội thi quy tụ 10 đội tham gia, mang đến những màn trình diễn kết hợp trang phục truyền thống, âm nhạc, đạo cụ và hoạt cảnh tái hiện đời sống lao động, sinh hoạt của đồng bào.

Trên sân khấu, sắc chàm mộc mạc của người Tày hòa cùng những bộ váy áo rực rỡ của người Mông, các đường thêu và phụ kiện tinh xảo của người Dao. Mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện nét đẹp thẩm mỹ, mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa, phong tục, tập quán được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Điểm nhấn của hội thi là những tiết mục tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng, từ lao động sản xuất đến các hoạt động văn hóa truyền thống. Những chiếc ô, gùi, nón lá, nhạc cụ dân tộc... được đưa lên sân khấu, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống đồng bào miền núi.

Đằng sau những màn trình diễn là sự chuẩn bị công phu của các diễn viên quần chúng. Dù bận rộn công việc đồng áng, nhiều người vẫn tranh thủ thời gian tập luyện, chuẩn bị trang phục và đạo cụ để tham gia ngày hội.

Đặc biệt, sự góp mặt của nhiều thế hệ, từ các em nhỏ đến người cao tuổi, góp phần thể hiện sự tiếp nối trong gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc.

Thông qua hội thi, địa phương hướng tới khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức bảo tồn trang phục truyền thống, đồng thời giới thiệu hình ảnh Bắc Mê giàu bản sắc, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

Tiết mục nghệ thuật mở màn tạo không khí sôi động tại Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc xã Bắc Mê năm 2026.

Các diễn viên quần chúng giới thiệu trang phục truyền thống với những sắc màu và hoa văn đặc trưng của đồng bào vùng cao.

Thiếu nữ duyên dáng trong trang phục truyền thống, nổi bật giữa không gian văn hóa đậm bản sắc dân tộc.

Trang phục rực rỡ kết hợp nhạc cụ dân tộc tạo điểm nhấn trong phần trình diễn văn hóa truyền thống.

Sắc chàm giản dị cùng tiếng đàn truyền thống góp phần làm phong phú không gian nghệ thuật của hội thi.

Hình ảnh lao động, sinh hoạt của đồng bào được tái hiện qua trang phục, đạo cụ và nghệ thuật biểu diễn.

Trang phục truyền thống nhiều màu sắc được giới thiệu trong tiết mục nghệ thuật mang đậm nét văn hóa bản địa.

Nhiều thế hệ cùng tham gia hoạt cảnh, góp phần lan tỏa ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đông đảo người dân trong trang phục dân tộc hào hứng theo dõi, cổ vũ các tiết mục tại hội thi.