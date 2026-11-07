Sắc màu thủ phủ sầu riêng Philippines

Sầu riêng được bày bán tại chợ Bankerohan, một trong những khu chợ nhộn nhịp của Davao, Philippines. (Nguồn: Nikkei Asia)

Nằm trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines, Davao là thành phố có diện tích lớn nhất cả nước, nổi bật với sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng bản địa, người Hồi giáo và người theo đạo Thiên Chúa.

Sự đa dạng được thể hiện qua tác phẩm điêu khắc hình quả sầu riêng cao 12m do nghệ sĩ Kublai Millan thực hiện năm 2003, đặt ngay tại sân bay quốc tế Francisco Bangoy. Sáu hình người nhô ra từ quả sầu riêng tượng trưng cho các cộng đồng cư dân góp phần tạo nên bản sắc Davao.

Dấu ấn văn hóa bản địa

Tác phẩm điêu khắc hình quả sầu riêng cao 12m của nghệ sĩ Kublai Millan đặt ngay tại sân bay quốc tế Francisco Bangoy, biểu tượng cho sự đa dạng văn hóa của thành phố Davao. (Nguồn: Nikkei Asia)

Khu trung tâm Poblacion, phía Đông sông Davao, là điểm khởi đầu thuận tiện để khám phá thành phố, với nhiều công trình kiến trúc, công viên và khu chợ nằm gần nhau.

Nổi bật trong khu vực là nhà thờ San Pedro với kiến trúc lấy cảm hứng từ mũi thuyền vinta truyền thống, mái gỗ cao và bàn thờ mạ vàng. Đối diện nhà thờ là công viên Centennial, nơi đặt tượng đài hòa bình và đoàn kết giữa các cộng đồng cư dân. Gần đó, Tòa thị chính mang phong cách tân cổ điển nằm cạnh các công viên Quezon và Rizal. Tại công viên Rizal, sân khấu có mái hiên mô phỏng đầu đại bàng Philippines, một sáng tác của nghệ sĩ Kublai Millan.

Từ khu vực này, du khách có thể đi bộ khoảng 10-15 phút dọc tuyến đường San Pedro, tuyến đường lâu đời nhất thành phố, để đến chợ Bankerohan. Giữa những gian hàng thực phẩm, trái cây và đồ gia dụng san sát, sầu riêng được chất thành từng đống lớn, tỏa mùi hương đặc trưng. Bên ngoài, những chiếc xe jeepney truyền thống liên tục đón trả khách, góp thêm vào không khí mua bán nhộn nhịp.

Những tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Kublai Millan tại khắc họa hình ảnh các cộng đồng bản địa sinh sống trên đảo Mindanao. (Nguồn: Nikkei Asia)

Đây cũng là nơi du khách có thể khám phá hương vị của loại trái cây làm nên biệt danh “thủ phủ sầu riêng của Philippines”. Davao nổi tiếng với giống sầu Puyat có thịt vàng, dày, mềm béo, vị ngọt pha chút đắng; trong khi Arancillo có vị ngọt dịu và mùi nhẹ hơn. Không chỉ được thưởng thức trực tiếp, sầu riêng còn được chế biến thành bánh, kẹo và cà phê. Mùi hương có thể khiến người chưa quen e ngại, nhưng vị béo ngậy, đậm đà lại có sức hấp dẫn riêng với ai yêu thích loại quả này.

Rời khu chợ náo nhiệt, du khách có thể ghé công viên Nhân dân, không gian xanh yên tĩnh với những tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Kublai Millan khắc họa cộng đồng bản địa Mindanao. Nổi bật giữa công viên là công trình mái vòm hình quả sầu riêng, loại trái cây đã trở thành nguồn cảm hứng cho kiến trúc và nghệ thuật Davao.

Hình ảnh sầu riêng tiếp tục xuất hiện trong thiết kế tòa nhà sáu tầng của Bảo tàng quốc gia Philippines tại Davao. Nơi đây giới thiệu thiên nhiên, lịch sử và di sản văn hóa Mindanao, từ hoa Rafflesia, mô hình stegodon thời tiền sử đến các nghi lễ, trang phục và nghề dệt truyền thống. Điểm nhấn là tác phẩm bằng dây thừng và mây tre đan mô phỏng kulintangan, nhạc cụ truyền thống gồm nhiều chiêng, cùng các hiện vật giới thiệu nghệ thuật dệt từ sợi abaca và nhuộm màu tự nhiên.

Sắc màu phố thị

Các gian hàng ẩm thực tại chợ đêm Roxas mang đến nhiều món ăn địa phương và quốc tế, thu hút đông đảo người dân và du khách. (Nguồn: Nikkei Asia)

Khi màn đêm buông xuống, chợ đêm Roxas trên đại lộ cùng tên trở thành điểm hẹn sôi động của người dân và du khách. Từ khoảng 18h, các gian hàng ngoài trời bày bán đủ món ăn Philippines và quốc tế, xen lẫn quần áo, phụ kiện và đồ lưu niệm bình dân.

Muốn thưởng thức hương vị địa phương, du khách có thể ghé Kusina Dabaw trên đường San Pedro, quán ăn mở cửa 24 giờ, nổi tiếng với bánh bao nhân thịt heo, trứng muối kiểu Trung Quốc, mì lomi nấu với nước dùng sánh đặc và chân giò chiên giòn. Trong khi đó, Davao Dencia's phục vụ cháo ăn kèm tokwa't baboy, món thịt lợn và đậu phụ chiên đặc trưng. Những người yêu thích hải sản có thể tìm đến Yellow Fin hoặc Marina Tuna, còn The Fat Cow Bistro là lựa chọn cho thực khách chuộng các món Âu.

Bên cạnh ẩm thực, nghệ thuật cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của Davao. Dọc đường Mabini, những bức tranh tường khổ lớn tái hiện đời sống các cộng đồng bản địa Mindanao. Gần đó, Bảo tàng Dabawenyo giới thiệu lịch sử thành phố qua các hiện vật và tư liệu văn hóa.

Bức tranh tường trên đường Mabini tái hiện hình ảnh các cộng đồng bản địa trên đảo Mindanao. (Nguồn: Nikkei Asia)

Tại chợ trung tâm Poblacion, bên cạnh các gian hàng đồ cổ, sản phẩm thủ công, cồng chiêng và tượng gỗ, du khách có thể bắt gặp tác phẩm Con trâu thép được nghệ sĩ Millan chế tác từ khung giường bệnh viện cũ; Triển lãm tranh Con đường Wagay bên trong khu chợ tiếp tục khắc họa hình ảnh nông dân, nhạc sĩ và các gia đình địa phương qua những nét vẽ giàu trí tưởng tượng.

Sự đa dạng văn hóa của Davao còn được thể hiện rõ nét tại Lễ hội Kadayawan, tổ chức vào tháng Tám hằng năm nhằm tôn vinh thiên nhiên, cuộc sống và mùa màng bội thu. Những màn diễu hành, vũ điệu đường phố, trang phục truyền thống rực rỡ cùng âm nhạc bản địa tạo nên không khí lễ hội đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Thiên nhiên vẫy gọi

Dơi ăn quả Geoffroy's rousette tại Khu bảo tồn Dơi Monfort trên đảo Samal, nơi sinh sống của hơn hai triệu cá thể dơi. (Nguồn: Nikkei Asia)

Rời khu trung tâm, du khách có thể khám phá thiên nhiên Davao qua những khu bảo tồn động vật hoang dã, bãi biển và hòn đảo nhiệt đới. Ở phía Bắc thành phố, công viên Cá sấu Davao thu hút khách tham quan với nhiều loài động vật, đặc biệt là cá sấu và các loài chim, cùng những chương trình trình diễn vào buổi chiều.

Từ bến tàu Sasa, chỉ mất khoảng 10 phút đi phà để đến đảo Samal, nổi tiếng với những bãi biển cát trắng và cảnh quan xanh mát. Điểm đến độc đáo nhất trên đảo là Khu bảo tồn Dơi Monfort, nơi sinh sống của hơn hai triệu con dơi ăn quả Geoffroy's rousette. Chúng trú ngụ trong năm hang dưới lòng đất, tạo nên cảnh tượng ấn tượng khi hàng nghìn con đồng loạt rời hang kiếm ăn vào lúc chiều tối.

Ngoài khu bảo tồn, Samal còn có thác Hagimit, đài quan sát Bluebird hướng ra đảo Talikud và nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển, mang đến những lựa chọn đa dạng cho du khách.

Mô hình stegodon, họ hàng thời tiền sử của loài voi, được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Philippines ở Davao. (Nguồn: Nikkei Asia)

Cách Davao khoảng 35km về phía Tây Bắc, Trung tâm Đại bàng Philippines nằm giữa khu rừng xanh, chuyên cứu hộ và nhân giống đại bàng Philippines, một trong những loài đại bàng lớn nhất thế giới. Nổi bật trong số các cá thể được chăm sóc tại đây là Viggo, sinh năm 2010, từng được chọn in trên tờ tiền 1.000 Peso của Philippines.

Sau những khu phố đông đúc, chợ đêm náo nhiệt và các không gian nghệ thuật, du khách có thể tìm thấy một Davao khác trên những bãi biển Samal hay giữa khu rừng nơi đại bàng Philippines được chăm sóc, bảo tồn. Những trải nghiệm ấy cho thấy nhiều nét thú vị của thành phố vốn được biết đến với biệt danh “thành phố sầu riêng”.

(theo Nikkei Asia)