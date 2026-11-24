Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đang chuyển dịch từ tự cung tự cấp sang làm kinh tế, giúp tạo sinh kế và tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Trong khuôn khổ "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết" thành phố Đồng Nai năm 2026, tại Khu bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, xã Bom Bo (thành phố Đồng Nai), không gian trưng bày và trình diễn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào S’tiêng, M’nông từ các xã trên địa bàn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và du khách, mang đến những trải nghiệm văn hóa sống động, đậm đà bản sắc.

Giữa không gian Tuần lễ, tại Khu bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, các gian hàng thổ cẩm nổi bật với sắc màu trầm ấm, hoa văn tinh xảo được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân S’tiêng, M’nông.

Không chỉ dừng lại ở những tấm vải dệt truyền thống, thổ cẩm còn được sáng tạo, ứng dụng linh hoạt vào đời sống hiện đại thông qua nhiều sản phẩm phong phú như, trang phục truyền thống, quần áo cách tân, túi xách, ví, nón, khăn choàng và các vật dụng lưu niệm.

Tại gian hàng thổ cẩm của xã Bom Bo, không khí tham quan, tìm hiểu diễn ra nhộn nhịp suốt cả ngày. Ông Điểu Pló chia sẻ, toàn bộ các sản phẩm trưng bày tại gian hàng từ những tấm vải khổ lớn, bộ quần áo truyền thống cho đến những chiếc túi đeo, chiếc nón đội đầu đều do chính bà con trong sóc Bom Bo tự tay dệt thủ công.

Để hoàn thành một sản phẩm thổ cẩm đạt độ tinh xảo, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, kiên trì, từ khâu chọn sợi, nhuộm màu tự nhiên cho đến khi ngồi bên khung cửi dệt từng đường hoa văn.

Cùng góp mặt tại không gian văn hóa đặc sắc này là gian hàng của đồng bào M’nông đến từ xã Phước Sơn. Chị Thị Sen, đại diện gian hàng trưng bày thổ cẩm xã Phước Sơn cho biết, tham gia sự kiện lần này, chị mong muốn không chỉ dừng lại ở việc bày bán, quan trọng hơn là trực tiếp giới thiệu và quảng bá rộng rãi nét đẹp thổ cẩm của địa phương mình.

Đây đều là những sản phẩm thủ công truyền thống do chính nghệ nhân thiết kế mang đậm bản sắc riêng của quê hương. Qua hoạt động này, chị hy vọng đông đảo du khách và khách hàng gần xa sẽ biết đến, yêu thích và ủng hộ các mặt hàng thổ cẩm nhiều hơn.

Bên cạnh mục tiêu quảng bá nét đẹp văn hóa địa phương, bà con bày tỏ kỳ vọng thông qua hoạt động trưng bày và trình diễn trực quan, sinh động ngay tại lễ hội sẽ giúp thế hệ trẻ người S’tiêng, M’nông nhận biết, thấu hiểu và thêm yêu quý giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Khi tận mắt chứng kiến những tấm thổ cẩm tỉ mỉ tạo nên từng đường nét hoa văn gắn với đời sống sinh hoạt và tín ngưỡng của cha ông, lớp trẻ sẽ có ý thức hơn trong việc tiếp nối, gìn giữ nghề dệt thổ cẩm trước nhịp sống hiện đại.

Chị Thị Hiền (22 tuổi), đại diện gian hàng xã Đắk Nhau cho biết, chị mong muốn quảng bá rộng rãi các sản phẩm truyền thống như, gùi, trang phục thổ cẩm, túi xách dệt tay... để du khách hiểu hơn về bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Tất cả sản phẩm ở đây đều do các bà, chị trong làng tự học và làm hoàn toàn thủ công. "Với chúng tôi, việc giữ nghề vô cùng quan trọng vì đây chính là nét văn hóa truyền thống quý báu của ông bà truyền lại để thế hệ trẻ noi theo," chị Hiền chia sẻ.

Với vẻ đẹp mộc mạc của thổ cẩm, các gian hàng mang lại sức hút riêng cho khu trưng bày, khiến nhiều du khách từ các địa phương khác tỏ ra thích thú. Chị Nguyễn Thị Phương, du khách ở phường Biên Hòa chia sẻ, tham gia sự kiện, chị thật sự ấn tượng trước sự tinh xảo và màu sắc đặc trưng của các sản phẩm thổ cẩm truyền thống.

Từng đường dệt, hoa văn đều mang đậm dấu ấn văn hóa và sự khéo léo của người làm nghề, nhìn vào có thể cảm nhận rõ tâm huyết được gửi gắm trong từng món đồ. Qua những không gian trưng bày như thế này, chị thấy các sản phẩm thổ cẩm ngày càng gần gũi hơn với đời sống hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bom Bo cho biết, đối với các sản phẩm làng nghề truyền thống tại địa phương, đặc biệt là nghề dệt thổ cẩm của đồng bào S’tiêng, chính quyền xã luôn dành sự quan tâm phát triển.

Địa phương tập trung lồng ghép các nguồn lực từ những chương trình mục tiêu quốc gia nhằm hỗ trợ bà con về nguyên nhiên liệu cũng như cơ sở vật chất để duy trì nghề.

Đợt trưng bày lần này là cơ hội tốt để quảng bá rộng rãi nét đẹp thổ cẩm S’tiêng, M’nông đến đông đảo người dân, qua đó, tạo điều kiện nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc trên địa bàn.

Không gian trưng bày sản phẩm thổ cẩm truyền thống dịp "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết" mang ý nghĩa thiết thực về văn hóa lẫn kinh tế - xã hội. Sự kiện không chỉ góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị tinh hoa của nghề dệt thủ công đến với đông đảo người dân và du khách mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tiếp thêm động lực để cộng đồng các dân tộc thiểu số tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số./.