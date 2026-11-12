Sắc màu thổ cẩm của phụ nữ Thái ở xã Thanh Phong

Những bộ trang phục của người phụ nữ Thái với chiếc áo cóm ôm dáng, hàng cúc bạc, chiếc váy đen truyền thống được điểm tô bằng những dải thổ cẩm rực rỡ sắc màu chính là sự kết hợp hài hòa, duyên dáng và đậm bản sắc văn hóa.

Mỗi họa tiết đều mang nét đặc trưng riêng, phản ánh sự gắn bó của con người với thiên nhiên, núi rừng và cuộc sống lao động thường ngày. Để hoàn thành một sản phẩm thổ cẩm, người dệt phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, từ lựa chọn sợi, mắc khung, tạo hoa văn đến hoàn thiện sản phẩm. Tất cả đều đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo và óc sáng tạo.

Giữa nhịp sống hiện đại, người phụ nữ Thái xã Thanh Phong vẫn luôn trân trọng, gìn giữ và sử dụng trang phục truyền thống trong những dịp lễ, tết, ngày hội văn hóa, các sự kiện cộng đồng và sinh hoạt thường ngày. Những bộ váy áo thổ cẩm không chỉ tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ mà còn góp phần làm cho không gian văn hóa bản làng thêm đậm đà bản sắc.

Với tình yêu và niềm tự hào đối với văn hóa dân tộc, các thành viên trong Câu lạc bộ Dệt thổ cẩm Thanh Lâm đã cùng nhau duy trì, trao truyền kinh nghiệm, kỹ thuật dệt và những bí quyết tạo hoa văn truyền thống.

Từ những khung cửi truyền thống, bằng sự cần mẫn và đôi bàn tay khéo léo, các thành viên đã tạo nên nhiều sản phẩm thổ cẩm như váy, áo, chăn, gối, đệm, khăn và túi xách. Các sản phẩm vừa giữ được nét đẹp truyền thống, vừa có sự sáng tạo trong kiểu dáng, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu sử dụng và làm quà tặng của người dân, du khách.

Đồng thời, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ nghề truyền thống trong mỗi người dân, cộng đồng, để tiếng thoi đưa và những hoa văn truyền thống không bị mai một theo thời gian.